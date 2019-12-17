米芝蓮2020｜香港51間一星餐廳附電話地址　11間本地餐廳新上榜

2020年版《米芝蓮指南》今日（17日）公布最新名單，最受矚目的當然是摘星餐廳名單，今年獲得一星本地餐廳一共有51間，較去年新增7間。《香港01》記者整理出一星餐廳的名單、地址、電話，方便大家馬上訂位去嚐鮮！

新上榜的一星餐廳有Aaharn、福臨門（灣仔）、Gaddi's(吉地士)、L'Envol、Zest by Konishi、留園雅敘、LOUISE 、珀翠餐廳、Roganic、潤，以及Ryota Kappou Modern。

其中位於中環大館的泰國菜餐廳Aaharn首次上榜，Aaharn主打的新派泰菜結合西餐和傳統泰菜，設計出多款精緻泰菜，前菜有微辣的肉類配上切成三角的果肉，酸甜開胃，是最受歡迎的菜式之一。主菜方面，香茅沙律配大蝦、焗腰果亦是人氣菜式，網民形容沙律的用料豐富，配上自家秘製醬汁和多種香料，微微的辛香辣令人非常開胃。

👇👇👇按圖睇睇Aaharn的各款招牌美食，最後一款超級精緻👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

位於中環PMQ元創方的法國餐廳LOUISE，今年都榮升一星餐廳，店內裝潢走優雅微復古風，設有落地玻璃窗讓陽光透進來，光線頗為充足。餐廳還設有室內和半室外座位，方便大家在不同位置打卡。不少網民推介餐廳的麵包，麵包香脆配上自家製的堅果醬，非常惹味！

👇👇👇按圖睇睇LOUISE的各款美食和網民食評，睇睇最後一款超吸睛的鵝肝👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

【11間新上榜一星餐廳名單】（排名不分先後）

１. Aaharn

地址：中環中環荷李活道10號大館02座槍房1樓 電話：2703 9111

2. 福臨門（灣仔）

地址：灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下3號舖 電話：2866 0663

3. 吉地士Gaddi's

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6763

4. L'Envol

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店3樓 電話：2138 6818

5. ZEST by Konishi

地址：中環安蘭街18號28及29樓 電話：2715 0878

6. 留園雅敘

地址：灣仔駱克道54-62號博匯大廈3樓 電話：2804 2000

7. LOUISE

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖 電話：2866 0300

8. 珀翠餐廳

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店56樓 電話：28208590

9. Roganic

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號舖 電話： 28178383

10. 潤

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓 電話：21386808

11. Ryota Kappou Modern

地址：中環安蘭街18號21樓 電話：26281899

【其餘米芝蓮一星餐廳】（排名不分先後）

12. 阿一海景飯店

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場29樓 電話：2328 0983

13. Arcane

地址：中環安蘭街18號3樓 電話：3185 8388

14. Beefbar Hong Kong

地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓 電話：2728 0178

15. Belon

地址：中環蘇豪伊利近街41號地舖 電話：2152 2872

16. 名人坊高級粵菜

地址：中環九如坊3號中環蘭桂坊酒店1樓 電話：3650 0066

17. 都爹利會館

地址：中環都爹利街1號上海灘3至4樓 電話：2525 9191

18. ÉPURE

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心4樓403號舖 電話：3185 8338

19. 富豪酒家

地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place食四方4樓402號舖 電話：2736 2228

20. 國福樓

地址：中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong平台亭樓 電話：34688188

21. 何洪記

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖 電話：2577 6060

22. I M Teppanyaki and Wine（鐵板燒·鑄）

地址：大坑銅鑼灣道134號地下 電話：2570 7088

23. 御寶軒（尖沙咀店）

地址：尖沙咀北京道1號10樓 電話：2613 9800

24. 蘇浙滙（灣仔）

地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心地下G3–4舖 電話：3528 0228

25. Kaiseki Den by Saotome

地址：灣仔活道28號地舖 電話：2851 2820

26. 甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖 電話：5408 7740/2520 1110

27. 嘉麟樓

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6760

28. 夏宮

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店5樓 電話：2820 8552

29. Sushi Wadatsumi

地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座2樓201號舖 電話：2619 0199

30. Takumi by Daisuke Mori

地址：灣仔活道16號萃峯地下1號舖 電話：5599 8133

31. Tate Dining Room & Bar

地址：中環荷李活道210號地下及1樓 電話：2555 2172

32. 添好運點心專門店

地址：深水埗福榮街9-11號地舖 電話：27881226

33. Tosca di Angelo

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓 電話：2263 2270

34. VEA Restaurant and Lounge

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 29至30樓 電話：2711 8639

35. 新榮記

地址：灣仔駱克道138號中國海外大廈地下及一樓 電話：34623516/34623518

36. 欣圖軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店地下 電話：2313 2323

37. 一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖 電話：2524 3882

38. 逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層 電話：2710 1093

39. 夜上海（尖沙咀店）

地址：尖沙咀廣東道3-27號馬哥勃羅香港酒店6樓 電話：2376 3322

40. 浙江軒

地址：灣仔駱克道300-306號僑阜商業大廈1-3樓 電話：2877 9011

41. 利苑酒家（觀塘店）

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)5樓8號舖 電話：2365 3238

42. 利苑酒家（旺角店）

地址：旺角洗衣街121號 電話：2392 5184

43. 六福菜館

地址：西貢市場街49號地舖 電話：2792 9966

44. 文華廳

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓 電話：2825 4003

45. 文華扒房及酒吧

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓 電話：2825 4004

46. 明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028

47. New Punjab Club

地址：中環雲咸街34號世界商業大廈地下 電話：2368 1223

48. Octavium Italian Restaurant

地址：中環德輔道中22號One Chinachem Central 8樓 電話：2111 9395

49. 彭慶記

地址：跑馬地奕蔭街25號地舖 電話：2838 5462

50. Rech by Alain Ducasse

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店酒店大堂 電話：2313 2323

51. 香宮