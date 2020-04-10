新冠肺炎︳拉斯維加斯熄燈？盤點十大賭博之都　回味城市紙醉金迷

「小賭怡情，大賭傷身」——受新冠肺炎疫情影響，世界各地不少旅遊景點已停擺，就連稱為「不夜城」的賭場亦不能倖免。無論你對「賭」的看法為何，都一定不能否認賭場帶給我們的那種奢華享受感，以及創造致富夢想的吸引力！今日DailyView網路溫度計就要帶大家認識全球Top 10設有賭場的城市及其最具代表性的賭場，日後若是有機會去到當地，一定要去朝聖開開眼界！

受新冠肺炎疫情影響，世界最大賭城美國拉斯維加斯也在3月中起「熄燈」停業，有其他州份的賭場亦宣告停業：

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10. 墨爾本

墨爾本市區內的皇冠賭場（instagram@andyroo_73）

位於墨爾本市區內的皇冠賭場（Crown Casino）是南半球最大的賭場，雖說墨爾本是個以藝術、文化聞名的城市，但金光閃閃的賭場卻也非常受遊客歡迎。加上賭場就位於河畔，在夜晚燈光投射下的整體景觀超美，如果不想進賭場，待在外面看看晚上的免費整點噴火show也很值得！

9. 奧克蘭

奧克蘭SKYCITY Auckland（Gettyimages）

高聳挺立於奧克蘭市區的天空之塔，除了是南半球最高的建築物之外，也是賭場（SKYCITY Auckland）的所在地。話說在奧克蘭想要尋找刺激，來這裡就對了，天空之塔設有高空彈跳設施，能讓你的身體經歷急速垂降的刺激感，而在賭場的大輸大贏則讓你在精神上得到刺激的起落感！

8. 濟州島

濟州島濟州神話世界度假酒店賭場（instagram@jejushinhwaworld）

韓國濟州島具有獨特的海島景觀，也保有古早的民俗文化，然而純樸的小島上卻有不少大規模的正規賭場，而且為了吸引更多賭客，更推出眾多優惠措施，只要你有一定的消費能力，就能享有免費往返機票、住宿、貼身導遊，讓你無後顧之憂的大肆狂賭。不過，天下沒有白吃的午餐，最終獲利的當然還是賭場！

除濟洲島，亞洲代表仲有新加坡、「過大海即到」的澳門，按圖睇另外7大賭博之都：

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世界十大賭場網絡排名（DailyView網絡溫度計授權使用）

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