【新加坡航空】新款787商務艙飛行體驗　設備餐飲都是五星級享受

心滿意足的在台北休息一晚，隔天一早還特地前往TripPlus在台北的辦公室，與團隊們見面打招呼。接著就準備離開前往桃園機場，準備搭乘下一班前往新加坡的新加坡航空 (Singapore Airlines) 班機。以前新加坡航空營運台北～新加坡航線的機型，都是屬於老舊的Airbus A330機型，但今年開始把兩個航班的其中一班，也就是下午兩點出發前往新加坡的班次，替換成新加坡航空目前最新款的機種——Boeing 787-10！這款機型也是新加坡航空使用於亞洲區域航線的主力，除了台北之外，東京／大坂／名古屋／福岡／香港／曼谷……等等亞洲大城市，也都陸續有Boeing 787-10機型開始營運。而這款機型最特別的地方，就是有新款的區域型航線商務艙，身為一個主編，怎麼能夠不來嘗試看看呢？ 文：Randy／TripPlus

來桃園機場搭機已經無數次，搭乘新加坡航空商務艙能使用的桃園機場第二航廈內的貴賓室（包含自家的貴賓室，以及長榮航空的貴賓室），大部分的也都去過了，所以直接前往我認為相當不錯的新加坡航空銀刃貴賓室，來休息充電一下。因為這一個航班，與之後在新加坡轉機前往曼谷的航班，都是Boeing 787-10的機型，因此我將會在這一篇，一併介紹兩個航班的硬體／餐點／服務等等的體驗。

新加坡航空商務艙（Boeing 787-10機型）——硬體一覽

在貴賓室待了一陣子，總算到了接近登機的時間，接著就是馬上衝到登機門，等著第一個進機艙拍照！這款區域型的商務艙，採用的是1-2-1的交錯式 (Staggered) 配置，與之前我搭過的Airbus A330的2-2-2並排形式很不一樣，靠窗的座位有自己的空間，中間的座位也能直接通往走道，比起前一代的區域型商務艙，在靠窗座位的部分的確更好，而且挑對座位的話，還能有更好的隱私度喔！

雖然班機開放登機的時間有準時，然而全部的乘客登機完之後，卻遲遲不後推，後來機長才廣播告訴乘客，飛機的引擎有些問題，必須要找工人來處理，就這樣拖了一個小時。等到宣布修好準備離開後，居然發現油不夠……這真的是我遇過最扯的情況，原來是因為剛剛在檢查的時候並沒有熄火，所以消耗了一些油量，導致最後還要在飛機上枯等一個小時，等油加足夠了才能離開，就這樣一路拖了兩個小時，還好我下一班前往曼谷的班機是隔天，所以只要飛機有正常起飛即可，但聽到其他乘客在抱怨，有些人要轉機去馬爾代夫，就這樣硬生生地被迫在新加坡留一個晚上（接不上下一班的班機），真的是太倒楣了。

▼▼按圖放大看座位環境、機上設施、洗手間環境▼▼

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新加坡航空商務艙（Boeing 787-10機型）——機上娛樂系統一覽

新加坡航空的機上娛樂系統，一直都是業界的佼佼者，不但內容豐富，很多電影／電視影集也會配有中文字幕，而且片子也算是蠻新的，是個在飛機上消磨時間的好夥伴，除了電影／影集之外，也有音樂，遊戲，以及給予兒童專用的內容，絕對與我們熟知的國泰航空 (Cathay Pacific) 的超豐富娛樂系統來說有得比！當然除了豐富的娛樂內容之外，飛行地圖模式也是相當的新穎，有多種呈現所在位置的方式，以及更多飛航資訊的分享，對於航空迷們來說，絕對會是相當愛不釋手的一個特色。另外，這個機型也有配備無線網路，不過新加坡航空的無線網路真的是有點貴，因為採用的是流量制，還好商務艙有30 MB的流量可以使用，雖然很能用的流量很少，但是加減用一用還是不錯的（畢竟是免費的）。

▼▼今年上映的電影也已經有得看，音樂種類也多多！（按圖放大）▼▼

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新加坡航空商務艙（Boeing 787-10機型）——餐飲一覽（台北～新加坡航線）

台北～新加坡航線有供應一個正餐，本來應該算是「午餐」，但是一路拖延飛行時間的關係，最後反而是「晚餐」時間。即使是像這樣亞洲區域航線約四個小時多一點的飛行時間，新加坡航空的商務艙還是提供了好幾道的主餐供乘客選擇。主餐方面，本來想要來點燉牛肉，但後來又很害怕在飛機上吃到的牛肉會很雷，所以還是點了比較安全的魚排。實際上菜後品嘗了魚排，調味算是中規中矩，魚肉調理上來說不夠鮮嫩，但也不會過於乾澀，看來台灣的空廚調理飛機餐，還是頗有一套。飯後的甜點本來只能冰淇淋與蛋糕二選一，所以我先選了冰淇淋，不過我後來還特地詢問了空服姊姊，若是有剩下的蛋糕，是不是也能給我一份，空服姊姊後續確認後，的確有剩下，所以又多送了一份蛋糕給我，真是太感恩了！

▼▼餐飲選擇多多，由前菜到甜品都十分豐富！（按圖放大）▼▼

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新加坡航空商務艙（Boeing 787-10機型）——餐飲一覽（新加坡～曼谷航線）

而新加坡～曼谷的航線，因為飛行時間不到兩小時，所以餐點上的選擇也較為簡單。但當我看到「沙嗲」出現在菜單內時，二話不說，馬上與空服姊姊表示我要沙嗲！後來聽到旁邊的乘客也很多人點了沙嗲，還好我當時是坐第一排，不然要是坐在比較後面的座位，可能就點不到美味的沙嗲了……新加坡航空的沙嗲真的是蠻好吃，我超愛那個沾醬，雖然比不上我心目中的第一名——馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 的沙嗲，但能夠吃到也很感恩了！

機上睡眠

既然是能平躺的商務艙，當然要來測試一下睡覺的功能！這款區域型商務艙，座位也能夠攤平，變成180度的全平躺模式，雖然因為是較為短程的區域航線，所以沒有另外配發被子與床墊（但我先前搭乘過的，從新加坡飛香港的新加坡航空A380機型商務艙，就有全套的寢具，不知道是不是機型的差別？）。還好椅子的座墊不會太硬，整個人躺起來還算是舒適，只是毯子有些單薄，讓我在飛機上一度覺得有點冷……但以這款區域航線專用的商務艙來說，而且是大約四小時的飛行時間，至少能平躺也算很不錯了，只不過如果是搭乘像是新加坡～日本城市航線的深夜出發的紅眼航班的話，應該不會比有附全套寢具的全日空 (ANA) 商務艙來的好。

總結

首次搭乘新款Boeing 787-10機型客機，只有滿滿的興奮！新加坡航空引進這款客機，應該是會逐步的替換掉老舊的A330客機，而這款區域航線專用的商務艙，以亞洲區域航線來說的確有不錯的水準，在硬體的表現上，有全平躺的座椅，豐富的機上娛樂內容，還有無線網路的服務，真心覺得相當的優質。而服務及餐點上，當然還是保有一貫的新加坡航空的水準，服務雖然說不上親切，但也客氣有禮，餐點也有水準之上的表現，尤其是在新加坡～曼谷航段吃到的沙嗲，真的是太美味了！真不愧是國際認證的五星級航空，新加坡航空能夠受到這麼多人的喜愛與推崇，絕非浪得虛名，若讀者們下次有機會的話，真的要嘗試看看這款新的商務艙，相信你不會失望的！

班機即將到達新加坡（TripPlus授權使用）

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