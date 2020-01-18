【大台北打卡】十三行博物館、剝皮寮…6大鮮為人知的文青影相秘景

台北、新北地區是已經高度發展的城市地帶，卻與歷史感交融。四四南村、剝皮寮歷史街區和十三行博物館等隱世景點，其文藝氣息讓你不敢相信正身處於城市中。還沒有想好今次跟朋友出遊大台北地區該去哪影靚相？小編替大家整理出大台北必去6大文青系網紅秘境！

1. 大同大學

神似奇美博物館的尚志教育研究館，位於台北市大同大學的校園內，是許多校友與遊客影相打卡必去的景點之一。淺灰色調的外牆配上歐式庭園般的景色，也是許多新人影婚紗相的首選地。遊客前往此處需先換證才能入內取景，新人影婚紗相則需事先申請才能拍攝，記得先申請完成才不會白跑一趟。

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地址：台北市中山區中山北路三段40號

2. 華山1914文化創意產業園區

相信許多人一定聽過華山1914園區，但是否不曾停下腳步好好看過這呢？不妨放慢自己的步伐，感受一下身處於台北市中心的藝術集中地，便會發現許多不經意的美景。園區內也時常有展覽與電影可以觀賞，是結合日常休閒與娛樂性質的觀光地。

地址：台北市中正區八德路一段1號

3. 四號公園

四號公園彷彿是繁雜城市中的一處綠洲。位於永安市場捷運後方的四號公佔地十分寬廣，步道綠樹成蔭，每當經過這時總覺得心靈獲得舒解，適合假日散步放鬆，不時還可以看到許多主人帶着寵物來曬太陽，公園內大片的紅磚牆拍網紅照也非常合適。

地址：台灣新北市中和區中安街（國立台灣圖書館附近）

4. 四四南村（信義公民會館暨眷村文化公園）

如果沒有體驗過台式的眷村生活，不妨來四四南村參觀。四四南村位在高樓林立的信義區內，彷彿是城市中可以讓繁忙的生活放慢下步調好好放鬆身心的地方，總是忙碌的生活讓你疲乏了嗎？來這稍微喘息下，樸實的眷村建築仿彿暫時回到了那沒有紛擾的孩童時光。

地址：台北市信義區松勤街50號

5. 十三行博物館

位在新北市八里區的十三行博物館，影靚相之餘還可以「長知識」，順便進去看看館內的文物。館內簡約的水泥牆面是許多人前來朝聖的原因之一，想拍攝到全景照建議早上的時候來到，才不會影響到其他民眾參觀。

地址：新北市八里區博物館路200號

6. 剝皮寮歷史街區

擁有200年歷史的剝皮寮歷史街區，來到這裡彷彿時光停滯，有種古今錯雜的穿越感。明治時代就建造的紅磚建築，至今仍屹立於市中心內，讓人不經已感嘆時光的匆匆，有時還會有歷史文物展覽與老電影在此設展，探訪歷史街區的同時也能從展覽中吸取更多知識。

地址：台北市萬華區康定路173巷

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