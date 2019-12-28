台北車站周邊3間CP值超高青年旅舍　極具質感方便抵住又舒服

近幾年去台灣越來越潮興自遊行，能用便宜方式玩遍各地規劃行程，也使旅途增加豐富有趣的回憶。去台北想入住高 CP 值且裝潢漂亮的旅店的話，推薦可以選擇以下 3 間文青風格的青旅，從外觀到房間設計都充滿特色與看點，加上經濟又實惠的價格讓你住的划算又慳錢！

1. Bouti City Capsule Inn 璞邸城市膠囊旅店

「Bouti City Capsule Inn璞邸城市膠囊旅店」位在交通便利的台北車站，進入旅店可以看到寬敞大廳與明亮的空間，給人一股輕復古的文青氣息，提供的膠囊房型不論是一人或多人入住皆很合適。

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Bouti City Capsule Inn 璞邸城市膠囊旅店 地址：台灣台北市中正區重慶南路一段7號1樓 官網：http://bouti.com.tw/

2. 夾腳拖的家 長安 122

由老屋改造的「夾腳拖的家 長安122」，甫開幕瞬即成為IG上的人氣打卡熱點。整棟以灰色建築的外牆看起來樸實簡約，旅店內部以中庭天井搭配圓弧形陽台顯得非常有韻味，房型分為套房與宿舍房選擇相當多元。

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夾腳拖的家 長安 122 地址：台北市大同區長安西路122號 官網：https://www.flipflophostel.com/garden-cn

3. Star Hostel

同樣位於台北車站的「Star Hostel」，雖然是青年旅館，旅店卻裝潢散發一股極具質感的文青印象。透過原木裝潢與綠色植栽造景，營造舒適自在的悠閒空間，來到這裡可以瞬間感到無比的放鬆享受，另外房型有單人、雙人、四人房，如果想省錢的話也可以入住宿舍床位。

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Star Hostel 地址：台北市大同區華陰街50號4樓 官網：https://www.starhostel.com.tw/home-tw

結語：如果想玩的超值又划算，可以在住宿時挑選一些平價的青年旅店，下次到台北遊玩時從以上推薦的3間文青風青年旅館，不僅可以省下許多旅費還能體驗到不同的風格旅店。

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