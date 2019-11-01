【過度旅遊】旅人太多　9個被迫閉關趕客的世界熱門旅遊景點

經澳洲原住民數十年的抗爭，政府在剛過去的26日禁止遊客攀登烏魯魯（Uluru）巨岩。（前稱艾爾斯岩 Ayers Rock）大批遊客紛紛趕在禁令生效前夕湧入並攀登烏魯魯巨岩，現場大排長龍。烏魯魯巨岩是該國著名地標，也是原住民阿南古人（Anangu）的聖地，就這樣成為世界上最新一個關閉以求維護的文化遺產…

1. 烏魯魯巨岩（Uluru）​

烏魯魯巨岩的傳統所有者阿南古人歷經數十年抗爭後，政府決定在26日永久禁止遊客攀登烏魯魯岩。聯合國教科文組織早年將烏魯魯巨岩列為世界遺產。自澳洲政府在1985年將烏魯魯傳統區域「返還」阿南古人後，阿南古人就一直呼籲禁止遊客攀登烏魯魯巨岩。

然而，除了烏魯魯巨岩，世界上還有很多其他的重要文化遺產對遊客設立新規範或關閉，當局正努力應對如何最高程度地保護旅客、遺產本身、自然環境和野生生態之中取得平衡。

經過澳洲原住民數十年抗爭，政府永久禁止遊客攀登烏魯魯巨岩。（視覺中國）

2. 泰國馬雅灣（Maya Bay） 關閉挽救珊瑚礁

泰國馬雅灣因奧斯卡影帝里安納度·狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在2000年主演電影《海灘》（The Beach）聞名。為了挽救該區的珊瑚礁，該地從去年起關閉至2021年。觀光客人潮和暖化氣溫嚴重破壞當地珊瑚礁。

泰國馬雅灣因李奧納多‧狄卡皮歐主演電影「海灘」聞名，大批遊客湧入朝聖。當局為保護馬雅灣珊瑚礁將此地關閉至2021年。（視覺中國）

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3. 菲律賓長灘島（Boracay） 禁開海灘派對

菲國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）去年2月形容長灘島是「化糞池」後，該島於去年4月至10月關閉，進行為期6個月的清潔工作。長灘島在2017年吸引200萬遊客，但現在每天最多接受1萬9000名遊客登島，且禁止菸酒和開海灘派對。

菲律賓總統杜特爾特去年2月怒轟長灘島是化糞池，並於去年4月至10月關閉該島，進行為期6個月的清潔工作。（視覺中國）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】