【卜卜遊 雙重優惠】機票&當地玩樂產品各減$200

卜卜遊世界探索最經濟實惠的自由行體驗，除了全球機票可供預訂外，還有更多精彩的當地玩樂產品可供選擇，一站式預訂服務，為您貼心安排好下一次的旅程！於1月13至21日期，卜卜遊推出超值雙重優惠，每張機票訂單總額滿港幣$2,000即減$200*，並額外加送$200*當地玩樂產品優惠，優惠名額只限100個，先訂先得，額滿即止！
做會員有著數
優惠只限香港01會員尊享，預先以手機號碼登記或登入成為會員，搜尋及預訂機票時更流暢，盡享會員獨家優惠。
100個名額先到先得
只要每張機票訂單總額滿港幣$2,000即減$200*！優惠名額只限100個，記得於付款前輸入優惠碼「JAN200」確認，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止。成功預訂機票後，系統將會於48小時內以電郵形式發佈$200當地玩樂優惠碼，滿$800即減$200*，立即上卜卜遊獲取更多旅遊資訊！
領取雙重優惠步驟：
1. 預訂機票
2. 成功支付
3. 48小時內收到$200當地玩樂優惠碼的電郵
4. 預訂當地玩樂產品
*優惠受條款及細則約束。
【卜卜遊$200機票優惠碼條款及細則】
- 優惠只限香港01會員尊享，請以手機號碼先登記成為會員，並登入進行預訂。
- 推廣期由2020年1月13日至1月21日 (香港時間)。
- 優惠只適用於卜卜遊網站 (bookbook.travel) 預訂由香港出發之機票。
- 優惠適用於每張訂單總額滿港幣$2,000。
- 機票預訂必須於2020年9月30日或之前出發。
- 優惠名額100個，以完成交易為準，先訂先得，額滿即止。
- 優惠碼必須於付款前輸入確認及完成交易，方可享有優惠。已確認之訂單不接受後 補優惠碼。
- 任何更改、退款或取消預訂，優惠碼將會作廢。
- 優惠碼不適用於繳付任何手續費，包括機票更改或取消所產生的手續費。
- 優惠不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金。
- 香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留任何更改及終止有關優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，香港01旅遊有限公司 (卜卜遊) 保留最終決定權。
- 優惠受其他條款及細則約束，詳情請參閱：
https://bookbook.travel/other/policy。