寰宇掠影｜Follow 3位專影「門」的旅遊IG藝術家　窺探門後想像

網路彷彿一股瞬息萬變的巨大洪流，人人漂盪其中，尋找自己與世界、自己與自己的新關係。於此同時，Instagram上出現了一群另類藝術家，用他們獨特的眼光，在日日行走的街道上捕捉「門」平凡的美麗，所分享的照片也療癒了千萬網友的心。這些對大街小巷的「門」情有獨鍾的Instagramer，因此被稱為「門的藝術家（doortraits）」，不僅常見於英、法、意等時尚重地，在伊朗、尼加拉瓜、斯德哥爾摩等，也可以見到他們的蹤跡。

1. Andrew Howell（@doors_of_england）

住在倫敦近郊的平面設計師Andrew Howell說，小時候參加教會活動時，他總是對教堂深鎖的門感到好奇，想知道門後潛藏了什麼奇形怪物。雖然長大後得知門後只是教堂的鐘，卻也意外讓他發現了「門」的趣味。現在他常在東倫敦那一帶找尋靈感：「這一帶的門，彷彿令人回到了18世紀，我想趁這些門還在的時候記錄下來。」

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2. Julie Gebhardt（@juliegeb）

舊金山的髮型師Julie Gebhardt擁有近5萬Instagram粉絲，甚至帶動這些新朋友也開始留意鄰居的家門：「我們會去一些不是景點、一般人通常不會想到要去的地方。」Julie Gebhardt說：「這些都是平凡生活的美好，你也許不會拍到完美無瑕的景色，卻能看見殘垣破壁間的風華。」

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3. Soraya Ben Hadj（@doorseverywhere）

一開始這些「門的藝術家」令親友不解，為什麼他們不能像Instagram上的其他人一樣，拍拍彩虹、可愛的小動物或假日的早午餐就好？生於北非突尼西亞，現居巴黎的數位行銷顧問Soraya Ben Hadj，就曾經因此被朋友責罵：「你看，你老是拍一些關起來的門啊、什麼的，這樣不行，打開心胸好嗎？」Soraya Ben Hadj解釋：「對某些人來說，「關上的門」是一個負面訊息，但對我來說不是這樣，我對這些門充滿想像，彷彿每一扇門都是一個人、都有自己的個性。門會帶你通往別的地方。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：另類療癒！Instagram必追蹤專拍「門」藝術家】