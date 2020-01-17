北上深圳食特色團年飯！養生椰子雞、米芝蓮藤椒魚…4間餐廳推介

新年團圓飯是過年最重要的一個環節，其說吃的是一頓飯，不如說是送舊迎新，團圓和美的儀式感。

1. 九五牛新日式和牛火鍋放題

九五牛是深圳少見的日式火鍋放題店，店裡有個90分鐘放題、4款不同套餐，指定肉類全都任點任吃，每個套餐都有幾種肉類。

九五牛有4種不同套餐，指定肉類全都任點任吃，每個套餐都有幾種肉類。（食妞授權使用）

性價比最高的就是D餐，無限量吃黑毛和牛肉、海鮮配菜任拎、Haagen-Dazs雪糕任挖、飲品任飲，90分鐘任食撐到腰帶都鬆埋！店內的黑毛和牛都是澳洲本地每週空運，即叫現即切勁新鮮，令人食慾大開。

飼養450天以上的黑毛和牛板腱，油花均勻交錯，低脂高蛋白，蘸醬後勁開胃，很適合健身人士過一過肉癮。記得一定要點顆伊勢雞蛋！沒有一般雞蛋的腥味，牛肉裹滿蛋液，口感瞬間嫩滑十倍。

M7級黑毛和牛那猶如水墨畫般的紋理，帶有一股甜香的牛油味，單點128/份，叫一盤直接食返回本！仲有無限量的牛舌、西班牙黑毛豬豬頸肉，牛舌切得很薄，口感爽脆，食多少少都唔厭。肥瘦相間的豬頸肉，肉質細嫩，淥熟後本身的香濃被激發出來，香而不膩，回味無窮。

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+ 6 + 5 + 4

店鋪：九五牛新日式和牛火鍋放題 地址：深業上城商場L1層L135號（食代館對面，麵包新語旁）

2. 榕意．川味之美

開了7年的榕意，連續2年入選了廣州「米芝蓮指南」推薦餐廳和大眾點評必食榜！

榕意·川味之美（食妞授權使用）

榕意藤椒魚

藤椒魚是店內連續兩年被米芝蓮評審推薦的菜品。清新的藤椒果⾹和蔬菜汁為底，加上鮮滑的鱸魚⽚搭配脆嫩的筍⽚，⼝感和味蕾的多層次碰撞，食完即刻想同酸菜魚講拜拜。

⾹辣蝦

驚艷了一桌人的香辣蝦，不是把整隻蝦都炸得酥脆，⽽是外脆內嫩，⼀啖咬落去，蝦本身的鮮汁爆開，鮮甜微辣，外⽪依然保持酥脆。配菜中糯糯甜甜的紅薯條是一大亮點，簡直可以單出一道菜！

松針川鹵⽺⼩排

這裡的羊排⽤了中式菜⽐較少⽤的松針，松針獨特的幽⾹融⼊川式鹵⽔的五⾹微辣風味，再用⻄式低溫慢煮6⼩時、松針油慢煎出來的肉質外焦內嫩，不會太老，餘味清新，而不只是油香味。

榕意川味涼麵、撈拌⻘⼝貝

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+ 9 + 8 + 7

店鋪：榕意·川味之美 地址：深業上城小鎮L3層T3086鋪

3. 鳳凰四季椰子雞

開店9年的「鳳凰四季椰⼦雞」，大手筆到直接在海南⽂昌收購了兩個⽂昌雞養殖基地。雞都是在樹林放養100日再集中籠養50天的文昌雞，肉嫩皮薄，油脂少，帶着濃濃的雞味。

特製的椰⻘湯底也很講究，⽤的是海南椰⻘、泰國椰⻘、越南⽼椰⼦、泰國椰皇按照⼀定⽐例調製⽽成，不只椰⾹味四溢，⽽且更加清淡養⽣。

食椰子雞一定要叫臘味煲仔飯，臘腸的油汁在蒸的過程中融入了飯裡，讓米飯的味道更香濃，食出了一種家的感覺。

按圖看更多鳳凰四季椰子雞的美食▼

+ 2

店鋪：鳳凰四季椰子雞 地址：深業上城商場L1層155號舖

4. 吳係茶餐廳

帶着「香港靈魂」的吳系茶餐廳，是完全港風的裝修風格，很貼合香港生活的情景。經典配色讓人聯想到上世紀60年代風靡一時的紅白藍膠袋，在這裡開餐就像置身於上世紀經典港產片的情景中。

菠蘿包（食妞授權使用）

除了裝修風格，它的出品也保留了港味。炒河粉超絕，入口層次豐富，每一條河粉都被鮮香味包裹；菠蘿包也是讓人回味無窮：溫熱的菠蘿油夾上涼浸浸的牛油，酥皮軟包一啖咬落口，冷熱交匯讓舌尖魂牽夢繞。

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店鋪：吳係茶餐廳 地址：深業上城小鎮L3層T3083鋪

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