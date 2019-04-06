泰航A350商務艙體驗：送貴賓室30分鐘按摩　飛機餐Pad Thai做宵夜

延續上一篇，飛往曼谷順利與老婆會合之後，因為接下來是搭乘泰國國際航空（Thai Airways）的商務艙的關係，所以可以使用它們的自家貴賓室先去休息等待搭機。這一趟從曼谷直飛前往澳洲墨爾本的商務艙單程機票，是使用我個人相當喜歡的哥倫比亞航空 (Avianca LifeMiles) 哩程計畫兌換而來。 文：Randy Wang ／TripPlus

這一趟從曼谷直飛前往澳洲墨爾本的商務艙單程機票，是使用我人相當喜歡的哥倫比亞航空 (Avianca LifeMiles) 哩程計畫兌換而來。（tripplus）

而且這樣的路線，單程商務艙居然一個人只要40,000 miles！可說是相當佛心的兌換標準，因此我先前就早早兌換好兩張單程商務艙機票，而且還發現這趟航班是使用我目前還沒搭過的泰國國際航空的機型之一－Airbus A350，更是讓我對於這趟行程多了一些期待！

先前我已經分享過泰國國際航空在曼谷機場的所有貴賓室體驗，因此這篇文章就不再多做介紹。不過要再次提醒一下讀者們，搭乘泰國國際航空的商務艙的話，是可以使用它們給予商務艙乘客30分鐘的按摩服務喔！可以選擇腳部或是肩頸，真的是太舒服，光是為了這個服務，我就很願意搭乘泰國國際航空的商務艙。按摩完之後，繼續前往靠近登機門的泰國國際航空的商務艙貴賓室休息。不得不說泰國國際航空真的是該更新一些商務艙貴賓室的硬體了，看起來頗老舊，而且淋浴間的熱水都不太熱…加上水力也不強，老實說真的不是很值得體驗的貴賓室…不過在貴賓室的時間過得頗快，不知不覺就接近了要登機的時間。於是快步離開貴賓室，準備體驗第一次的泰國國際航空A350機型商務艙！

泰國國際航空Airbus A350機型商務艙－硬體一覽

在A350機型上的商務艙，採用的是1-2-1的交錯式 (Staggered) 配置，與我先前搭乘過的Boeing 777-300ER機型（點我）的配置類似，但是硬體整體看起來新穎很多。我與老婆這次坐在中間的「情人雅座」，也就是兩個座位相鄰的位置。如果是一人搭乘的話，我會建議坐在靠窗位置，而且是座位緊靠著窗戶的座位，而不是緊靠著走道的座位，會有比較好的隱私。



▼▼▼A350機型上的商務艙，採用的是1-2-1的交錯式配置，硬體整體看起來很新穎，按下圖看看商務艙的環境：

+ 8 + 7 + 6

泰國國際航空Airbus A350機型商務艙－娛樂系統一覽

泰國國際航空的商務艙娛樂系統，在所有機型上一直以來都沒有甚麼太大的變化，有電影／影集／遊戲可以看與玩之外，也有兒童專用的選項，與我先前搭乘過的Boeing 787機型幾乎是一樣的。地圖模式方面，其實也相當單調，能參考的飛行模式不多，但是在A350機型上，多增加了機外攝影機，因此可以透過攝影機看到機外的情形。另外，這款機型也有付費的無線網路可以使用，但採用的是流量制，個人覺得不是很划算，然而商務艙乘客有20MB的流量可以免費使用…我想大概也用不了多久，看個網頁收個信，大概一下就爆量了…



▼▼▼在A350機型上，多增加了機外攝影機讓乘客可透過攝影機看到機外的情形，按下圖一覽機上的其他娛樂系統：

+ 8 + 7 + 6

泰國國際航空Airbus A350機型商務艙－餐點一覽

這一個航班由於是半夜出發的關係，所以只提供了起飛後的宵夜，以及降落前的早餐。老婆大人上機後沒多久就呼呼大睡，一路睡到降落前兩小時左右才醒來。我因為想要完整體驗的關係，所以上機後沒有馬上睡覺，而是決定先來用個餐，畢竟完整體驗到整套服務也是身為作者／主編的職責！宵夜的蝦仁泰式炒麵 (Pad Thai) 還不差，麵條不會太軟爛，蝦仁吃起來也頗厚實。甜點方面，也算是中規中矩，水果切片加上芝士的搭配，完美的結束了宵夜的回合。

▼▼▼完整體驗到整套餐點後，感覺還不錯，按下圖一覽豐富的餐點：

+ 4 + 3 + 2

降落前大約兩個小時左右，會再供應一次早餐。我本來選擇想吃飯湯 (Rice Soup)，但是老婆也想吃，為了讓讀者們有不同的餐點可以參考，我只好放棄本來想選擇的飯湯讓給老婆點，而我自己則是點了大陸式早餐（因為我很怕在飛機上點其他的選項，像是奄列會頗雷，我又不想吃剩下的選項－冷盤，只好選擇這個）。老婆大人對於飯湯還算是滿意，而我的大陸式早餐就真的…沒甚麼特別的，不過麵包到是鬆軟可口，還是來給個推。

泰國國際航空Airbus A350機型商務艙－機上睡眠一覽

除了餐點之外，對於商務艙來說，能平躺的座椅才是最重要的關鍵！這款A350的商務艙產品，座椅可以180度全平躺，而且這個航線因為是半夜出發的關係，還有給予棉被／枕頭／床墊等寢具，鋪好之後躺上去，其實是相當舒服的！老婆大人鋪平之後，大約三分鐘左右就已經睡死了，而我因為在飛機上比較難睡，雖然鋪平之後也能躺著好好休息，但是也只睡了四個小時左右就醒來了，我為自己難睡的老症頭感到悲哀…



▼▼▼我個人在飛機上比較難睡，但仍然感覺在這個機艙上休息還是相當舒服的，按下圖看看機上睡眠的環境：

總結

這款A350機型的商務艙硬體，老實說是頗具水準的，除了比較新穎之外，A350這款新世代的飛機的機上噪音也比較小，讓乘客可以有更好的睡眠品質（除了我這個難睡人之外…），加上可以全平躺的座椅，以及附上床墊／棉被／枕頭等等，我認為至少在睡眠方面是很不錯。娛樂系統雖然看起來很新，但其實泰國航空能提供的娛樂選項也只能算是普通，不過電影／影集的數量還算多，在飛機上到是不會太無聊。 軟體方面，泰國國際航空的空服品質一項都不錯，親切有禮又客氣，餐點部分也是有一定的水準，不敢說是人間美味，但是至少不會是地雷。總之以商務艙的水準來評比，我個人覺得是一款值得體驗的產品，雖然泰國航空並沒有飛航北美航線，但如果是亞洲的讀者們，往返亞洲境內／大洋洲／歐洲的話，若能夠搭上這款A350機型的商務艙產品，相信是不會失望的！

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和里程相關的好康資訊，目標成為里程和點數界最好最權威的入口網站之一。】

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