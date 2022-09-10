長洲好去處｜登北眺亭長洲最高點 打卡偽日本鳥居賞日落靚海景
撰文：雞丁暟遊天下
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鳥居位於食水配水庫公園，是不少遊人專誠要來長洲打卡的偽日本鳥居。
北眺亭是長洲的最高點，在亭裡眺望出去，可以欣賞到東灣仔沙灘、東灣沙灘以及觀音灣沙灘等一帶的海景，亦能遠眺南丫島，更是觀賞日落的絕佳景點，而北角咀是長洲最北的海角，可以飽覽整個長洲美景。
從長洲碼下船後轉左往北帝廟的方向走，右轉入公園便看見北帝廟。穿過北帝廟旁邊的小公園，在「和順里」的路牌轉入小路往樓梯上行。經過住宅到達分支往右走，繼續往北眺亭方向行。終於到達偽日本鳥居啦！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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稍作休息後從鳥居旁的小路上走樓梯便會到達北眺亭。打卡後往右走便是長洲最北的海角 ──「北角咀」，絕對值得一遊。沿路都有不少打卡位，一直往下走便可到達東灣仔沙灘。來到沙灘當然要來個下水禮。兩個有得玩水即刻變開心仔。
之後從沙灘的另一方往上走。之後會遇上3次分支，全部往右走。最後接回長貴路便沿海邊大路返回市中心碼頭。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】