【澳門自由行2020】玩盡本島丶氹仔同路環　13個必去景點全收錄！

澳門主要是由三大區域組成，澳門本島、氹仔和路環。許多人一提到澳門景點，第一個會想到的是大三巴牌坊、豪華賭場和澳門塔，但其實還有許多隱藏版美景。今天小編就一次過告訴你，來澳門旅遊時，哪些最具代表性、唔去等於冇去過的澳門推薦景點，以及一些旅遊書冇提的隱世景點！

按圖看澳門的人文風情：

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【澳門本島】

1. 議事亭前地

未去過議事亭前地別說你來過澳門！許多到訪澳門自由行的旅客，如果要逛澳門歷史城區的話，都會選擇在議事亭前地做為起點，這裡不僅集結了澳門有名的建築景點，也有許多必吃美食、澳門伴手禮店，還可以一路直通大三巴牌坊。

如果要逛澳門歷史城區的話，都會選擇在議事亭前地做為起點（Instagram@happydementor）

小編標出了這一個歷史城區必逛澳門景點，在這路線不僅可以見到超過百年歷史於1894火災後重建的天主教玫瑰堂，沿途經過的盧家大屋為晚清時期經典澳門中式大宅，而且許多澳門必吃美食都在同一條巷子中！有空的話也可以繞去葡文書局，雖然幾乎都是葡文書籍，但也有賣一些特色明信片小物等等，買來做手信也是很不錯的！

地址: 澳門議事堂前地 交通方式: 搭乘巴士至新馬路站下車

2. 大三巴牌坊

大三巴牌坊是最著名的澳門景點，還被列為聯合國世界遺產，不過許多人不知道它的正式名稱其實是叫「聖保祿大教堂遺址」，在1835年時因教堂廚房失火而燒剩了這面牆和68級樓梯。來這邊觀光的時候別只在正面影完相打卡就走！在這面牌坊背後還有個天主教藝術博物館，裡面展出了許多珍貴的澳門教會歷史文物和墓室，非常值得一睇。

大三巴牌坊為最著名的澳門景點，還名列為聯合國世界遺產（Instagram@timmy_the_cruel）

地址：澳門大三巴牌坊 交通方式：搭乘巴士至新馬路站落車

3. 荷蘭園／望德堂區

荷蘭園大馬路一帶，從東北方的美副將大馬路起至西南的水坑尾街，是1622年葡荷澳門戰役時，荷蘭戰俘的拘留地。其中一條叫做「瘋堂斜巷」的地方最為出名，不只是因為這奇怪的巷名，這邊還可以找到澳門文創藝術的蹤跡呢！

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地址：澳門望德堂區瘋堂斜巷10號(瘋堂十號創意園) 交通方式：搭乘巴士至社會工作局站落車

荷蘭園／望德堂區同時也包含了塔石廣場、望德堂聖母堂和東望洋砲台公園，小編建議的自由行路線是，由下午開始可以在荷蘭園附近逛逛文創小區和參觀教堂、然後一路走到二喉頭公園搭乘世界最短的纜車「澳門松山纜車」上山，參觀東望洋砲台一晀澳門市區的景色，食完晚餐後便可走到塔石廣場附近的巷弄，悠閒地感受溫暖燈光下的葡式建築。

在這塊荷蘭園/忘德堂區同時也包含了塔石廣場、忘德堂聖母堂和東望洋砲台公園（Instagram@sky_capturerr）

地址: 澳門肥利喇亞美打大馬路(塔石廣場) 交通方式: 搭乘公車至 塔石體育館 站下車

4. 澳門旅遊塔

你知道澳門旅遊塔是世界獨立式觀光塔第十高，以及商業高空彈跳第一高的地方嗎？這麼出名一定要上去看看！在58樓的觀光主層，可觀賞整個澳門的360度無死角美景，腳下有些地板還是透明的。目前旅遊塔提供四個室外冒險活動，分別是高空彈跳、高飛跳、空中漫步及百步登天。小編目前只走過空中漫步，預算較寬鬆的朋友，到澳門旅遊時可別忘了去體驗一下旅遊塔的刺激項目。

澳門旅遊塔是世界獨立式觀光塔第十高以及商業高空彈跳第一高的地方（Instagram@henry_chang_0316）

地址：澳門觀光塔前地 交通方式：搭乘巴士至澳門旅遊塔站下車

5. 南灣湖

小編覺得澳門睇夜景最漂亮的地方就是這一條南灣湖景大馬路！澳門每年9月都會舉辦國際煙花匯演，邀請各國煙花表演隊伍到旅遊塔海面施放演煙花，南灣大馬路就是其中一個絕佳的觀賞地點。每每那時候都會集結不少攝影發燒友到這裡捕捉美麗的煙花畫面。但這裡不單只有放煙火的時候漂亮，建議大家可以抓準時機，在日出或日落的時候來到南灣湖廣場走走。

地址：南灣湖景大馬路 交通方式：搭乘巴士至南灣湖景大馬路站下車

6. 嘉樂庇總督大橋

澳門人稱嘉樂庇總督大橋為舊大橋，這是第一條連接澳門本島到氹仔的大橋。由於當初車輛負載量太大，之後新建了西灣大橋和友誼大橋舒緩車流，所以現在反而橋上車不多並且建有行人道。北邊連接的是澳門葡京和永利酒店，想用另外一種方式體驗澳門旅遊的話，就在晚上來個夜景慢跑之旅吧！

嘉樂庇總督大橋，澳門人稱這邊為舊大橋，為第一條連接澳門本島到氹仔的大橋（Instagram@june_july25 ）

地址：嘉樂庇總督大橋 交通方式：搭乘巴士至亞馬喇前地站下車，步行上橋

7. 澳門半島高CP飯店 - 最佳西方新新酒店

澳門最佳西方新新酒店位在澳門半島的中心，大三巴、聖母堂等著名景點都是行路就可以到達。地理位置超方便，門口就有巴士站牌，往返機場、碼頭都很方便；附近美食也很多，樓下又有便利店，配套完全不需要擔心！價格也很親民，是很不錯的一間酒店。

澳門最佳西方新新酒店位在澳門半島的中心，大三巴、聖母堂等著名景點都是走路就可以（藝舍酒店官網）

【氹仔】

1. 氹仔官也街

為了紀念澳門第81任總督官也所以得名的官也街，在這裡可以找到許多澳門手信餅店、特色小物店，還有各式各樣馳名的粵式大菜、澳門小吃甜品、葡式餐館，是近年越來越旺的人氣澳門景點。

地址：澳門官也街 交通方式：搭乘巴士至氹仔官也街站下車

2. 龍環葡韻住宅式博物館龍環為氹仔舊稱，葡韻代表葡式風格，龍環葡韻住宅式博物館裡最具代表性的便是海邊這五座薄荷綠的小型葡式建築，裡面原封不動地保存過去澳門土生的葡國人生活形態。另外，龍環葡韻不定期舉辦各種不同的小型文化藝術展覽和販售葡粵相關文化的書籍、小物等等，從官也街走來這邊也不過5分鐘路程而已。

地址：澳門氹仔海邊馬路 交通方式：搭乘巴士至氹仔官也街站下車

按圖看看小編推介的氹仔酒店 :

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3. 路氹金光大道

路氹金光大道的概念類似美國的拉斯維加斯大道，連接澳門各大娛樂場酒店，在漫步中欣賞各家娛樂場在黑夜中散發的光輝。

路氹 金光大道（Instagram@chonhon23 ）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路 交通方式：搭乘巴士至連貫公路／金沙城中心站下車

【路環】

1. 聖方各濟教堂

路環位於氹仔再往南走的區域，雖然離金光大道車程不過10分鐘，卻一甩金碧輝煌的印象。這裡可以體會到過去澳門純樸的風景，在聖方各濟教堂附近不只有超級有名的安德魯蛋撻總店，也有許多特色小街區，像是屠場前地、肥胖圍、美女巷等等，形成了一圈特色澳門景點，也可以沿着十月初五馬路，欣賞夕陽美景！

聖方各濟教堂（Instagram@ hagia_ ）

地址：澳門望廈俾利喇街118號 交通方式：搭乘巴士車至路環市區2站下車

2. 十月初五大馬路

從十月初五大馬路往船人街方向走，沿途會見到賣乾貨的小商家，有興趣可以自帶幾包回家呢！接着還能走到澳門唯一僅有的路環漁村，想感受靜謐的日落，來這邊就對了。

十月初五大馬路（Instagram@ jacobzxv）

地址：船人街 交通方式：搭乘公車至路環市區2站下車步行15分鐘

3. 黑沙環

黑沙環海灘位於路環南側靠海區，以天然稀少的黑沙而得名，不少澳門自由行旅人就是為了這一個面向南海的這一片海景而來。去的時候一定要走走這條黑沙環然後朝大海大嗌幾聲才行！

黑沙環海灘位於路環南側靠海區，以天然稀少的黑沙而得名（Instagram@johnnyakabstr）

地址: 黑沙海灘 交通方式：搭乘巴士至黑沙站下車

睇完三大區澳門必訪景點介紹，是不是顛覆了「澳門咁細，兩天一夜都夠玩啦！」的想法呢？現在就趕快來安排一次小旅行，好好的感受一下澳門的不同面貌吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【澳門景點推薦】必去！澳門三大區域景點懶人包】