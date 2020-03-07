【烏茲別克】被時間暫停的國度！10大景點感受絲綢之路古中亞風情

位於中亞內陸的烏茲別克，是一個對大多數人來說極為陌生的國度，同時也是世界上唯二的雙重內陸國」。過去曾是歐亞絲路必經之地，曾被蒙古帝國統治，也曾經是蘇聯的一部分，直到1991年正式獨立出來。

歷史的悠久軌跡讓烏茲別克成為歷史豐富又富吸引力的地方，更因此被極具指標性的旅遊指南Lonely Planet選為2020年值得造訪的地區。

CNN也撰寫一篇「為什麼烏茲別克是2020年的旅遊目的地首選之一？」介紹；都不難看出這個不曾出現在旅人名單中的國家正悄悄崛起。其中最為人關注的就是首都兼城市門戶塔什干（Tashkent）、舊都兼第2大城撒馬爾罕（Samarkand）與穆斯林的聖城之一布哈拉（Bukhara），在爆紅之前，不妨先來看看有哪些值得造訪的景點吧！

1. 撒馬爾罕－比比哈努姆清真寺（Bibi Khanym Mosque）

這座清真寺是撒馬爾罕最重要的古蹟之一，15世紀時期，其是伊斯蘭世界最大，最宏偉的清真寺之一；經過歷史的摧殘，目前清真寺大部分皆已在蘇聯時期修復完成。

2. 撒馬爾罕－帖木兒墓（Gur-e-Amir）

顧名思義，就是帖木兒帝國創始人的陵墓，這個建築在古波斯蒙古建築中佔有重要的位置，像是阿富汗喀布爾的「Gardens of Babur」、印度新德里的「胡馬雍陵（Humayun's Tomb）」、印度亞格拉的「泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）」都是以此為模型建造而成。

3. 撒馬爾罕－雷吉斯坦廣場（Registan）

位於撒馬爾罕的核心地帶，名稱在波斯語中有著沙漠之一，由3座伊斯蘭教建築連結而成，分別是「Ulugh Beg Madrasah」、「Sher-Dor Madrasah」、「Tilya-Kori Madrasah」，過去是伊斯蘭學校，現在是一個公共廣場，不論是白天欣賞，抑或夜晚來訪，都不難感受到建築給人的視覺震撼，傳統的建築設計讓人感覺時間在這裡彷彿被暫停了。

4. 撒馬爾罕－沙赫靜達陵墓群（Shah-i-Zinda）

這座墓地擁有9-14世紀與19世紀的禮儀建築，至於名稱則傳說是先知穆罕默德的親戚Kusam ibn Abbas埋葬在這裡有關。這裡的建築形成超過8世紀，目前共有20多座建築。

5. 塔什干－Dzhuma Mosque

於1451年建造而成，跟其它烏茲別克知名的清真寺較為不同之處在於同樣方正的建築，卻是用白色搭配藍綠相間的磁磚拼貼而成，屋頂上的3個藍綠色圓形屋頂更成為這棟建築的經典icon。

6. 塔什干－Hazrat Imam Mosque

位於塔什干的老城區，跟其它歷史悠久的清真寺不同之處是這座清真寺於2007年花費僅4個月建造而成，以16世紀的清真寺風格呈現，其包含了一座清真寺主建築與2座高達50公尺的宣禮塔，同時還有兩座代表性的水藍色圓形屋頂。

至於外型的設計上與其它清真寺大同小異，由烏茲別克多個木雕學校設計入口處的壯麗木雕。室內則用金葉裝飾而成。

7. 塔什干－Kukeldash Madrasah

於1570年左右由昔班王朝建造而成，在中世紀時是一座伊斯蘭學校，鄰近Chorsu Bazaar。傳統方正的建築外型，搭配前面的庭院非常迷人，正面大門高達20公尺，建築兩側還有兩座高塔。過去曾被地震破壞，不僅是間學校，也曾是貿易的要塞、博物館。

8. 塔什干－Lake Charvak

位於塔什干北部Bostanliq區的水庫，建立於1964年，直到1970年完成，其區隔了北部的Ugam、東部的Pskem與南部的Chatkal山脈，從高處眺望，藍到不真實的湖水讓人忍不住駐足多看幾眼，同時這裡也是當地的人氣度假勝地，若是有機會到訪，不如留一些時間好好欣賞。

9. 布哈拉－波伊卡楊廣場（Poi Kalon）

位於烏茲別克第5大城布哈拉（Bukhara），同樣以烏茲別克引人入勝的雄偉建築搭配水藍色的磁磚堆砌而成，這裡最著名的就是巨塔「格利揚尖塔（Minaret Kalyan）」與兩座伊斯蘭教神學院Kalyan mosque與Miri Arab madrasah組合而成。

10. Ayaz-Kala

看似荒蕪，其實這裡是一個考古遺址，由貴霜帝國於2世紀時建造而成，位於可以俯瞰Kyzylkum沙漠的山頂上，其環繞著古時候的花拉子模州堡壘，目前還可發現一些當時的住宅結構殘骸。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：被時間暫停的國度！絲路必經中亞「烏茲別克」，水藍瓷磚清真寺、荒蕪歷史遺址就算風格一致也讓人想一一造訪】