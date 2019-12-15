【台灣早餐店特輯】在地網友票選！10大不能錯過的連鎖西式早餐店

早餐是許多人一天活力的來源，因此選到好吃美味的早餐，對於不少人來說是一件相當重要的事，好吃的早餐會影響一整天的心情。台灣盛行快餐店文化，快餐店開得成行成市，少說也有過萬間。究竟哪一家才是網友心目中的「第一名呢」？ 《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查全台西式連鎖早餐店，整理出網友認為最好吃的10大早餐連鎖店。到台灣旅行時還不知道明天早餐食咩好？打開Google Map尋找一下吧！

No. 10 晨間廚房

發跡於屏東的「晨間廚房」，最常被討論到的是擁有一般早餐店很少有的炒公仔麵，故炒公仔麵也被許多網友認為是必點的項目，甚至連日式炒烏冬也被不少網友點名要叫。一般早餐店較少見到的麵類品項，在晨間廚房都相當受到歡迎。

No. 10 - 晨間廚房 （Instagram@8il3ncetsa1）

No. 9 早安美芝城

「早安美芝城」一直強調要給人「活力」的感覺，也因此每家門市的名稱都冠上了活力二字。說到其必點熱門，不少人會提到「薯泥蛋起司丹麥吐司」，酥脆外層加上柔軟的麵包，再搭上滿滿的薯蓉，吃起來讓人感到無限滿足。

No. 9 - 早安美芝城 （Instagram@cindypeng0311）

No. 8 呷尚寶 JSP

「呷尚寶」的超人常出現在台灣各個城市的角落，不少網友對於它家的漢堡印象較深刻，因為有多種類型的麵包供選擇。若想尋求每天都有不同樣式早餐，就可以各種麵包、各種口味都嘗試看看，說不定有意想不到的驚喜。

No. 8 - 呷尚寶 JSP （Instagram@lilystagrammm）

早安公雞農場晨食、弘爺漢堡、美而美…按圖睇台灣網友最愛在地10大西式早餐連鎖店頭七位及必食推介：

+ 10 + 9 + 8

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月02日至2019年12月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『本土西式連鎖早餐店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】