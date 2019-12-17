米芝蓮2020｜19間二三星餐廳地址電話　富臨飯店升級三星

《米芝蓮指南香港澳門2020》在12月17日公佈，共19間餐廳奪得二三星級推介，本港共有7間餐廳三星，二星餐廳則有12間。

「富臨飯店」由2019年的二星餐廳，上升至2020年三星餐廳的行列。在公佈結果時，大廚難掩興奮。米芝蓮負責人亦讚揚「富臨飯店」優秀的團隊合作。另外，位於中環的法國菜餐廳「Arbor」亦由2019年的一星餐廳，上升至2020年二星餐廳。

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+ 9 + 8 + 7

不過，亦有幾間米芝蓮餐廳降級。其中位於灣仔的「廚魔」由2019年的三星餐廳，跌到2020年的二星餐廳。尖沙咀香港洲際酒店的中菜館「欣圖軒」今年亦跌出二星行列，只得到一星餐廳的榮譽。

2020香港7間米芝蓮三星餐廳名單（排名不分先後）

【1】Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓 電話：3196 8860 / 3196 8888

【2】L'Atelier de Joël Robuchon

地址：中環皇后大道中15號置地廣場4樓401號舖 電話：2166 9000

【3】龍景軒

地址：中環金融街8號香港四季酒店4樓 電話：3196 8880

【4】8½ Otto e Mezzo BOMBANA

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖 電話：2537 8859

【5】Sushi Shikon

地址： 中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓 電話：26436800

【6】唐閣

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓 電話：2132 7898

【7】富臨飯店（新上榜）

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓 電話：2869 8282

2020香港12間米芝蓮二星餐廳名單（排名不分先後）

【1】Amber

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓 電話：2132 0066

【2】Ecriture

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓 電話：2795 5996

【3】柏屋

地址：中環安蘭街18號8樓 電話：2520 5218

【4】Pierre

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓 電話：2825 4001

【5】天空龍吟日本料理

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)101樓 電話：2302 0222

【6】新同樂魚翅酒家

地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 食四方4樓401號舖 電話：2152 1417

【7】鮨．齋藤

地址：中環金融街8號香港四季酒店45樓部份A號舖 電話：25270811

【8】Ta Vie

地址：中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店2樓 電話：2668 6488

【9】天龍軒

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店102樓 電話：2263 2270

【10】營致會館

地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【11】Arbor（新上榜）

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 25樓 電話：31858388

【12】廚魔（新上榜）