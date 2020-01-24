【卜卜遊世界】帶您去2020年台灣燈會

元宵節當然少不免欣賞花燈、猜猜燈謎，如果想欣賞到別開生面的燈會，不妨出發台中參與「2020年台灣燈會」這個年度盛事！活動將於2020年2月8日至2月23日在台中后里盛大開幕，以「曙光再旺·璀璨台中」為主題，配合當地特色及創新設計，打造夢幻、神秘的璀璨燈會。立即了解更多詳情，計劃下一次旅程與卜卜遊世界，一起出發台中共渡元宵佳節！

【燈會簡介】

台灣燈會是代表性觀光活動，是次活動主題結合當地森林環境與曙光意象，藉由傳統燈藝為森林奇幻境地增添活力，表現出台中對生態保育、創意生活、文化資產、經濟產業與多元共榮五大特性，展示台中在地特色與美好。是次燈會將打破傳統，把傳統花燈與現代光影多煤體科技結合，帶給旅客們嶄新的互動體驗。

圖片來源：台灣觀光局

【森林奇幻境地】

燈會主要分為兩個園區，其中主燈區以「后里森林園區」獨有林木環境打造「森林奇幻境地」，帶你進入五個神秘國度，分別為科技展演燈區、藝術創新燈區、歡樂燈區、國際友誼燈區、傳統燈區，每一國度都展示著其獨特的意境，值得一一細味！

森生守護-光之樹 (圖片來源：台灣觀光局)

而副燈區最具特色的就是其創新副燈「福賜大地」，以創新科技作主題，以光影、投射等科技元素，營造繽紛的燈光效果。

福賜大地 (圖片來源：台灣觀光局)

元宵佳節當然少不了傳統燈飾，如「百鳥和嗚慶吉祥」、「爵士好鼠喜迎親」都是以中國特色為主題，透過光影配合營造出喜慶感覺。配合鼠年的來臨，當然少不了一群可愛造型的鼠朋友引領旅客暢遊傳統燈區，散佈於不同位置喜迎各位！

圖片來源：台灣觀光局

燈會開幕時更會邀請英、法、日頂尖表演團隊，將帶給大家一場奇幻的表演，立即預訂機票及計劃行程參與這個盛大燈會！

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