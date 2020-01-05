【618上海街】戰前唐樓群活化成新景點　特色小店進駐仲有打卡位

旅遊
撰文：
最後更新日期：

編按：曾作為英國殖民地的香港，有不少古色古香的建築物，位於上海街的一些唐樓經過歲月的洗禮，現已復修。就讓我們看看以下作者的足跡吧！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

位於上海街的戰前唐樓經歷超過四年時間的復修，終於重生了！古雅的騎樓外牆獲得保存，結合內櫳的現代建築，新舊交融，吸引文青小店、懷舊店、社企及型格食肆進駐。更有一幅幅懷舊主題壁畫讓你打卡，一起來跟貓人探究經典唐樓群的新面貌啦！

屹立於上海街600至626號，具有近百年歷史，兼被評為二級歷史建築的上海街10幢戰前唐樓，連同見證滄海桑田的13支麻石柱，經過市政局進行四年復修工程，由當年處處鋼筋鏽蝕、外牆剝落，蛻變成現今亮麗的外型，卻同時保留了歷史陳跡。

貓人率先鑽進地下大堂，通過AR擴張實境，細看建築物的保育過程。

不少壁畫都保留了舊時旺角的色彩。

目前已有少量型格商戶、古着店、文青小店及風格食肆進駐，例如滿佈各式懷舊飾物及玩具的文化屋雑貨店、具本土氣息的REstore以及讓你猶如走進60年代的創意小店：

由社企形式經營的新加坡風情美食市集——廚尊廣場，更邀請一群社會上有特別需要的人士來從事，鼓勵共融文化。

即將開業的南洋美食茶餐室——蘇媽.蘇媽，店內的壁畫讓你彷彿走進馬拉街頭。

南洋美食茶餐室是即將開業的食肆，店內的壁畫別具特色。（作者提供）

618上海街

地址：旺角上海街618號全幢（毗鄰朗豪坊）

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【油尖旺美食】日式居酒屋、士多　抹茶雪糕仲有超足料海鮮港麵！
【周末好去處】三個西環看海景點　打卡影相、放空散步都一流！　
【周末好去處】觀塘不只工廈　希臘海水藍餐廳　藝術公園值得一去
【尖沙咀小店】港式漢堡小店　慢煮烹調惹味餡料　小食更驚喜！
【打卡一流】葵芳懷舊冰室　特色玩味老香港裝修　打工仔抖氣站
【銅鑼灣韓式甜品店】多款蛋糕、奶油捲　私密度比尖沙咀店更高！
【將軍澳美食】走入海濱長廊食浜燒海鮮　多款海產即叫即燒！
【港人回憶】重視昔日荔園遊樂設施　荔枝角新開懷舊中菜館
初春來個慢活小郊遊　泥涌石灘有塊天空之鏡　大海景夠心曠神怡
【打卡景點】義工以「愛」繪畫活化社區　錦田有個壁畫村　
【南豐紗廠】荃灣舊紡織廠活化重生　變身型格工業風打卡新景點
【貓咪café】旺角貓奴治癒小天地　幫襯同時為浪浪籌款

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新景點：百年歷史唐樓群重生了」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。