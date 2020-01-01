Booking.com公布2020年「新興旅遊城市」排行榜！東京曼谷已Out？

2020年規劃好要去哪裡玩了嗎？在一整年的開端，除了制定新的年度計畫表之外，對許多人來說最重要的事情還有「去哪玩」。每一位旅客都一樣，期望獲得前所未有的體驗，卻又不想人擠人。

Booking.com的分析師選取2008年8月至2019年6月，期間1,000個預定數最高的目的地（Facebook@Booking.com）

除了東京、紐約、曼谷之外，還有哪些新興的旅遊城市正等待旅客探索？也許可以從OTA（線上旅行社）品牌Booking.com與旅遊體驗電商平台KLOOK公布的列表中，找尋2020年的旅遊靈感。

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不過，Booking.com所採用的數據是真實預定數，因此使用的詞彙是「旅客心目中的新興旅遊城市」；KLOOK則是用搜尋量統計，所以用「即將爆紅目的地」做統稱，雖然採用的數據不同，卻都是可以參考的指標。

愛妮島、格雷梅、清萊你有興趣嗎？

Booking.com的分析師選取2008年8月至2019年6月，期間1,000個預定數最高的目的地，並與前一年同期資料相比，找出成長最快速的地點（僅列入休閒旅遊的地點）。

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其中擁有火山熔岩美景的南韓南濟州郡表現亮眼，在全球與台灣旅客的列表中都佔有名次。其他旅遊地包含位於巴爾幹半島的蒙特尼哥羅、在土耳其隔壁的亞美尼亞等，都是台灣旅客們比較少聽聞的城市地區。

Booking.com也整理出「台灣旅客感興趣的旅遊地」，包含風情獨特的土耳其格雷梅、海洋資源豐富的菲律賓愛妮島，以及有三大夜景的日本北九州等。

2020年台灣旅客心目中5大新興旅遊城市： 菲律賓，愛妮島 土耳其，格雷梅 泰國，清萊 日本，北九州市 南韓，南濟州郡

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回顧Booking.com在2018年公布的2019年台灣旅客心目中5大新興旅遊城市，分別是越南峴港市、韓國大邱廣域市、葡萄牙波圖、日本仙台市以及菲律賓宿霧。可以看見菲律賓、日本、韓國到了2020年仍是台灣旅客熱愛的旅遊地。

2020年全球即將爆紅的目的地：台中也在內

KLOOK則是利用2019年1月至11月的瀏覽與搜尋量的成長速度，排出2020年全球即將爆紅的目的地。考量到KLOOK月流量突破3,000萬，所排列出來的即將爆紅目的地算是頗有可看度。

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可以看見積極拓展觀光與新航點布局的越南、菲律賓都持續受到關注，包括芽莊、長灘島、蘇比克/克拉克、富國島與峴港等新興目的地，就佔了即將爆紅目的地榜單的前5名。

其中長灘島以擁有「世界最美麗沙灘」聞名，去年暫時封島又重新開放，讓今年長灘島的搜尋量快速上升；越南的新興目的地則是受惠於直航航線的開拓，大幅提升可及性。

值得注意的是，台中也擠進了這份榜單當中，名列第8名。

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