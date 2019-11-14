【中華航空】Airbus A350商務艙體驗　貴賓室有驚喜、機位空間大

夏威夷檀香山機場的航廈是開放式空間，加上沒有空調，在航廈間移動真的有點辛苦。而且當大排長龍等安檢時，真心佩服夏威夷的朋友，沒有空調的情況下，還是可以甘之如飴的等待啊！ 文：Tom／TripPlus

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商務艙硬體介紹

前面提過，貴賓室位於一樓，而候機室位於二樓，所以登機前你要離開貴賓室，上樓去登機門登機。我的建議是不用太早去預備登機，因為候機室非常小，基本上都是滿座，甚至很多人要坐在窗台或是地上，如果不是像我要拍登機過程，需要早早去卡位，其實晚一點登機我覺得是比較舒服的。

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如果眼尖的讀者看到這裡一定會問，過夜包怎麼沒拍到？是的，我由於前一段從大島飛往檀香山的班機取消，35分鐘前重新買票＋重新安檢，登機趕回檀香山，加上大行李滯留大島，整個心情像洗三溫暖一樣，一直到搭上飛機都有點懊惱。所以我就活生生忘記座位旁那個黃色小格內的過夜包跟水，就這樣留在飛機上！請各位有搭中華航空長程商務艙的讀者朋友，不要像我一樣忘記拿過夜包 XD。

服務與餐飲介紹

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上菜的部分是直接托盤上上來，並不是一道一道的上。下圖的茴香洋芋濃湯，味道到位，茴香味控制很好，不會過重但又不失風味，是難得的湯品。麵包比較有趣，有種台式餐包獨有的甜味，我不知道這是夏威夷空廚厲害之處，還是從台灣帶過來的。前菜是玻璃碗裝的鮮蝦蟹肉牛油果沙律。蝦子很脆彈，搭配混合牛油果的罐頭蟹肉，滿有趣的搭配。唯一可惜的是牛油果蟹肉的牛油果味有種過熟，讓整個蟹肉吃起來有點負擔。

主菜我點了「海膽美乃滋橘鱸佐米飯」，搭配芥蘭、竹筍跟海藻（沒錯菜單是寫海藻！）。主食為海膽美乃滋橘鱸，魚肉很細緻，但是上面的海膽美乃滋真的有點多餘，所以雖然好吃但是有點多餘，重點是我用盡窮荒之力，完全感受不到海膽的質地跟味道？配菜部分，芥蘭有澀味，處理得不好，而海帶芽跟竹筍口感滿清脆，單吃的話滿好吃的。可是海帶芽偏日式風味，竹筍卻是道地台灣醬油味，跟清燙的芥藍，這三者調味差距很大，很可惜沒有搭配起來的效果，反而各自為政，有點可惜，而米飯本身偏軟並不出彩。

其實可以看到，餐點部分其實就是標準程序，份量算是普通，不過整個用餐時間還是花了近乎一個半小時。我覺得空服員服務算貼心，每次上菜時，還是會詢問一下有沒有需要額外服務茶水的地方，也有在走動收拾用過的餐具，只是上菜節奏算慢，這個部分就讓我覺得滿奇怪，畢竟起飛前就已經完成點餐，應該不會有太趕的問題才對。這是個下午航班，所以大部分乘客並沒有用完餐就直接休息，不過機艙還是轉成了休息模式的燈光。

中華航空大力標榜的「Sky Lounge」設置（TripPlus授權使用）

這是中華航空大力標榜的「Sky Lounge」設置，原本用意是用來讓客人在中途可以拿點小點心，甚至提供一些書籍的文青空間。不過想像很豐滿，現實很骨感，我在這個航班上去了兩次，基本上這空間已經變成空服員整理東西的緩衝區，而且空服員在我過去的時候，還抬起頭望向我，有種我闖進她工作場所的感覺，我認為這對於乘客其實算是頗失禮，而且照片可以看到燈光非常暗，拿東西也不是很方便。

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雖然是白天航班，不過我後來還是睡了個午覺，畢竟當天真的為了從大島趕飛機，很早就起床了。不知道是太累，還是被子很舒服，居然一晃眼就睡了4小時，等我起來的時候，已經距離降落只剩兩個半小時。我覺得商務艙座位的支撐性算很棒的，就像前面提到，稍微讓頭靠抬高一些，睡起來真的很有躺平的感覺，加上腳步空間非常向內延伸，空間不算太小，我認為是比長榮航空要舒服得多。

餐點主要分為中式跟西式。中式就是清粥小菜，當然要選的啊！下圖由左至右分別是：青蔥荸薺蛋餅（我覺得這個很像直接從英文翻過來，分明就是烘蛋啊！）、榨菜雞肉絲、肉鬆與山藥蘆筍。烘蛋是當天唯一熱菜，吃起來很澎鬆，又添加荸薺增加變化，做得很不錯。而榨菜雞肉絲方面，裡頭榨菜香而不鹹，口感爽脆，是當天我最為驚豔的一道小菜。山藥蘆筍走的是日式柴魚風，拌上XO醬，雖然是冷菜，但是香氣十足。整體而言清粥小菜是非常到位。

餐點主要分為中式跟西式。中式就是清粥小菜，當然要選的啊！（TripPlus授權使用）

結論

整體上，我認為以國際標準來說，中華航空商務艙是個中規中矩的商務艙產品，空服員雖然沒有長榮航空那般鄰家姊姊的親和力，但可以感受到仍主動關心乘客的需求，服務細緻度上，仍然是亞洲籍航空的高水準。餐點部分口味方面，對台灣人的口味來說是可口，但是菜色本身與菜單描述的相合度上有些差異，我在想這可能與夏威夷當地的空廚比較有關，雖然精緻度會略差，但我認為瑕不掩瑜。然而我覺得中文菜單居然出現明顯由英文翻中文的落差，我覺得以一個中文為主的航空公司，這個錯誤真的不太能夠接受。但是整體而言，與主要競爭對手——長榮航空相比，菜單跟酒單的設計上也沒有長榮航空來的大方，的確是不爭的事實。

硬體部份，A350的飛機較新，反而在空間配置與搭乘舒適度上，並不會比Boeing 777差。但像是官方引以為傲的「Sky Lounge」設計，完全沒有達到目標，這個落差甚至到了不用心的程度，我認為是非常可惜的。然而如果只是把搭飛機這件事，當作休息的讀者朋友，我相信中華航空這個產品還是算不錯的選擇，尤其是對於想去夏威夷旅遊的朋友來說，只要使用達美航空（Delta Air Lines）哩程的60,000 miles，就能兌換到單程的直飛商務艙，真的是達美航空哩程計劃中，非常超值的兌換亮點之一。

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