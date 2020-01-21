【韓國旅遊】七大首爾滑雪場推介　附纜車票價、交通、暢遊攻略

韓國的冬季非常寒冷，但在寒冷的冬季我們也能享受夢幻、刺激的戶外活動。沒錯，那就是滑雪。雖然韓國的滑雪場遠沒有中國的多，但近年來韓國國內越來越多人開始參與到滑雪這項運動中來，掀起了一股滑雪熱。接下來就讓小編給大家介紹幾個首爾附近的滑雪場吧。

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韓國代表性滑雪場介紹

1. 伊利希安（Elysian）江村滑雪場（首爾江北出發乘車60分鐘車程交通）

地址：（中文）江原道春川市南山面白楊裏 29-1 /（道路名地址）北漢江橋688 （韓文）강원도 춘천시 남산면 백양리 29-1 / 북한강변길 688 聯繫方式：033-260-2000 網址：www.elysian.co.kr

19/20年度伊利希安（Elysian）江村滑雪場纜車票價格（韓巢網截圖）

交通：京春線上鳳站上車，乘坐大約60分鐘地鐵於白楊裏（Baegyang-ri）站下車，再乘坐循環巴士（免費）到達江村度假村入口。 免費班車發車間距為20分鐘，詳細運行時間表可在「Korail網頁」或「Korail地鐵talk」確認。 聯繫方式：033-260-2345～6 詳情參見：www.elysian.co.kr/gangchon/enjoyElysian/roadMap_free.asp

2. 維瓦爾第公園滑雪場（首爾江北・江南出發90分鐘車程）

維瓦爾第公園滑雪場位於江原道洪川郡，這是小編特別推薦的滑雪場。無論從首爾江北或是江南出發，只要大約一個半小時就能到達，工作忙碌、時間拮据的朋友當天來回也沒有問題。另外，除了滑雪之外還有大型遊泳池、桑拿浴等其他設施，無論與家庭、親朋好友或是團體前往都是不錯的選擇。

地址：（中文）江原道洪川郡西面八峰裏1290-14 / （道路名地址）寒峙谷街262 （韓文）강원도 홍천군 서면 팔봉리 1290-14 / 한치골길 262 聯繫方式：1588-4888 網址：www.vivaldipark.com

19/20年度維瓦爾第公園滑雪場纜車票價格（韓巢網截圖）

循環巴士：滑雪場運營往返於首爾及其他各地區的循環巴士。其中，收費巴士出發點位於地鐵2號線綜合運動場站6號出口前行30米，GS25便利店門前；免費巴士需在官網註冊預約，詳情請參見官網信息。 聯繫方式：033-439-7695 巴士信息：www.daemyungresort.com/mv.dp/dmparse.dm?menuCd=5553000

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快來銀白色的世界創造屬於自己的回憶吧

韓國大型滑雪場不是很多，所以一到旺季滑雪場就比較擁擠。因此小編建議可以利用淩晨場滿足自己的需求，在韓國，晚上從首爾出來，通宵之後在早晨回首爾的滑雪愛好者意外的多呢。韓國滑雪場一般會開放到3月初，大家來旅遊的話一定要來感受這首爾旅行無法給予的絕妙感覺，說不定還會發生一些邂逅。

※以上所示價格以普通成人價格為主，僅供參考。會員價以及兒童價請在官網自行確認。 ※前往滑雪場的所需時間根據當日交通狀況會有出入，敬請留意。

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