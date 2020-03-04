【香港行山路線】愉景灣小登山觀景之旅　出發方便適合新手

編按：疫情未斷，停課或週末最好還是留在家中，現在可以先參考各種行山路線，留待疫情過後與親友一起出發！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【抖抖氣之旅】愉景灣小登山」，刊於01撐場】

這陣子日日洗洗抹抹，弄得貓人腎上腺素爆升，趁周末一於出走郊外，輕鬆登上愉景灣的小山丘，欣賞180度全海景，再抽一口「良」氣，為身心注入點點正能量，齊來戰勝疫境！

貓人先在大白灣沙灘漫步後，經過商場附近的廣場徑，再橫過愉景灣道，轉入愉景山道，即開展我們的小登山之旅。

沿著微斜的行人路上山，側邊馬路偶然有單層巴士、哥爾夫球車及單車經過，透出點點閒逸風情。大概走上半小時，漸漸聽到潺潺流水的大自然樂韻，探頭向下望，原來山腳處有山澗及碧綠潭水。

往高處望，則看到山巒間的小瀑布流水淙淙，水波泛起。難得看到青山綠水，貓人在此先歇一歇腳。

大概再步行半小時，到達愉景山道其中的交叉點，靠右邊沿路繼續再上，斜坡上的小花兒隨著微風晃動，彷彿為正在喘氣的貓人打打氣。

再走多半小時，終於看到山坡上的指示牌，引領我們到右邊的目的地──愉景灣瞭望台。

倚在瞭望台的涼亭上，隨即可俯瞰180度蔚藍色的全海景，由愉景灣遊艇會至二白灣的沿岸風光，更可眺望迪士尼樂園一帶開揚景致，為近日的低氣壓日子鬆一鬆！

倚在瞭望台的涼亭上，隨即可俯瞰180度蔚藍色的全海景。（作者提供）

打完卡，抖啖氣，發現下山之路有兩條，既可沿回頭路折返，安全妥當，不過帶點兒納悶；亦可挑戰3級難度，踏著黃泥石級山路來下山。

貓人與同伴膽粗粗，發揮貓科精神，選了黃泥石級山路，中途經過陡斜的路段，手腳並用，大概花了30分鐘，終於順利到達寶峰徑出口。

回頭一望，遊人著實不多，不知那來的勇氣，讓我們克服了這一小段崎嶇山路。

總括而言，貓人與同伴體能僅達高小程度，所以花了90分鐘上山，及30分鐘下山。如果你屬運動健將型，要征服小山丘之旅，相信較輕而易舉。

貓人提提你：

1、如果帶著小朋友同行、或平時較少行山，又或遇上潮濕天氣及大雨過後，則建議沿愉景山道之回頭路折返，較為安全。 2、多多保護郊外，只留腳印，記得要帶走垃圾及口罩。

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

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