KKday、KLOOK公布熱銷旅遊點：頭3位完全一樣、第1名不是日本？

旅遊電商平台KKday、KLOOK都在上周公布了年度Top 10的一日遊與體驗，從榜單上的內容上看起來，不管在哪個平台，台灣人的興趣、出遊地相當一致。

在一日遊方面，兩個平台的前三名意外的一模一樣，由曼谷、首爾、東京拿下前三名。（Facebook@KKday）

在一日遊方面，兩個平台的前三名意外的一模一樣，由曼谷、首爾、東京拿下前三名。後續名次則出現較多變化，KKday這邊仍較聚焦於亞洲，KLOOK則是出現巴黎、紐西蘭等國家。

體驗方面也有許多重複之處，不管是日韓服的體驗、新加坡的斜坡滑車與空中吊椅，還是首爾的汗蒸幕，都顯示這些體驗已成為台灣人出國的「必做行程」。

根據台灣交通部觀光局所公布的2019年1-10月中華民國國民出國目的地統計來看，共有400萬人前往日本（Facebook@桃園國際機場 Taoyuan International Airport）

從另外一個角度來看，根據台灣交通部觀光局所公布的2019年1-10月中華民國國民出國目的地統計來看，共有400萬人前往日本，不過在雙平台的一日遊與體驗上，都不是榜上的第一名。推論可能是日本已是台灣人熟悉的觀光地，台灣旅客前往更喜愛的小眾地區，甚至不用購買行程Package也能玩的很開心。

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在雙平台榜上有名的國家，包含韓國、泰國、菲律賓，也都是國人近期相當喜愛的旅遊目的地。對比觀光局2018年1-10月的旅客數量，這三個國家分別擁有12.3%、23.96%與37.32%的高成長率。其中成長率最高的目的地為汶萊，擁有666.45%三位數的成長率。

▼▼KKday、KLOOK雙平台一日遊體驗前三名，幾乎完全相同（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

在一日遊方面，從兩個平台前三名幾乎一模一樣的排列中可發現，曼谷、首爾、東京真的是台灣旅客特別喜愛的遊樂地區。2019年1-10月，共有419.9萬人前往日本、102.8萬人前往韓國，以及70萬人前往泰國。

KLOOK特別提到香港大嶼山的深度文化探索、乘坐觀光小艇，參觀大澳漁村特色棚屋等行程，較為獨特、深度且極具文化代表的的「小眾」體驗路線，也能在極度熱門的香港，感受到不同的樣貌與風景。

KKday則表示，從名古屋、泰北等地的崛起看起來，旅遊行程有逐漸從城市走入郊區的趨勢，台灣人也越來越喜歡體驗有地方特色的行程。

▼▼汗蒸幕、日韓服都是台灣人超愛的體驗（按圖放大）▼▼

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在體驗行程方面，新加坡的高速滑車或是空中吊椅，到沖繩藍洞潛水，或嘗試韓國汗蒸幕等，都成為雙平台上熱門體驗。

KLOOK認為，比起在熱門景點走馬看花，台灣旅客已願意嘗試更多「親身體驗」的行程，用自己的感受來創造專屬的旅遊體驗和回憶。KKday則表示，旅客越來越追求個人化的風格、結合喜好和興趣。例如喜歡體驗服飾的人會到處體驗傳統服飾、喜歡享受的人會到處泡湯按摩SPA、喜歡動態活動的人也會找尋相對應的活動參與。

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