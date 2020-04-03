女人街、鴨記總給人劏遊客印象？到5條別具生命力的香港街道尋寶

相比商場式購物，小編更喜歡在香港的大街小巷上走走——在鴨寮街的黃金買最新出的遊戲、在波鞋街買運動鞋；到一公里長的女人街閒逛食好西，在玩具街尋回童年的記憶。

1. 深入藏龍臥虎之地——鴨寮街

千萬不要以為這條人來人往開滿攤位、小店的鴨寮街只是香港一個普通的露天市場，其實「鴨記」臥虎藏龍，識途老馬分分鐘可以最抵價錢買到最新的科技電子產品！當然，就算普通人隨便閒逛一圈，都有機會有意外收穫。例如小編就發現了各種型號的古董相機，還有舊手錶、舊雜誌、舊玩具等…總之，在這看似平凡的街上，總能有各種意想不到的物品讓人去尋寶。

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地址：九龍深水埗鴨寮街如何前往：港鐵深水埗站C2出口 最佳遊玩時間：中午12:00 - 晚上11:00

2. 走近金融「中心」——利源東&西街

在中環一棟棟高樓大廈的間隙之中，一排排的攤位、小店出售賣物美價廉的特式商品，不論是衫、鞋、手袋…還是各種具有香港特色的紀念品都可以在這裡買到。另外，受潮人追捧的廉價二手古着店「美芝」這裡也有一間，「來佬」恤衫、工衣、靚裙幾十蚊就有交易。最後，記得講價！

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地址：香港島中環利源東街、利源西街如何前往：從港鐵中環站C出口，沿德輔道中往上環方向走

3. 女人街

可不要被「女人街」的名字騙了，並非只有女人才會行女人街。它的得名，只因這裡早期大多販賣女性用品。女人街長整整一公里，裡面匯聚了幾百個露天地攤，賣的東西琳瑯滿目。除了女裝，這裡還有手袋、首飾、玩具、化妝品、數碼產品、家居用品等等，款式無敵多！（雖然偶遇不良商家的「劏遊客」之嫌）卻是「感受香港文化底蘊」的絕佳地點。路過旺角，不妨逛逛。

地址：九龍旺角亞皆老街與登打士街之間的通菜街如何前往： 1、從港鐵旺角站E2出口，向奶路臣街方向步行兩個街口，約5分鐘。 2、從尖沙咀天星碼頭的巴士總站，乘搭1、1A、2、6或9號巴士前往，至旺角奶路臣街下車，車程約20分鐘。 最佳遊玩時間：中午12:00 -晚上11:30（晚上7:00 - 10:00最為熱鬧）

4. 唔止賣波鞋的「波鞋制」——花園街

賣波鞋的「波鞋街」並不在地圖上的花園街，而是位處登打士街至亞皆老街之間。如果找不到，認准這座大大長長的Nike招牌就好了。在波鞋街，可以輕鬆找到當下的最新款、限量款運動鞋，運氣好的話，還能碰到來港的體育明星在此買鞋。當然，除了運動鞋、休閒鞋、皮鞋、遠足鞋等，其他所有運動用品這裡也全都能找到，而且經常打折。

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地址：九龍旺角登打士街至亞皆老街之間的花園街如何前往：港鐵旺角站D3出口 最佳遊玩時間：中午12:00 - 晚上9:30

5. 大小朋友最愛的「玩具街」——太原街

終於來到這條香港大小朋友最愛的「玩具街」了。太原街的玩具除了便宜，更有很多市面上難得一見的絕版玩具！這裡有開業數十年的玩具老店、有專營古董玩具、懷舊玩具的店鋪，還有超多最新版的原裝進口玩具，絕對是玩具迷的天堂！除了滿大街的玩具外，這裡還有一個有趣的現象，就是不同的節日便會有不同的裝潢。小編前往時，恰逢臨近聖誕節，聖誕樹、聖誕老人、聖誕圈 …掛滿了沿街的各個店鋪聖誕氣息超濃！

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地址：香港島灣仔太原街如何前往：港鐵灣仔站A3出口 最佳遊玩時間：早上9:30 - 晚上8:00

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