【台灣打書釘】松山蔦屋書店、金字塔圖書館…7大書迷閱讀打卡熱點

現代書店早已不是單純的書店，而是傳達一種生活態度與生活美學的存在，透過各自理念，讓書店也能成為一處溫馨的場域，讓人能自在沉浸於書香中，細細咀嚼文字世界中的精華魅力。《ETtoday新聞雲》就整理出全台7間最美書店／圖書館，想要擁有寧靜的閱讀空間，不妨前往這裡吧！

1. 台北：Boven雜誌圖書館

由兩個讀書人、雜誌迷與音樂迷創造出的隨性空間，任何的碰觸都能體驗與購買，室內以新穎概念加上老師傅技術，打造出新舊並存的迷人場域，採年費制與單次入館收費，輕閱讀或想獲得幾小時的平靜，都很適合。

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2. 台北：松山蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）

才登陸松山的日本蔦屋書店，是一個連同建築物一起規劃的作品。前方寬闊的行人走道與路樹，帶我們走進彷彿在東京的錯覺，大量的原木裝潢，流連一整天時光都不嫌多，尤其是那個美麗的挑高書櫃轉角——或許台北與東京變得更近了。

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3. 桃園：桃園市立圖書館龍岡分館

台灣各地的市立圖書館愈來愈精緻，龍岡分館是現在話題最熱門的一間分館，挑高8米的大廳與別緻的燈光，讓人流連忘返，採用大量原木與特殊書櫃體的設計，也讓整間圖書館活躍起來。沒有門檻就能進入閱讀，也望妳做個愛書與珍惜安靜氣氛的使用者。

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只交換不賣的書店、金字塔的，按圖欣賞台灣另外4個打書釘的好地方：

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