【澳洲住宿】體驗坐監！住進監獄改建的青年旅舍　勁高機會撞鬼？

身為良好公民，根本沒什麼機會接觸監獄，然而單是參觀已無法滿足好奇心了！位於澳洲弗里曼特爾的一間女子監獄，被改造後成為了背包客首選的青年旅館「Fremantle Prison YHA」（弗里曼特爾監獄青年旅舍）。體驗「牢獄生活」似乎也被列為人生清單之一了，就連韓綜《花樣青春（新西遊記外傳）澳洲篇》的WINNER（韓國男團）也在澳洲旅遊中來這裡休息、吃飯、玩耍、寢宿呢！

弗里曼特爾青年旅館前身為Fremantle Prison（弗里曼特爾女子監獄），在19世紀時監禁了許多因賣淫、開設妓院或喝醉酒和在公共場所遊蕩鬧事的囚犯，其人數超過35萬人。荒廢後曾被規劃成博物館、畫廊等文化古蹟讓遊客參觀，之後才搖身一變為現在的青年旅館。當時監獄的樣貌、格局都完好的保存至今，但牢房被粉刷上亮麗色彩、吊床被換成床鋪，布置成了舒適的居住空間。

從Mimophotolife的影片裡可以看到，雖然監獄的高牆阻隔了外面的世界，但內部的環境根本不會讓人想「逃獄」呢！除了有開放式的現代化廚房、酒吧，當時囚犯們放風的泥地也被整理成可以打排球、桌球，有整齊草地的戶外空間。活動在這間前身為監獄的旅館，不但可以看到監獄城堡式的城門與牢房格局，經歷百年滄桑的水泥牆也依舊佇立著，還能見識監禁用的鐵絲網和對排的禁閉室，牆上甚至還掛著這間監獄的重大新聞資料。

體驗過監獄住宿的Mimophotolife還說這裡也有許多鬼故事，有一定的機率可以看見「飄來飄去的東西」，並建議「看到的話請立刻衝去櫃檯，請求協助。」有趣的是，在走廊上會有照片告知，你所看到的魂有可能是誰，這也讓Mimophotolife形容：「有點像哈利波特！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】