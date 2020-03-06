台灣澎湖3日2夜懶人包！收錄N個本島、離島景點　體驗跳島輕旅遊

連假出遊，許多人會選擇到東南亞的海島國家玩跳島，但其實台灣的離島也很適合玩跳島行程，這時不妨可以選擇到澎湖來個小旅行，接下來就讓小編告訴你澎湖跳島旅遊行程攻略，讓你三日兩夜玩轉澎湖本島和離島！ ＊下列門票收費以台幣為單位

澎湖跳島旅遊攻略

澎湖本島主要可分為馬公市區、南環、北環，離島大家熟知的有七美、望安、吉貝等，而吉貝島位於本島北邊的北海，七美、望安島則位於南邊的南海，因此在行程安排上可以依照地理位置劃分。

第一天：澎湖本島行程景點推薦（馬公市區x南環）

第一天抵達澎湖搞定住宿及交通後，可以選擇先在馬公市區的中正商圈覓食，吃飽喝足後到附近景點散步走走，接着再往南環的方向順遊，最後用夕陽美景為第一天劃下完美句點。

中正商圈（IG@weiyun1110）

按圖睇澎湖馬公市區人氣景點▼

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按圖睇推薦的澎湖南環景點▼

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第二天：澎湖跳島行程景點推薦（吉貝島x北環）

第二天一早搭船前往吉貝島玩水上活動，出發前可以先在馬公市區的文康商圈品嚐早餐，接著到北海遊客中心搭船，船程單趟大約20分鐘，下午返還澎湖本島後便能順路往北環方向繼續踩景點。

澎湖吉貝島景點推薦

吉貝沙尾沙灘

吉貝的代表景點絕對是沙尾沙灘，金黃色的貝殼細沙在陽光的照耀下彷彿閃爍著，海水也因為受到風化貝殼的過濾，呈現一片碧綠而湛藍的清澈顏色。而吉貝島上也有各種熱鬧非凡的水上活動和浮潛，任你自在享受或動或靜的吉貝水上活動。

景點費用：約600-800元（來回船票+島上機車+八合一水上活動） 交通地址：澎湖縣白沙鄉吉貝嶼（至北海遊客中心搭船） 開放時間：全天開放

澎湖北環景點推薦

澎湖跨海大橋

連接白沙、西嶼兩島的跨海大橋，是到澎湖北環旅遊必經的地方，因此許多遊客都會在兩側橋頭拍照留念，成為著名打卡熱區，也是最能夠證明有到澎湖一遊的景點之一！

景點費用：免費 交通地址：澎湖縣白沙鄉通梁村 開放時間：全天開放

二崁古厝聚落

二崁聚落為傳統閩南式古厝建築，牆上的咕咾石、玄武岩完全就地取材，還有彩繪磁磚、石木雕刻、泥塑及交趾陶等傳統工藝裝飾，莊嚴簡樸卻不失當地特色。這裡除了有好拍的古香古色建築之外，還有還好吃的二馬豆腐花跟好喝的杏仁茶！

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景點費用：免費 交通地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村 開放時間：全天開放（店家大多營業至17:00）

池東大菓葉玄武岩

距離二崁古厝聚落不到五分鐘的車程，便能抵達雄偉壯觀的大菓葉柱狀玄武岩，高達八公尺、長一百公尺，實際近看相當震撼。若到訪日天氣夠好，藍天白雲和綠地，再搭上金光閃閃的柱狀玄武岩，倚着池邊的倒影，超夢幻！

景點費用：免費 費交通地址：澎湖縣西嶼鄉池東村10號 開放時間：全天開放

後寮天堂路

天堂路堪稱澎湖的景點網紅，此地原本是廢棄的堤防道，但因為蜿蜒的堤道延伸入海，就猶如通往天堂的道路，因此搖身一變成為澎湖熱門秘境景點。提醒大家走在天堂路上千萬要小心慢行，因為海堤較為彎曲狹窄且濕滑，一不小心就會滑倒受傷。另外，也記得要事先查好潮汐時間，才能順利觀賞到海天一色的美景！

景點費用：免費 交通地址：澎湖縣白沙鄉後寮村（後寮村東港舊碼頭） 開放時間：全天開放

第三天：澎湖跳島行程景點推薦（七美島x望安島）

最後一天當然不能錯過澎湖的經典南海二島跳島行程，船程約一個小時左右，因此提醒會暈船的人記得一定要事先服用暈船藥，並且切勿坐船頭！而這種套裝行程裏都會包含島上機車，只要順著島上的環島路線騎乘，便能順利到達所有知名景點。南海二島行程大約於下午三、四點結束，船隻會開回馬公市的南海遊客中心，一旁便有澎湖第一間大型購物中心及最大的免稅商店「澎坊三號港Pier 3」，讓你一次買好名產和免稅品滿載而歸！

澎坊三號港Pier 3（IG@quinnyu_o7o3）

行程費用：約700-900（來回船票+島上機車） 交通地址：澎湖縣七美鄉、澎湖縣望安鄉（至南海遊客中心搭船） 開放時間：全天開放

▼▼▼點擊大湖圖睇睇七美島美麗景點▼▼▼

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▼▼▼點擊大圖欣賞澎湖望安島的景點▼▼▼

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澎湖真的是暑假旅遊CP值最高的地方了！不僅獨有許多特色美景，還有各式各樣的沙灘，和國外相比絕不遜色，澎湖本島玩完還能跳島繼續玩，讓你享受好玩又有趣的跳島旅遊，若暑假想體驗跳島旅遊又不想花大錢，那澎湖絕對是你的首選！

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於澎湖跳島旅遊攻略｜免出國，在台灣也能體驗跳島輕旅遊！】