【大韓航空】頭等艙飛行體驗　餐飲豐富美味、空服員服務有驚喜！

這次利用了回台灣辦TripPlus講座的機會，體驗了從來沒有搭過的頭等艙，但這次不是搭日本航空（Japan Airlines），而是搭大受好評的大韓航空 (Korean Air) 頭等艙，所以趁著大通銀行（Chase）的Ultimate Rewards (Chase UR）點數系統，還能轉點到大韓航空計劃的時候，轉了80,000點（＝80,000 miles）進入大韓航空計劃的帳戶，這筆哩程在轉點後，一直躺在帳戶內將近一年多，差點連自己都忘記有這筆哩程了，不過因為網路上有很多消息，大韓航空慢慢地要把頭等艙淘汰掉（實際上是只有亞洲區域航線），深怕以後手上空有哩程，卻再也換不到大韓航空的頭等艙，所以這次就換了一張舊金山～首爾（頭等艙，中停）～台北（商務艙）的機票。 文：萊恩／TripPlus

舊金山～首爾（頭等艙，中停）～台北（商務艙） （TripPlus授權使用）

人果然不能得意忘形，因為太開心了，所以在要搭飛機前一天晚上閃到腰，走路瞬間變成老公公，頂著無法伸直的背前往機場，用極緩慢的速度到達搭機門前，看到飛機的時候，內心還在擔心等下十幾個小時的飛行怎麼辦，還好大韓航空頭等艙的設計很好，座椅很舒服，減緩了閃到腰的不適感，這難道就是江湖上謠傳的「頭等艙治百病」？

大韓航空頭等艙的設計很好，座椅很舒服，減緩了閃到腰的不適感。（TripPlus授權使用）

大韓航空頭等艙硬體

這次搭乘的大韓航空頭等艙，機型為Boeing 777-300ER，頭等艙是新款的「Kosmo Suite 2.0」，是有拉門的套房設計，硬體設備、空間跟隱私性都非常好。

大韓航空頭等艙備品

機上備品的部分，睡衣非常的舒服，但是過夜包一點都沒有頭等艙的水準，不過有送一瓶機上保濕噴霧，還蠻好用的。

機上備品（TripPlus授權使用）

大韓航空頭等艙餐飲

這次的頭等艙體驗，不管是起飛後的第一餐，或是降落前的輕食，我都是選擇韓式料理。起飛後的第一餐，我選的是韓式拌飯套餐，不管是前菜、湯品到主餐都很好吃，第一餐的部分我還因為吃得太飽，所以沒有吃甜點，空服員滿臉可惜的問我，不試試看他們的甜點嗎？我雖然很想答應，不過我真的吃得太飽了，只能不好意思地拒絕他。

▼▼點擊下圖看清多種餐飲選擇（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

大韓航空頭等艙睡眠部分

搭商務艙／頭等艙最開心的事情，就是可以躺平睡覺，這次在腰閃到的狀況下，更是深深的感受到躺平睡到目的地的重要性。大韓航空頭等艙的床墊組非常的舒服，棉被保暖度非常的好，我這次在飛機上有充分的休息，所以在到達目的地後，腰疼的感覺減緩不少，另外一個值得一提的是，空服員的服務非常的到位，而且不會有被監視的感覺，在整個搭乘過程中，我只要有起身去洗手間，回來的時候，床鋪一定被重新整理好，航班中途，空服員看我醒著在看電影，還送上烤的暖暖的餅乾，真的要給大韓航空的組員比個讚。

隨著班機緩緩下降到首爾仁川機場後，也代表著我這次的大韓航空頭等艙體驗到達了尾聲，這次的大韓航空頭等艙體驗非常的好，我很後悔當初沒有多轉一點Chase UR點數進入大韓航空帳戶中，也許之後可能沒有機會，再體驗大韓的頭等艙了，降落前空服員有來跟我聊天，閒聊了一下接下來在首爾的行程，沒想到降落後，空服員拿了一張手寫的卡片，上面有幾間她推薦的餐廳，讓我真心感謝！我也依照卡片內的資料，去體驗了其中一家餐廳，真的非常好吃，我們家人都讚不絕口，再次的感謝大韓航空的機組人員，讓我這次的搭乘經驗及首爾自由行，都這麼的順利。

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和里程相關的好康資訊，目標成為里程和點數界最好最權威的入口網站之一。】