【日本東京】戶越銀座商店街美食攻略　掃街前必注意三大禮儀！

一下飛機，要做的第一件事情當然就是去吃美食啦，但是東京那麼大，到底要去哪裡吃？吃甚麼好呢？今天小編就要推薦你小編私藏美食集散地「戶越銀座商店街」這裡可是東京最長的商店街，有著超過400間店舖，在這裡有甚麼必吃的美食，就讓小編告訴你吧。

戶越銀座商店街（Instagram@easymoney.ironb）

後藤蒲鉾店

邊走邊吃就從後藤蒲鉾店之湯汁充分入味的「關東煮可樂餅」開始吧！

創業於昭和四十年，以完全不添加任何化學原料，純手工製作為口碑的老店「後藤蒲鉾店」是戶越銀座商店街中，最具指標性的銅板小吃。而後藤蒲鉾店的關東煮可樂餅則是店內最具人氣的招牌美食，將燉煮後的關東煮裹上麵衣油炸後變成酥脆的關東煮可樂餅，再放置店家特調的秘製湯汁中，吃過的人都讚不絕口，更是被日本電視譽為「戶越銀座必吃名產」。

地址：東京都品川區戶越2-6-8 營業時間&定休日：10:00～20:00、每週二為定休日 價格：關東煮可樂餅100日圓（只提供外帶）

LA・PAN 戶越銀座店

柔軟卻富有彈性的口感！吃過就難以忘懷的味道：在LA・PAN買一個「高級柔軟手撕吐司」吧

相信大家對LA・PAN吐司絕對不陌生，這間曾創下開店10分鐘就將100條吐司秒殺的吐司名店，在台灣也是有不小的名氣。LA・PAN好吃的秘密在於他的與眾不同，它們的吐司是不使用雞蛋和酵母的「生吐司（生食パン）」，而吐司中是使用了嚴選高級的小麥粉特級鮮乳，並加入蜂蜜，讓整個吐司香氣更加誘人，口感也鬆軟綿密，吃過一口絕對難以忘懷。

地址：東京都品川區戶越1-19-16 營業時間&定休日：11:00～18:00、全年無休 價格：柔軟手撕吐司S（1斤）440日圓起

帶廣豬丼 炭火燒TONTAN

在戶越銀座邊走邊吃時不要錯過的一間！甜辣滋味，香氣四溢的TONTAN「肉捲飯糰」

不用去北海道也能吃到帶廣豬肉？沒錯，北海道豚丼名店炭火燒也在戶越銀座開設了分店啦，而這裡的分店為了方便客人外帶食用，因此推出了特定產品「肉捲飯糰」。將最道地的帶廣豬肉放置炭火上炭烤，淋上秘傳的甜辣醬，裹著香Ｑ的嚴選白米，充滿飽足感又能品嘗最道地的帶廣風味，讓你一吃就上癮。

地址：東京都品川區戶越2-5-1 營業時間&定休日：11:00～23:00（L.O.22:00）、定休日不固定 價格：肉捲飯糰280日圓（只提供外帶）

多戶越銀座商店街掃街攻略（點圖瀏覽）↓↓↓

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在日本邊走邊吃時要注意的三大禮儀

１、準備好現金！

戶越銀座保留了許多傳統老店只使用現金交易。（Instagram@krasivaya_vselennaya）

雖說行動支付在日本已經相當普及，但戶越銀座保留了許多傳統老店，因此許多店家多半是使用現金交易的，為了讓自己吃的開心又安心，來到戶越銀座還請記得帶現金。

2、禁止亂丟垃圾！

在戶越銀座商店街中設置有許多垃圾桶，因此在吃完食物後請記得不要隨地亂丟垃圾，小編建議可以隨身攜帶一個塑膠袋裝垃圾，抑或是可以在店家門口吃完直接丟店家的垃圾桶，保護環境，人人有責呦。

3、只能在吸煙處抽煙

東京對於可吸煙的區域劃分是非常嚴格的，在戶越銀座商店街中不論是一般煙、電子煙、加熱煙都是需要在吸煙區使用，因此有吸煙需求的旅客們可要特別注意。

看完了這麼多美食，是不是讓你食指大動了呢，戶越銀座商店街不僅美食眾多，而且離機場也只要30分鐘的車程，不管是剛下飛機想去覓食或是想在上飛機前飽餐一頓，戶越銀座商店街絕對就是品嘗美食的好去處啦，趕緊將這些美食筆記下來，下次到東京絕對不能錯過。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【東京品川自由行】戶越銀座商店街邊走邊吃攻略​】