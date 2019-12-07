【韓國美食】明洞3大人氣美食店　必試炒年糕、鐵板雞、醬油蟹！

如果在明洞為了「吃什麽」而發愁的時候，不妨到這些隱藏在明洞的美食店舖來試試！

【韓國旅遊指南】玩轉首爾、釜山、濟州島 一文盡覽食買玩攻略！

個性炒年糕（개성떡볶이）

說起韓國的辣炒年糕，大部分人應該和我一樣，最先想起的路邊推著小車的大媽們賣的那種火紅火紅的那種，後來看《我們結婚了》裏鄭容和和徐賢一起去吃的新堂洞的辣炒年糕城裏最著名的那家「馬福林老奶奶辣炒年糕」，簡直打開了我對韓國炒年糕的新世界。後來第一次來韓國旅行的時候，在建國大學留學的朋友請吃飯問我想吃什麽，我毫不猶豫地說：新堂洞炒年糕！他說你也太好糊弄了吧！現在在韓國生活久了，對這種用小鍋自己來煮的炒年糕還特別情有獨鐘，今天極力推薦的這家在首爾的中心地區明洞，位置好，味道更好！

個性炒年糕（개성떡볶이）（韓巢網授權使用）

這家店就在明洞主街OLIVE YOUNG往北面一點兒的二樓，LOGO設計的特別小清新所以就決定去試一試。推門進去不像有的店，座位又多，間隙又小，基本沒有私人空間。但這家店特別明亮整潔，要不是看到菜單，還以為是家隱藏的很好的咖啡店。菜單也是小清新風格，簡單明了。炒年糕2人份起點，辣的程度分好幾種，要多辣記得和服務生講清楚。除了炒年糕還有炖雞，下次再路過準備再嘗試一下。點了兩人份的「牛肉炒年糕」，等我在店裏拍了幾張照的功夫兒，一大鍋就上桌啦！裏面有年糕、魚餅、豆芽、拉麵、粉條、雞蛋和特別大一坨牛肉。

之後就是等著這一大鍋誘人的炒年糕「咕嘟咕嘟」煮開鍋了，不會弄沒關係，有服務生會過來幫忙把所有食材都混合好，不會粘鍋。煮好之後服務生也會告訴你：可以吃啦！然後就趕緊拿起筷子開動吧！拉麵泡的時間太長就不好吃了，所以建議要先吃拉面啊！牛肉是事先醃過的，所以又加上特質辣醬煮過之後，特別香但又有一絲回甜超級喜歡！裏面的雞蛋可以成在自己的盤子裏分成兩半，澆上炒年糕湯汁吃。順便吐槽一下現在韓國的雞蛋好貴啊！真的已經快吃不起了呢

我們還點了一盤「炸物拼盤」，裏面有餃子、春卷、薯仔、紅薯、蝦、鱿魚等等種類特別豐富，還配了番茄醬和店裏特製的蛋黃醬，但我其實更喜歡把炸物們泡在炒年糕的湯汁裏，讓它們吸足湯汁變得辣辣的也特別好吃。如果吃完這些還沒太飽的話，還可以點炒飯來吃，但我們實在是吃不下了就放棄啦！我一直超級佩服韓國人，他們好像真的有兩個胃，一個胃是單獨用來裝炒飯的！

地址: 首爾市中區明洞9街10 3樓(서울특별시 중구 명동9길10 3층) 營業時間 : 10:30~00:30 電話：02-318-3322 交通 : 地鐵2號線 乙支路入口站 5號出口 出來步行4分鐘（約284米）

柳氏家鐵板雞2號店 (유가네닭갈비 2호점)（韓巢網授權使用）

柳氏家鐵板雞2號店 (유가네닭갈비 2호점)

可能是因為在上一家炒年糕店沒有吃到炒飯，我就把第二家店的炒飯發在了最前面！是不是特別誘人！第二家推薦的是一家很有名的鐵板雞連鎖店——柳氏家鐵板雞。最初知道這家店是因為電視劇《沒關係，是愛情啊》，後來《未生》也在這家店取過景。「柳氏家」真的是開遍了韓國，原來在水原讀語學院的時候，偶爾需要改善生活也會去學校附近的這家連鎖鐵板雞店。

菜單的種類很豐富，除了基本的鐵板雞，還有碳烤鐵板雞、章魚鐵板雞、豆芽鐵板雞、芝士鐵板雞等等，我們最後點了海鮮鐵板雞，另外加了一份紅薯夾心的年糕，就是下圖裏紫色那個年糕。店裏的服務生都是手腳特別爽快帥氣小哥哥，一大鍋很快就上桌啦！這家店用的雞排都是無骨的，所以放心咬下去就對了。除了量足足的雞排，裏面還有大蝦、章魚、以及那個我並不知道叫什麽的貝類，配菜還有大塊兒薯仔。

不用擔心不會炒，因為帥氣小哥哥們會過來幫忙炒，這期間放心的和朋友一起聊天就可以了！最後小哥哥也會把所雞排和章魚這種大塊兒的食材用剪子剪成適合吃的大小，然後告訴你可以開動了。首先我要讚一下那個紅薯夾心的年糕！外面的糕糯糯的，裏面的紅薯甜甜的讓人一口一口停不下來！提前醃制過的雞排再加上辣椒醬炒製之後沒有一點兒異味兒，反而辣辣的香香的還特別嫩，顏色也看起來很有食慾。章魚很彈牙，大蝦和貝類也很新鮮，就是不能吃辣的小朋友要注意一下，這個鐵板雞雖然開始吃起來不辣，但是會越炒越辣。

吃到差不多就可以開始炒飯了，建議炒飯裏再加一份芝士，聽我的，芝士和炒飯真的是絕配！炒飯也是會有服務生過來幫忙炒的，而且他們會把飯先炒好一部分，再把芝士炒到融化拉絲的狀態，最後再把剩下的一部分飯炒好蓋在拉絲的芝士上，這樣芝士伴隨著炒飯的熱度就不會容易涼，也就是說基本每舀一勺炒飯都會帶上拉絲的芝士！以及結尾還不忘把美味的炒飯整理成一個心的形狀。

韓國人對芝士的熱愛也是可以用「癡情」來形容了，不管做什麽都能加上芝士，就連煮個即食麵也一定要放入一片芝士才覺得更對味。可是他們就不擔心熱量嗎？其實我還挺好奇的。

地址 : 首爾市中區明洞4街8號(서울시 중구 명동 4길 8호) 電話 ： 02-3789-2492 營業時間 : 10:00 ~ 01:00 交通 : 地鐵4號線明洞站6號出口出來步行5分鐘（約357米）

烏達里家 (오다리집)

第三家想推薦的明洞美食店比起前面兩家就比較高端了，是家很有名醬油蟹店——烏達里家。可能因為家在內陸的原因，對海鮮類的東西並不是特別感興趣，但當年看著全智賢在《來自星星的你》裏吃著醬油蟹那忘我的表情，就特別想體驗一下。

這家店的老板原來是個歌手，和東方神起，JYJ，少女時代等明星都是好朋友，所以店裏的牆上掛了好多老板和他們的合照和簽名。點了最基本的醬蟹兩人份，最先上桌的是各種小菜。這家的小菜量給的特別足，不但有基本的泡菜類和大醬湯，還有炒雜菜、雞蛋羹、嫩豆腐湯等。

醬油蟹上桌的時候著實嚇了一跳，個兒特別大！老闆說他家的蟹普遍比市面上的大1.4倍，是蟹黃極為豐富的花蟹。原本吃過一家鹹死人的醬油蟹之後留下了深深地心裏陰影，可是這家的醬油蟹一點兒都不鹹，咬下去的瞬間就能感受到那種蟹新鮮的味道，重點是沒一點兒腥味，反而有些回甜。用蟹黃和醬蟹的湯汁拌米飯，不誇張，絕對有信心，我自己吃下三大碗！醬油蟹「盜飯賊」的稱號果真是名不虛傳。除了醬蟹店裏還可以吃到烤肉、拌飯、參雞湯等其他韓國料理，如果在明洞為了「吃什麽」而發愁的時候，不妨來這家店來試試！

地址：首爾市中區鐘武路1街22-17 2,3層(서울시 중구 충무로1가 22-17 2,3층)(查看位置) 電話：02-778-6767 營業時間： 11:00~ 22:00 交通：乘坐地鐵4號線到明洞站5號出口 出來後直走在CU便利店出右轉直走（約420米）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】