【武漢肺炎】瞬間有共鳴系列？10個令人對往中國旅行卻步的理由

根據台灣交通部的統計資料顯示，日本連續四年蟬聯台灣人最愛去的國家，打敗2014年以前穩居第一名的中國，其它鄰近的香港、韓國等也都是大家出國旅遊的首選。 除了受惠於許多廉價航空公司日本航線快速興起，中國為什麼不再是過去台灣人最愛去的國家，今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你台灣網友就是不想去中國旅行的10大理由！

No.10 唔想整台胞證

由於海峽兩岸之間難分難解的問題，台灣人如果去中國玩，入境時並不需要看護照，取而代之的是要看「台胞證」。過去還是使用紙本台胞證的時候，已經令許多台灣人相當反感，認為是自我矮化。到了2015年電子化改為卡式台胞證後，不少網友說「中國身份證」的外觀更不討喜。

網友表示：「不想辦自我矮化的台胞證所以不去。」

有台灣網友表示不想辦自我矮化的台胞證所以不考慮前往中國旅行（GettyImages）

No.9 擔心食安問題

近幾年台灣食安問題層出不窮，每當發生食安風波時，總是會引來大批民眾的恐慌，可見台灣人對食安議題的重視程度。無獨有偶，中國經常傳出假酒、地溝油、黑心染色饅頭等重大食安問題，甚至不乏許多令台灣人匪夷所思的黑心食品事件，令人一聽就驚。

網友表示：「中國食安都是假的為了賺錢沒在把關。」

中國經常傳出假酒、地溝油、黑心染色饅頭等重大食安問題，甚至不乏許多令台灣人匪夷所思的黑心食品事件，令人一聽就驚（unsplash＠lanipham）

No.8 冇出國Feel

出國玩就是想體驗異國風情，享受不同於自己國家的文化。然而對很多人來說，面對說着相同語言的人群，街上四處林立寫着中文字體的招牌，有時甚至會有還留在台灣的錯覺。有網友說，現在中國一線、二線城市的開發程度不輸台灣，除非是到較偏僻的村落，不然真的很難有「出國的感覺」。

網友表示：「看起來都是大樓很先進像台北…」

唔舒服求醫太麻煩、要翻牆先上到Facebook？按圖睇另外7大令台灣人對往中國旅行卻步的原因：

+ 16 + 15 + 14

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月19日至2019年07月18日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣人不想去中國的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

「1450」的真正意思是什麼？一張圖看懂緣由於此 | 網路人氣話題

這些明星竟然都吃素！讓你意想不到的十大素食藝人！ | 每日排名調查

廣東台商對話曝光！「超扯內容」讓網友飆罵：拜託開罰 | 網路人氣話題

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】