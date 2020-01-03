深圳大型親子友善商場開幕！首創室內動物園、冰雪世界玩足全日

最近，深圳人的朋友圈被一隻超可愛的小熊貓洗版。無論搭地鐵、坐公交，還是走路到處都能看到它。於是，小編忍不住好奇去探尋了一番。

原來它叫PUDA，是深圳保安大型親子友善商場「寶安大仟里」的吉祥物。在這裡，你能感受春、秋、冬三季變幻，看到大樹向下「生長」的自然奇觀，體驗跨層滑梯，讓人瞬間回到童年。這裡還有深圳首個室內動物園 「JOLI ZOO」，以及深圳首個冰雪世界「樂漫冰雪」。16萬㎡的空間涵蓋了海洋、森林、動物像一顆濃縮的小地球，太新奇了！深圳最新的地標級商場「寶安大仟里」，在2019年的12月底正式開幕。

1. 三大特色中庭：水中庭、木中庭、花中庭

「寶安大仟里」由英國貝諾建築設計公司擔任設計，無論是在建築設計還是空間結構方面，「幾何+線條」的搭配，讓每個角落都充滿設計感。原木簡約的裝潢，配上隨處可見的綠色植物，讓周圍的空氣都清新了不少，這正是大仟里想要打造的自然空間。最具特色的，就是三大中庭：

+ 8 + 7 + 6

打卡花園裡的地面鋼琴，真的可以彈！

打卡花園裡的地面鋼琴真的可以彈（「深圳微時光」授權使用）

2. PUDA帶你探尋隱藏打卡點

除了三大主題中庭之外，大仟里周圍都是打卡位！

四季沐歌

在這裡，真的可以體驗一天穿越春夏秋冬。

未來書屋

這裡有無數本兒童書籍任睇，是小朋友們的小小閱讀世界。

娃娃世界

夾公仔機裡堆滿了粉色的毛公仔，是所有女孩子們都喜歡的地方！

玻璃之森

縮小版的海底世界，魚兒們在裡面自由自在地游動，十分愜意！

超重要：超企理洗手間

+ 3 + 2

3. 超多品牌入駐，吃喝玩樂都有

除了好玩的打卡裝置之外，大仟里還搬來了深圳首個室內動物園和室內冰雪世界。

深圳首個室內動物園

生活在大城市的鋼筋水泥叢林中，人們與大自然親近的機會變得越來越少。雖說現在不少地方都有水族館、動物園，但是在購物中心裡打造一個室內動物世界，寶安大仟裡算是開創先例。

深圳首個室內冰雪世界

對於深圳人來說，雪是一種「傳說中」的事物。在黑龍江冰雪旅遊景區省外客源城市TOP10中，深圳排名第四，可見大家像我一樣對冰雪有著一股執愛。

誰想得到在深圳，在室內會看到雪。（「深圳微時光」授權使用）

大仟里首創商場內的冰雪樂園——樂漫冰雪，這一次再也不用飛外國了！

按圖看更多寶安大仟里的推薦食玩攻略▼

+ 22 + 21 + 20

寶安大仟里 地址：深圳市寶安區新湖路與海城路交匯處 交通方式 1. 地鐵 ：地鐵1號線坪洲站A出口 2. 公交：坪洲地鐵站>320路、613路、B847路、M131路、M210路、M330路、M350路、M377路、M382路、M470路、M507路、M560路、高快巴士21號、高快巴士22號、高峰專線158號、西灣公園假日專線1路 前城濱海花園公交總站 > M379路 坪洲地鐵站① >M153路右環 服務熱線：4000133999 營業時間 週日至週四︰10:00-22:00 週五至週六︰10:00-22:30

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】