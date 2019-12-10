【北海道自由行】冬季限定12種體驗：穿梭冰隧道　睇企鵝同海流冰

北海道的冬天雖然寒冷，但是被白雪覆蓋的北國如夢似幻、絢麗浪漫的美景，小編推薦一生中至少要去旅遊一次，看看那白雪紛飛的國度，體驗只有冬天才能體驗到的滑雪等活動！每年11月開始到次年3月，層雲峽冰爆祭、札幌雪祭……等等活動接連不斷～下面就讓小編依時間順序介紹北海道冬天獨有的活動吧！

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由於北海道幅員遼闊，有些旅客也會直接考慮不同點進出，節省往返同個機場的交通時間。

小資族如何省旅費？機+酒一起買就對了！

要到北海道自由行，除了直接跟航空公司購買機票外，有時跟旅行社機+酒一起買更划算，通常都會安排5~6天的旅遊天數，含稅價約1萬2~2萬2台幣之間。

北海道冬季活動表

北海道冬季活動表（FUNTIME授權使用）

青池點燈

有著大片山原美景的美瑛，夏季時不可錯過一望無際的花海，其中青池更是美瑛的知名景點，蘊含礦物質的池水在太陽反射下呈現碧藍色。夏季時池水一旁有綠樹襯托，到了冬天樹木枯枝蓋滿白雪，藍白配的搭配更顯得酷寒清麗。為了推廣這樣的冬季限定美景，美瑛市在冬季的夜晚打上燈，如果有幸到見到這景色，別忘了順道去附近的「白鬚瀑布」，一樣有夜燈的活動！

活動時間：2019/11/1~2020/04/30 點燈時間： 2019/11/1~12/31 ： 17:00-21:00 2020/1/1~2/29 ：17:30-21:00 2020/3/1~3/31： 18:00-21:00 2020/4/1~4/30：18:30-21:00

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五稜星之夢

函館著名的「五稜郭跡（五稜郭公園）」，在Google地圖上看也是一個超可愛的星形。在冬天時函館的豪華夜景又添上一顆大星星！只要到五稜郭塔上就可以看到冬季點燈的五稜郭公園全貌。

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活動日期 : 2019/12/1～2020/2/29

旭山動物園

位於日本最北端的旭山動物園是日本全國民眾票選最受歡迎的動物園，因為園內規劃依照動物活動的特性，精心設計了「行動展示」，讓旅客可以觀察到動物最自然的生活習性。特別是冬天特有的活動「企鵝散步」，總是萌殺旅客的相機底片。

小提醒 1. 企鵝散步只有在12月中下旬~3月中旬會舉行，而且每天只有2次，3月過後更是只有1次，要特別注意舉辦時間！ 2. 考量到怕冷的動物，冬季的營業時間會比較短。

札幌白色燈節

每年11月下旬到12月下旬舉辦的札幌白色燈節始於1981年，現在已經發展為日本國內代表性活動， 37萬顆的燈泡點綴大通公園及札幌駅前通的會場，燈光和銀雪交織出浪漫的冬季盛宴，尤其札幌白色燈樹更成為初冬時節札幌的一道美麗風景。

大通公園：2019/11/22~12/25 札幌站前大道：2019/11/22~2020/2/11 南一條大道：2019/11/22~2020/3/15 札幌北3-Jo廣場(AKAPLA) : 2019/11/22~2020/3/15 札幌車站南口站前廣場： 2019/11/22~2020/3/15

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層雲峽冰爆祭

每年1月下旬到3月下旬舉辦的冰爆祭會展出各種壯闊的冰製建築，讓遊客可以穿梭在美麗的冰隧道中，抬頭還能夠望見充滿震撼力的冰柱，尤其當夜晚降臨時，繽紛的燈光打照在冰上，呈現出光與冰雪交織而成的夢幻世界！另外，活動期間還會舉辦遊戲大會、煙火大會，從會場步行約3分鐘，就是層雲峽的溫泉街，可以在享受嚴寒中的祭典後浸泡溫泉溫暖身體，一舉數得！

活動時間：2020/1/23 ~3/15

千歲支笏湖冰濤節

在距離札幌約40分鐘車程的支笏洞爺國立公園，每年1月下旬到2月中旬會舉辦冰雪節，抽取支笏湖的湖水噴射冷凍成冰雕裝置在會場，還有冰製的滑梯、滑冰場、騎馬環遊會場等遊樂。另外，在冰雪節活動期間，每逢周六、日和例假日，還會舉辦煙火大會！

活動時間：2020/1/24 ~02/16

準備衝北海道，先訂飯店！

北海道札幌大通拉珍特飯店，札幌鬧區機能便利

北海道札幌大通拉珍特飯店除了附近許多商店林立，離大通站只要走5分鐘。飯店還設有大眾浴池，可以免費泡湯。0~12歲(含)小朋友，不加床的情況下可與大人免費同住，因此也很適合家庭旅遊時入住！

訂房網評價︰9/10 (agoda) 交通︰南北線的大通站14號出口出站步行5分鐘 附近景點︰大通公園、薄野、狸小路商店街

札幌雪祭

每年二月舉辦為期7天的雪祭是札幌一年一度的盛典，從1950年開辦的雪祭已經有悠久的歷史，甚至吸引無數國外冰雕好手參加，在會場中可以看到或華麗壯闊或精緻可愛的冰雕作品，而且三個雪祭會場各有各的特色，大通會場以大型冰雕為主，薄野會場可以看到晶瑩剔透的冰雕，TSUDOME社區體育館會場提供了各種用雪做的溜滑梯和滑雪遊艇等遊樂設施。

每年二月舉辦為期7天的雪祭是札幌一年一度的盛典，從1950年開辦的雪祭已經有悠久的歷史，甚至吸引無數國外冰雕好手參加，在會場中可以看到或華麗壯闊或精緻可愛的冰雕作品。（Sapporo Snow Festival官網圖片）

大通會場：2020/2/4~2/11 TSUDOME會場：2020/2/4~2/11 薄野會場：2020/1/31~2/11

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小樽雪燈之路

小樽雪燈之路(小樽雪あかりの路) 是每年二月在小樽舉辦為期10天的冬季慶典，在這期間小樽會被燈光及小型雪雕點綴得美不勝收，而當中最著名的莫過於運河會場，沿着小樽運河一旁的人行道會在晚上五點亮起燈光，映照著各式精緻小雪雕，成為一條浪漫雪燈路。

小樽雪燈之路(小樽雪あかりの路) 是每年二月在小樽舉辦為期10天的冬季慶典，在這期間小樽會被燈光及小型雪雕點綴得美不勝收。（FunTime授權使用）

活動時間：2020/2/8~2/16 小提醒：雪燈祭的舉辦時間通常跟附近的札幌雪祭相近，造訪北海道的遊客可以考慮將兩個慶典都排入行程。

昭和新山國際雪和戰

每年二月在北海道壯瞥町舉辦的「昭和新山國際雪戰大會」始於1989年，每年都吸引世界各國無數觀光客前來觀看雪賽甚至組隊參加，雪戰的規則就是將敵方的旗子取下或是用雪球將敵方全部打下，三回合中贏兩回合的團隊即可晉級至下一場比賽。

活動時間：2020/2/23~2/24

函館冬季嘉年華

充滿浪漫異國風情的函館元町尾地區在12月上旬到2月下旬會舉辦冬季嘉年華，點亮彩燈的街道美麗的猶如彩光迴廊，別有一番華麗風味。也可以順便欣賞函館美麗的「百萬夜景」。

+ 3 + 2

活動時間：2019/11/30~2020/2/29

鄂霍次克海流冰

每年一月至三月在日本東北部的鄂霍次克海能夠看到流冰，搭乘專用的流冰觀光破冰船，聆聽魄力十足的破冰聲響、體驗放眼望去盡是銀白國度的自然美景，運氣好的話還能夠看見來自遙遠北邊大海的虎頭海鵰和斑海豹等，是只在冬季非常難得的體驗。

每年一月至三月在日本東北部的鄂霍次克海能夠看到流冰，搭乘專用的流冰觀光破冰船，聆聽魄力十足的破冰聲響、體驗放眼望去盡是銀白國度的自然美景。（Okhotsk cycling executive committee官網圖片）

小提醒： 1.最好的觀賞流冰時節是在2月上旬到3月中旬。 2.流冰之旅起點有網走和紋別，可以二選一。

新雪谷(Niseko)滑雪

冬天到北海道怎麼能不滑雪呢？新雪谷滑雪場(舊稱二世谷)是日本規模最大也最受歡迎的滑雪場，甚至曾在世界十大著名滑雪場中列為第四名，廣受各國遊客愛戴。由於海拔高氣候乾燥，新雪谷雪量充沛、雪期非常長，還有最出名的「粉雪」，其雪質綿密，就算摔跤也只會感覺自己是跌進棉花糖裡。另外，不論是初學者或老手都有適合的滑雪道，小編不推不行！

如何抵達這些景點？

要去北海道玩的旅人們，小編非常推薦開車自駕的方式，因為北海道地廣域較廣，景點之間都有一定的距離，簡單租一台車，就能輕鬆暢玩北海道各大景點。

北海道的夏天和冬天風情各異，在冬天被銀雪覆蓋的北國特有的慶典和活動往往充滿繽紛浪漫的感覺，讓人特別期待啊！但是小編提醒，北海道的冬天還是非常冷的，所以如果是冬天到北海道，旅遊的時候一定要注意保暖！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【日本北海道】冬季才玩得到的12大體驗！】