【國泰航空】香港飛波士頓商務艙體驗　餐飲服務出色、座位空間大

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去年十月的時候，臨時有事需要回家一趟，回程利用美國航空（American Airlines）計劃的70,000 miles，兌換了國泰航空（Cathay Pacific）從台北經香港回到波士頓的商務艙班機，因為接近出發日才兌換，算是蠻輕易就兌換到的。離我上一次搭國泰航空商務艙長程的產品，也已經將近兩年的時間，而且當時是從波士頓清晨一點出發的紅眼航班，這次則是先從台北出發開始的日間航班，對餐食的體驗會比較完整，便來分享這個近期的體驗。

文：Sharon／TripPlus

國泰航空台北～香港航線商務艙

台北到香港實際飛行時間大約一個小時，但是該有的服務與餐食都有到位，以短程班機來說，算是相當舒適的。

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國泰航空香港～波士頓商務艙（Boeing 777-300ER機型）

在香港機場轉機時，先到了寰宇堂（The Wing）商務艙貴賓室稍作休息，很快的也到了要登機的時間，這次搭乘的班機細節如下：

航班號碼：CX 812

飛行路線：Hong Kong (HKG)～Boston (BOS)

機型：Boeing 777-300ER

座位：16A

起飛時間：6:15 pm

降落時間：10:20 pm

總飛行時間長度：16小時5分

老實說，這次搭乘並沒有太多的期待，以往的印象是服務有點制式化，中菜方面沒有太大的特色，然而這次的體驗，卻讓我還算驚艷！但也包含了一些個人因素，包括我這次從美國回台的去程，因為沒排上商務艙的升等，所以最後搭乘了經濟艙回到台灣，所以能再度搭上商務艙，心中特別感激，還有這一次我是自己單飛，是生完孩子後的第一次，自己搭乘長途的台灣～美國的航班，我想做父母的都懂，這種一個人安靜的時光真的是美好，或許也因為這些原因，這次的體驗特別不一樣！但餐點的內容真心覺得很棒有用心，讓我吃了還想要在一份，就請讀者們一起來看看內容吧！

▼▼按圖放大看機上的座位環境、設施和餐飲選擇▼▼

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總結

這次搭乘久違了的國泰航空商務艙，或許因為是單飛的關係，所以體驗特別美好，尤其報紙式的菜單及商務艙餐食上算是特別用心，覺得住在波士頓有這個可以直飛香港的航線，接著銜接到亞洲各處都很方便，可說是真的很幸運！

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