【日本東京】高圓寺一日遊攻略　古着、精品、美食齊全文青必去！

還記得我第一次來到高円寺（高圓寺）時，馬上便愛上這個地方了！在東京，找到一個地方沒有被繁忙人潮所掩蓋是多麼的難得，來日本生活了好一陣子，當我踏在這個地方，我終於覺得自己可以好好鬆一口氣。更讓人興奮的是這有各種時尚的商店與餐廳，每次到訪都會發掘到新的驚喜。

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高円寺中值得一訪的地方實在太多，一篇文章難以完整推薦必玩景點及必吃美食。所以這次就讓我先從高円寺車站南口（小心不要弄錯東高円寺或新高円寺站喔！）的部分，為你介紹一日遊的精選景點及商店吧！

在《天氣之子》取景地祈求晴天

就在高円寺站南口附近，氣象神社是日本唯一的天氣神社，但其實只是冰川神社旁邊的一座小神社。一進去會首先看到冰川神社，左手邊才是氣象神社。穿過鳥居走到氣象神社的本殿前，兩旁都掛滿木屐形狀的繪馬給晴天娃娃神籤，這個場景正是在《天氣之子》中出現的。

除了拜拜，這裡的御守都是可愛的晴天或晴天娃娃模樣，值得購買。另外御朱印都會按當天天氣而畫上不同圖案，所以喜歡收集御朱印的朋友，去一次真的不夠，要晴天、雨天都去收集才行。

我還推薦這裡的晴天娃娃神籤，一個500日幣，每個神籤有不同的顔色，代表不同的運勢，那邊還有筆讓你自己幫娃娃畫圖案及寫上祈願的事情，很可愛又特別！如果不想帶回家可以掛在那裡祈福，在超大的晴天娃娃旁邊還有天氣之子兩位主角聲優醍醐虎汰朗跟森七菜的親筆繪馬呢！雖然神社境內不大，但真的很有趣，無論是電影粉絲或雨女雨男，都推薦大家去看看！

地方名：氣象神社 地址：東京都杉並区高円寺南4-44-19

接著回到高円寺車站南口往右行，馬上便會看到pal商店街。這是當地其中一條人氣的商店街，走在前半段你可能覺得沒什麼特別，因為好戲都在後頭。

在咖啡廳享受美食與悠閒時光

這條街上有不少咖啡廳，其中一家我所推薦的名為分福。它可算是真正的隱藏版，因為它的招牌小得讓人難以察覺它是一家咖啡廳，當我第一次前往的時候就在那邊繞了好幾圈才發現它的存在。

踏入分福馬上會置身於復古而寧靜的空間中，全店用上古董風的木桌椅，放置了懷舊桌燈與書籍，這裡是能專心閲讀的理想之地。午餐的小菜套餐很不錯，帶有日本家庭味道，配上一杯咖啡，隨手拿起一本書，然後好好沉醉在悠然自得的時光中。

在咖啡廳享受美食與悠閒時光（窩日本授權使用）

店名：カフェ分福 (Cafe 分福) Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13122488/ 地址：東京都杉並區高円寺南3-23-18

古著與精品大買特買

來到高円寺當然要逛古著店，基本上你隨處走都會看到古著店，男女裝皆備，價錢則豐儉由人。從數百日圓到上萬日圓都少不了。不過pal商店上男裝比較少，其中一家推薦商店是BIG TIME ，可以找到襯衫及牛仔褲等不同服飾，女裝的話，基本pal商店街已能讓你逛足一天。

來到高円寺當然要逛古著店，基本上你隨處走都會看到古著店，男女裝皆備，價錢則豐儉由人。（窩日本授權使用）

除了服飾，這條街上也有不少充滿特色的精品店，像是這家專門出售復古精品的kiarry's，店內有很多經典版娃娃與玩具，也有進口自美國的可愛日用品，價錢不太貴，像是我買的這盒圖案保鮮袋，才不過450日幣（未稅）！

我買的這盒圖案保鮮袋，才不過450日幣（未稅）！（窩日本授權使用）

店名：キアリーズ（kiarry’s） 官網：https://kiarrys.ocnk.net/ 地址：東京都杉並區高円寺南2-21-8

另外，有一家名為はかせのみせ的有趣商店，是由搞笑藝人組合北野武軍團成員水道橋博士所開，店內固然找到很多著名搞笑藝人兼導演北野武相關的原創商品，像是常在綜藝節目看到的橋段，打頭專用的拖鞋，相信在別處一定找不到這些商品！

はかせのみせ（Hakase no mise）（窩日本授權使用）

店名：はかせのみせ（Hakase no mise） 官網：https://hakasenomise.official.ec/ 地址：東京都杉並区高円寺南2-20-9

隱藏版的可愛兔子麵包店

如果你在Instagram找過#高円寺，你會發現不少可愛的兔子多士照片。從pal商店街一直走，到盡頭時往左才走約10分鐘左右，在人煙稀少的街道上有一家麵包店ベーカリー兎座LEPUS（從新高円寺站則走約5分鐘）。

店內有兔子造型的麵包與英式鬆餅，而最人氣的就是兔子多士麵包！350日幣（未稅）的麵包可以切到5-6片多士左右。讓我獻醜送上我畫的兔子臉 ，麵包片鬆軟美味，加上能發揮創意的樂趣，不妨多走幾步路來把這可愛的麵包帶回家！

店名：ベーカリー兎座LEPUS（Bakery Usagiza LEPUS） 官網：https://bakery-lepus.hatenablog.com/ Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13206001/ 地址：東京都杉並區梅里1-15-13 1F

逛完南口就到北口去看看吧！相對於南口充滿時尚的古著及雜貨店，北口較有生活感，有便宜的超市，以及懷舊風的居酒屋，讓你有種融入在當地生活的感覺。

到訪劇場感受藝術氣息

座・高円寺劇場是當地的文化據點，以演劇、舞蹈表演等舞台藝術為主，經常進行不同的演出。這個建築由著名建築師伊東豊雄所設計，以帳篷為靈感，稍微傾斜的形象使它不會過分遮擋四周民居的風景，充分考慮到如何融入社區。

這裡還設有阿波舞館，用來練習高円寺最大的祭典阿波舞祭的舞蹈表演。每月來自首都圈不同地方的人都會聚集起來練習，有時還會舉辦給外國人體驗的活動，有興趣的朋友可以參加看看。

座・高円寺劇場（窩日本授權使用）

地方名：座・高円寺 官網：https://za-koenji.jp/home/index.php 地址：杉並区高円寺北2丁目1番2号

探索純情商店街

純情商店街這個街名雖然看起來怪怪的，但也真的很純樸，充滿人情味。這裡都是當地街坊日常光顧的商店，超市、藥妝、麵包店等等，商店街的前半段是小資的連鎖商店較多。

這裡有一家特別便宜的超市「U-TAKARAYA」（ユータカラヤ）從乾貨到蔬果鮮肉都有販賣，而且價格超級便宜，例如200日幣就可以買到一大袋蜜柑，所以不只受到當地人的喜愛，也有特地來買食材的客人。怕買太多太重的話，不妨到行程最後再來盡情買！

店名：ユータカラヤ（U-TAKARAYA）高円寺店 地址：東京都杉並区高円寺北3丁目21-17

松本潤也大讚的可麗餅

HONEY BEE CREPE 在《交給嵐吧》（嵐にしやがれ）中被介紹過，整家店面都很時尚，點餐後可以進去隨便找個坐位吃，不知是否電視介紹過的關係，平日的中午也有不少女生光顧。

這次點了松本潤也大讚好吃的檸檬蜂蜜鮮忌廉可麗餅。比起平常的水果口味，看起來非常平凡，就是在鮮忌廉上繞了圈蜂蜜，再擠上新鮮檸檬汁。蜂蜜入口清甜，不過檸檬味道不足，多吃幾口就只有鮮忌廉的甜味。

但餅皮值得一讚，個人本來喜歡帶點脆脆的口感，不過小心餅皮帶微暖，所以中間的鮮忌廉會很快融化，然後從底部流走，要趕快把它吃完喔！

店名：HONEY BEE CREPE Tabelog：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13155317/ 地址：東京都杉並区高円寺北 3-35-24

在高円寺可以享受到無窮的樂趣，每次到訪都會有新的發現。要把這片寶地逛完，一天絕對不夠，但要是你的旅程時間有限，那就先來逛逛以上推薦商店，感受這個地方的魅力吧！

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