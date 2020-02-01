【越南旅遊】芽莊3日2夜行程攻略　必玩泥浴體驗、到巴赫瀑布打卡

東南亞出名低物價，是去歎世界的首選地方。去越南不妨到中南部海港城市芽莊走走，一片美麗的海灣一覽無遺。無論是跳島遊，還是市內觀光，都能讓你逃離煩囂，感受海邊風情。Kkday幫你整理好了芽莊的必去景點，讓你輕輕鬆鬆地在芽莊過上最歎最Chill的愉快假期！

Day1：婆那加佔婆塔 ⇒ 芽莊海灘 ⇒ 泥浴體驗

第一站：婆那加佔婆塔 Po Nagar Thap Ba Tower

婆那加佔婆塔，建於公元7-12世紀間，是古代占婆王國的寺廟。供奉的是天依聖母／女神（Po Nagar），保護靠海吃飯的漁民出海平安，對依海而生的芽莊人有獨特意義，直到現在仍有越南人來這裡參拜。占婆教是古印度宗教，所以此塔也是越南當地著名的印度教建築，有吳哥窟的風格，但規模較小，現已僅餘4座較完整的建築。占婆塔依山而建，在小山上往下看，可一覽芽莊海港的風光。

地址：2 Tháng 4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam 營業時間：6:00-17:30 價格：門票20,000 VND 交通方式：從市中心步行20-30分鐘，或Grab 5-10分鐘車程

第二站：芽莊海灘 Nha Trang Beach

芽莊海灘足足有6公里長，海邊椰樹成林，中午時分海水較為清澈，推薦在這個時候到訪。要留意的是，海灘上雖然有很多太陽傘、沙灘椅和床墊，但都是需要付費才能使用的！但如果你是海灘旁的酒店住客，就可免費使用酒店所屬區域的設施了。在沙灘上跑跑步、曬曬太陽，或是沿著海邊散步，也是相當寫意的。

地址：68 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam 開放時間：24小時開放 交通方式：市中心步行可達

第三站：泥浴體驗 I Resort Spa

既然都換上了泳衣，就不妨體驗一下芽莊獨有而著名的泥浴吧！泥浴使用的泥是礦泥，由於越南設有不少礦場，取材方便，所以芽莊人以礦泥浸浴。泥漿中含有大量礦物質，可以改善膚質，還有美白功效。沾到泳衣上的泥漿一沖就乾淨了，也不必擔心弄髒。

I Resort是芽莊市內著名的浴場，不少旅客以至當地人都會到此消閒。你可以到獨立的浴池浸浴，也可三三兩兩分享一個池，悉隨尊便。每個池的泥漿被使用後都會換新一批，不必擔心衛生問題。場內設施齊全，設有獨立浴池，還有溫泉池、按摩池等。另外亦提供Spa服務，大家浸完泥漿浴，也可做個越式按摩，放鬆一下。

地址：19, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam 營業時間：10:00-20:00（星期六日休息）

晚上，你可以選擇到芽莊海邊的餐廳吃海鮮大餐，或者到海景餐廳以低價享受高質素服務與食物。

（Facebook@Grill Garden）

任食海鮮燒烤：Grill Garden 地址：21 Biệt Thự, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 營業時間：17:00–22:30

海景餐廳：Nha Trang View Restaurant 地址： Lầu Ông Tư, Trần Phú, Khánh Hòa 650000, Vietnam 營業時間：06:30–22:00

海景餐廳+Rooftop Bar：Skylight Nha Trang 地址：Premier Havana, 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam 營業時間：9:00-14:00 ; 16:30-00:00

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