【618上海街】戰前唐樓群活化成新景點　特色小店進駐仲有打卡位

編按：曾作為英國殖民地的香港，有不少古色古香的建築物，位於上海街的一些唐樓經過歲月的洗禮，現已復修。就讓我們看看以下作者的足跡吧！

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位於上海街的戰前唐樓經歷超過四年時間的復修，終於重生了！古雅的騎樓外牆獲得保存，結合內櫳的現代建築，新舊交融，吸引文青小店、懷舊店、社企及型格食肆進駐。更有一幅幅懷舊主題壁畫讓你打卡，一起來跟貓人探究經典唐樓群的新面貌啦！

屹立於上海街600至626號，具有近百年歷史，兼被評為二級歷史建築的上海街10幢戰前唐樓，連同見證滄海桑田的13支麻石柱，經過市政局進行四年復修工程，由當年處處鋼筋鏽蝕、外牆剝落，蛻變成現今亮麗的外型，卻同時保留了歷史陳跡。

貓人率先鑽進地下大堂，通過AR擴張實境，細看建築物的保育過程。

不少壁畫都保留了舊時旺角的色彩。

目前已有少量型格商戶、古着店、文青小店及風格食肆進駐，例如滿佈各式懷舊飾物及玩具的文化屋雑貨店、具本土氣息的REstore以及讓你猶如走進60年代的創意小店：

由社企形式經營的新加坡風情美食市集——廚尊廣場，更邀請一群社會上有特別需要的人士來從事，鼓勵共融文化。

即將開業的南洋美食茶餐室——蘇媽.蘇媽，店內的壁畫讓你彷彿走進馬拉街頭。

南洋美食茶餐室是即將開業的食肆，店內的壁畫別具特色。（作者提供）

618上海街 地址：旺角上海街618號全幢（毗鄰朗豪坊）

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新景點：百年歷史唐樓群重生了」​】

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