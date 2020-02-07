【台北賞花】城市裡的秘密花園！盤點4個初春免費賞花打卡勝地

台北市近年積極打造成一座花園城市，如今愈來愈有聲有色，除了士林官邸梅花、陽明山的櫻花，接下來還有鬱金香，秋冬季草花構成的花海圖樣可延續到年後，均是免費參觀！《ETtoday新聞雲》整理出北市花卉情報和時程，全家大小走春賞玩，不妨將賞花行程一併納入。

1. 士林區花卉試驗中心

花卉試驗中心園區蒐集超過500種、3000餘株茶花，算是全台灣規模最大的茶花原地種植區，接著將輪到鬱金香花海迎賓，園區還種植了風信子、毛地黃、飛燕草及各式草花，目前已陸續綻放，尤其是鬱金香花海吸引許多遊客前往拍照，預計花卉將會陸續盛開。

花卉試驗中心座落中國文化大學旁，主園區佔地廣闊，一年四季種有各式各樣的不同花卉，如山茶花、楓樹、櫻花和梅花等。也因為鄰近陽明山國家公園，所以會時常配合陽明山花季的活動，平時更是新人拍攝婚紗的好去處。

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花卉試驗中心園區 地點：台北市士林區仰德大道4段175巷32號 時間：周一至周日 08:00-17:00

2. 大溝溪花海

內湖秘境「大溝溪生態治水園區」變身賞花勝地！近5萬盆四季秋海棠、金魚草、一串紅、一串紫等秋冬季草花，構成面積1,388平方公尺的拼色曲線花海，即日起可一路觀賞至2月中旬。沿着平緩的步道散步，或從高處俯瞰而下，更能將整體景觀盡收眼底，美不勝收。

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交通方式：文湖線「大湖公園站」1號出口出站右轉「大湖山莊街」，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區。 花期：即日起至2月中旬

3. 成美右岸河濱公園

水利處首次在成美右岸河濱種植2區花海，總面積約1,792平方公尺(約542坪)，使用近64512盆當季草花，如四季秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊等，適合全家大小攜手散步迎新年。

花海是幾何水鳥造型圖案，可愛模樣吸引大小朋友的目光。成美橋下花海則以曲線區塊營造豐富色彩層次，讓民眾在旁使用體健設施運動的同時也能欣賞一片美景風光，自即日起可一路觀賞至2月上旬。

成美右岸河濱公園（IG@ht_tsai）

成美右岸河濱公園 地點：台北市南港區基隆河左岸成功橋至麥帥一橋間 花期：即日起至2月上旬

4. 士林官邸鬱金香展

沒開車的朋友不需煩惱，搭車就能到的士林官邸，由今年從2月14日至2月23日，以日本及荷蘭鬱金香妝點佈置於士林官邸公園，將營造色彩繽紛及夢幻的鬱金香花海，在情人節揭開序幕。不用遠求，在市區就有被花朵簇擁的幸福感。

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2020士林官邸鬱金香展 地點：台北市士林區福林路60號 展期：2月14日至2月23日 2020士林官邸春節花卉展 展期：1月25日至3月1日 室內展館開放時間是上午8點30分至下午5點

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