【東京】中目黑一日遊全攻略：賞櫻聖地景點、cafe、餐廳大曬冷

中目黑在哪裡？ 說到東京的賞櫻景點絕對少不了「中目黑」，中目黑究竟在哪裡呢？

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距離代官山、惠比壽相當近的中目黑，除了櫻花季之外，其他時間是熱鬧的東京都內少數悠閒淨土之一。這裡的交通也非常便捷、生活機能良好、寧靜且綠意盎然，巷弄內有許多獨具風格的餐廳、咖啡廳、雜貨店等等店舖，因此更長年被票選為「日本民眾最想居住的地區」前幾名。

搭乘東京Metro日比谷線、東急東橫線、副都心線（連接東急東橫線無須轉乘）至「中目黑站」。（窩日本授權使用）

交通：搭乘東京Metro日比谷線、東急東橫線、副都心線（連接東急東橫線無須轉乘）至「中目黑站」。

目黑川

從「中目黒站」步行幾分鐘便可以抵達「目黑川」。目黑川全長約3.8公里的河道兩邊種植著830株的染井吉野櫻，每到櫻花季總是擠滿世界各地的賞櫻人潮，絕對是東京數一數二值得一看的賞櫻景點。賞櫻季之外來到目黑川河畔，藍天白雲、微風吹拂與綠樹搖晃，寧靜悠閒地漫步散策遊就從這裡開始。

與東京其他熱門景點相比，中目黑沒有大型百貨商場、過多的餐廳或藥妝店，取而代之的是河畔兩邊與巷弄內的個性店舖、咖啡廳與雜貨店，因此人潮不會擁擠，走累的還能挑間喜歡的咖啡廳休息片刻。

中目黑景點：日劇「最高の離婚」拍攝場景

除了賞櫻之外，在2013年由瑛太、尾野真千子、綾野剛和真木陽子主演的日劇「最高の離婚」也提升了中目黑的觀光。最高的離婚主要拍攝場景就在中目黑，像是從宿山橋拐入的這間在劇中由瑛太和尾野真千子家中經營的洗衣店，實際上也是一家正在營業中的洗衣店喔！

中目黑西鄉山公園：

距離中目黑站步行約10分、在目黑川巷弄住宅區的西鄉山公園也受到許多劇迷喜愛，可以在這裡野餐、散步等等。

中目黑西鄉山公園（窩日本授權使用）

中目黑雜貨購物推薦

「中目黑高架下」是東京東急電鐵所屬的中目黑車站周邊，高橋下長約700公尺的空間裡，由28間店鋪所建構的全新計畫，於2016年11月22日正式開幕。

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▼▼▼中目黑咖啡午茶推薦（按圖放大）▼▼▼

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▼▼▼中目黑美食推薦（按圖放大）▼▼▼

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除了這些之外，中目黑還有許多充滿個性的小店舖與美食等著大家一一探索，下次來到東京不想人擠人的話，不妨安排一天的中目黑雜貨、咖啡與美食巡禮吧！

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