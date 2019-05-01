【東京景點】吉祥寺一日遊：日本人最想住的地方　旺中帶靜超易玩

大家知道「吉祥寺」被日本人票選為最想居住的地方嗎？這裡距離新宿商圈只要一線15分鐘的距離，交通非常便利，即使不去熱鬧的新宿一帶，吉祥寺這裡本身也充滿許多購物商場、美食和娛樂，周邊還有廣闊的公園綠地與美術館，春天時井之頭公園還是個賞櫻勝地，難怪會被選為最想居住的地方！今天與大家分享如何安排吉祥寺周邊一日遊，享受這裡愜意的散步之旅吧！

春天時井之頭公園是個賞櫻勝地，但據說在井之頭公園一起踩天鵝船的情侶們會分手……？（Pinterest）

吉祥寺交通： 吉祥寺的踩點行程以吉祥寺商圈、井之頭公園與三鷹之森美術館為主軸。 前往三鷹之森美術館： 搭乘JR中央線至「三鷹站」再徒步約15分鐘或轉搭巴士 前往井之頭公園： 1.搭乘JR中央線、京王井之頭線「吉祥寺站」徒步5分鐘 2.搭乘京王井之頭線「井之頭公園站」徒步1分鐘 前往吉祥寺商圈： 1.搭乘京王電鐵井之頭線至「吉祥寺站」 2.搭乘JR中央線、中央總武線至「吉祥寺站」

吉祥寺有什麼？

1. 三鷹之森美術館

若是宮崎駿迷的話絕對要來到這個「三鷹之森吉卜力美術館」！從三鷹站可以選擇徒步或是搭乘巴士前往，從南口出站後沿著玉川上水的步道走，大約15分鐘即可以抵達；巴士一樣位於南口，大人單程210日幣（往返320日幣，約港幣22元）、小孩單程110日幣（往返160日幣，約港幣11元）。

吉卜力美術館每天分為4個入場場次：10 點、12 點、14點和18點，在購票時就必須指定要於哪個場次入場，不論哪個場次都可以待到晚上18點打烊，因此若想細細探訪美術館的話，越早進去就越好嘍！美術館共有三層樓高，館內展示許多吉卜力工作室的美術資料、動畫造景和模型，另外還有動畫技術的教學等道具，每一件作品都值得細細觀賞。在美術館的一樓有吉卜力工作室為了美術館特製的短篇動畫放映室，每一季會定期更換影片；三樓有滿坑滿谷的吉卜力周邊商品專賣店及大型絨毛模型「龍貓巴士」可讓小朋友們遊玩；位在主建築屋頂花園的「天空之城」還有超人氣的大型機械兵模型。

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三鷹之森吉卜力美術館門票怎麼買？

三鷹之森吉卜力美術館的門票是採記名、預約制的方式，每個月10號的日本時間上午10點開放下個月份的門票預約，票價為大學以上1,000日幣（約港幣70元）、國中至高中700日幣（約港幣50元）、小學生400日幣（約港幣28元）、4歲至小學前100日幣（約港幣7元）。遊客購買門票有以下幾種常見的方式：

1.外國人使用的吉卜力美術館英文售票網站 針對海外遊客所推出的英文介面售票網站，出發前一個月在台灣事先訂好門票，不過因為是各國遊客都使用的介面，在旺季時會需要注意搶購風潮。 2.日本LAWSON便利商店「Loppi」購票 機器有中文的介面，訂購後直接在超商櫃台付現取票，不過是必須到日本後才能購買，因此會很難買到希望的日期與場次。 3.透過旅行社或旅遊線上平台購買 在台灣即可購過合作的旅行社或線上平台購票，不需要自己搶票或擔心語言及操作問題，不過票價也會比原價來的貴。

貼心小提醒：入館前必須排隊等候驗票，需耗費不少時間，建議大家最少提前30分鐘抵達美術館哦！

店鋪資訊

地址：東京都三鷹市下連雀1-1-83 營業時間：10:00～18:00

2. 井之頭恩賜公園

佔地43,000平方公尺的「井之頭恩賜公園」是吉祥寺的地標，西元1917年開園以來，已有超過100年的歷史，是東京居民、觀光客喜愛前往散步休憩的場所。在井之頭公園內可以散步、野餐、欣賞街頭藝人表演與假日有小市集攤販可以挖寶之外，最有人氣的就是踩天鵝船了！

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在井之頭公園一起踩天鵝船的情侶們會分手？

日本有一個這樣的分手傳說，據傳是因為井之頭公園裡所祭拜的「弁才天（弁天様）」是會嫉妒情侶的女神，因此會想辦法讓開心踩天鵝船的情侶們分手，許多日本網友們都有過這樣的慘痛經驗，大家相信嗎？

此外，在園區內還有「井之頭自然文化園」包含了動物園與水生園兩個園區，櫻花季時也是著名的賞櫻景點，雖然井之頭公園整體規模沒有上野公園來得大，但是遊客、人潮相對較少，逛起來也比較舒服愜意。

吉祥寺商圈

吉祥寺商圈分為北口與南口兩邊，北口有著名的「SUNROAD商店街、口琴橫丁、東急百貨」等，南口有0101百貨、古著店、通往井之頭公園與美術館。

吉祥寺南口

南口的0101百貨裡有大家喜愛逛的日本百元商店seria，各式各樣精緻的百圓商品等著大家前來挖寶！另外還有無印良品也是觀光客最愛購物的商店。在0101百貨旁還有一間「激安的殿堂：唐吉軻德」，光是南口一帶就能讓大家買到手軟了。

從0101百貨旁的小徑進入就是通往井之頭公園的步道，這一條路上還有許多個性的店舖與古著商店。

吉祥寺北口

北口的SUNROAD商店街聚集許多藥妝店、生活雜貨小舖、鞋包配件等，往巷子裡走進更是別有洞天，不只是小店舖而已這裡還有東急百貨商場、PARCO百貨，逛不完的商店要小心荷包大失血～

藥妝店有サンドラッグ（SUNDRUG）、松本清、OS DRUG等，其中的OS DRUG可是網路上激推的超便宜藥妝店！

生活雜貨商店有帽子專賣店：無；百元平價飾品店：LATTICE；平價內睡衣店：tutu anna、靴下烏；百元店鋪：大創、誕生於1995年在北歐丹麥的FLYING TIGER北歐風雜貨商店等等。此外還有電器行Yodobashi、SEIYU超市、品牌服飾店等等，只有一天的時間真的不夠逛呢。

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口琴橫丁

在SUNROAD商店街旁有個小小的黃色招牌正是「口琴橫丁」的入口，在這狹小的巷弄中聚集了許多小店鋪。酒吧、居酒屋、串燒店等林立，在這裡放鬆喝一杯小酒、聊聊天 非常愜意！

吉祥寺美食推薦

1. 幸せのパンケーキ幸福的鬆餅

以新鮮的蛋、紐西蘭進口的麥盧卡蜂蜜與北海道新鮮生奶油製作出鬆軟綿密的口感，並且無任何人工添加物的鬆餅專賣店「幸せのパンケーキ幸福的鬆餅」，建議大家可以先來登記逛逛街再回來吃，因為人氣超夯的鬆餅總是有許多排隊人潮！現點現做的鬆餅要等上15至20分鐘，軟綿的鬆餅放入口中的那一刻，真的是感到非常的幸福呀～

地址： 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール 301 營業時間：平日10:00～20:00、周末10:00～20:30 官網：https://magia.tokyo/

2. 塚田蒲鉾店

這是一間許多日本當地居民都會來排隊購買的天婦羅、關東煮物店，想品嘗道地日本天婦羅的味道，就來這裡外帶試試吧。

塚田蒲鉾店是一間許多日本當地居民都會來排隊購買的天婦羅、關東煮物店。（窩日本）

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-8 營業時間：9:30〜19:00 官網：http://www.tsukada-satsuma.com/

3. SATOU黑毛和牛專賣店

吉祥寺必吃美食「さとうSATOU」是一間賣肉的肉舖店，因為推出了黑毛和牛的牛肉丸而聞名，每天都是門庭若市、絡繹不絕的排隊人潮，想吃上一個美味的牛肉丸建議早點來排隊哦。另外在二樓還有餐廳座位區可以享用美味的黑毛和牛餐點。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1−1−8 營業時間：10:00〜19:00（牛肉丸為10:30開始販售），餐廳營業時間請洽官網 官網：https://www.shop-satou.com/

4. 田島麵包

在東京的吉祥寺、下北澤、自由之丘、淺草等有9間分店的「パンの田島」田島麵包，是一間熱狗夾心麵包的專賣店，新鮮製作的炸麵包內夾上多款口味選擇的配料，像是熱狗、炸物、日式炒麵等等，其中主打的紅豆奶油甜麵包與火腿豬排麵包是超人氣的餐點。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-5 營業時間：8:00～20:00

5. いせや串燒

黑色木頭風格、裝潢醒目的「いせや串燒」，在吉祥寺共有3間分店，分別為總本店、北口店與公園店。昭和3年在吉祥寺開業以來已有80多年的歷史，一串只要80元日幣（約港幣5元）的雞肉串燒是想體驗日本居酒屋又不傷荷包的激推串燒店，店內還有貼心的提供中文菜單哦。

6. 白髭のシュークリーム工房 吉祥寺店

經吉卜力認證、宮崎駿授權的「白髭のシュークリーム工房」白鬍子泡芙工房是最近很熱門的甜點店！泡芙工房在世田谷代田駅有一間可以內用、店內環境較大的本店，而去年底在吉祥寺南口開設分店嘍！吉祥寺分店屬於外帶店鋪，如果沒有預約、不想在本店排隊等待的話，可以直接來這裡外帶回家吃～也是逛完三鷹美術館後順路一起帶回去的推薦伴手禮。全世界唯一的龍貓泡芙有多款口味可以選擇，上頭搭配上不同的頭飾，造型滿分可愛爆表！綠色葉子頭飾為卡士達醬口味、藍色緞帶帽子為巧克力奶油，這兩款是通年都有的口味；另外還有季節性口味像是茶色葉子的栗子口味、黃色緞帶帽子的莓果與奶油起司口味等等。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-7-5 1F 營業時間：11:00～19:00 休日：星期二 官網：http://www.shiro-hige.com/

7. 未來日本酒店

在日本實際上有超過1,400多個日本酒藏，但是實際上來到東京販賣的只是少數的釀酒廠，為了讓大家可以品嘗到更多樣的日本酒，並傳達日本酒的美好而開設了這樣的「未來日本酒店」。一杯只要480元日幣（約港幣33元），還有食物餐點可以搭配享用，這裡最特別的是為了讓初學者也能挑選到合口味的酒，未來酒店與博報堂 I-Studio 共同合作 Project Yummy，使用AI 人工智慧科技，打造創新的日本酒味覺判定服務「YUMMY SAKE」，分析味覺類型輕鬆找出屬於自己的日本酒，在吉祥寺與代官山設有兩間實體店舖，喜愛日本酒的你千萬不能錯過這個特別的未來酒店。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-5共立ビル1F 營業時間：14:00～22:00 官網：http://miraisake.com/

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