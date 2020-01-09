日本便利店｜盤點20款抵食高質草莓甜品　必試Lawson士多啤梨蛋卷

日本一年365日都有不同的紀念日，例如1月15日便是「士多啤梨日」，加上最近日本草莓當造，各大餐廳都會推出以士多啤梨入饌的「應節」美食，就連便利店Lawson、Family Mart及7-Eleven (7-11) 都會炮製一系列士多啤梨甜品，性價比高，士多啤梨控記得要去試了！

【1】Lawson 必試甘王士多啤梨蛋糕卷

Lawson的甜品質素向來有保證，為迎接「草莓日」，即日起推出多款加入士多啤梨的甜點，當中不乏推介之選，如內有士多啤梨鮮忌廉及粉末的蜜瓜包、放有甘王品種士多啤梨的蛋糕卷，最平$10便有交易，性價比高！

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+ 7 + 6 + 5

【2】FamilyMart 創意草莓甜品

FamilyMart在1月陸續推出多達8款的士多啤梨相關甜品及麵包，更有多款創意甜品推出，如草莓味白玉銅鑼燒，煙韌的麻糬搭上酸甜的草莓醬，口感特別。

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+ 12 + 11 + 10

【3】7-Eleven 貴精不貴多

日本7-Eleven亦正舉行士多啤梨Sweets Fair，推出數款充滿個性的草莓甜品，如草莓忌廉泡芙，幼滑的草莓忌廉加入草莓果肉，超充料！

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