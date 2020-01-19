【台灣賞梅季2020】武陵農場、柳家梅園…全台灣7大賞梅秘景推薦

「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，寒冷的冬季是梅花盛開的時節，梅花也是台灣的代表花，台灣各地在冬春季時分能欣賞到梅花茂盛綻放的美景，趁着假期安排一趟旅程去賞梅花吧！

1. 宜蘭：太平山棲蘭遊樂區

宜蘭太平山四季皆有不同的美景，而棲蘭山莊則是欣賞梅花的最佳地點。棲蘭山莊每年盛開的梅花隧道，走在雪白花瓣紛飛的隧道裡，甚是浪漫，讓棲蘭山莊成為宜蘭地區最有名的賞梅聖地。

地址：宜蘭縣大同鄉太平村太平巷58-1號

宜蘭太平山四季皆有不同的美景，而棲蘭山莊則是欣賞梅花的最佳地點。（圖片來源：zhuang.yafen@IG）

2. 台中：武陵農場

武陵農場在一月至春節時分，是觀賞梅花的最佳時節，可以欣賞到梅花編織、大地彩布，紅梅與白梅齊開交織的景象。晚上武陵農場的滿天星斗搭配着鮮紅與雪白的梅花，更別有一番賞梅風味。

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

雪霸國家公園、後慈湖角板山…按圖睇台灣其餘5大賞梅熱點：

+ 9 + 8 + 7

古時有此說「春蘭、夏荷、秋菊、冬梅」，梅花在中華文化有堅忍不拔，高尚潔白的花語，冬天來臨時，趁著節日去看看皎潔無暇，彷彿白雪飄灑的梅花吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台灣賞梅秘境】全台梅花季景點懶人包】