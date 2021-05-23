台中有塊天空之鏡？盤點網美也愛的台灣10大打卡勝地

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-23 10:03

以前出外遊玩時總要多拍幾張照留念，不過隨著社群網站的進化，拍照不只是為了回憶，重要的是還可以炫耀…與他人分享好玩的資訊，俗話說與你分享的快樂勝過獨自擁有，吃到美食看到美景，當然要多拍幾張、好好打卡才是啊！當然好拍的美景不侷限於室內外，不管是大自然的鬼斧神工，或是展覽場地的細心設計，漂亮的景色怎麼拍都不嫌膩！

今天Dailyview網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，列出《網路口碑－台灣打卡夯點排行榜》，快來看看前30大打卡夯點你都去過了沒！

第十名：台中高美濕地

濕地是台灣最需要保護的生態圈之一，台中高美濕地不僅腹地廣闊，也孕育了無數生命、維持著生態圈的平衡，高美濕地還曾被外媒譽為一生必遊一次的景點之一。最美麗的世界6大「天空之鏡」，高美濕地也排行其中。走在木棧道上近距離觀看濕地植物、海洋生物與候鳥，搭配夕陽欣賞一整排風車，高美濕地不僅是大自然給我們的瑰寶，遊賞完拍照打卡後，可別忘了垃圾不落地，讓這片美麗的風景能夠長存。

第十名：台中高美濕地。最美麗的世界6大「天空之鏡」，高美濕地也排行其中。（Ig@new_one_165）

第九名：台南奇美博物館

宛如歐洲宮廷的奇美博物館一直是旅客絡繹不絕的台南景點之一，除了純淨潔白的建築外觀與雕像外，奇美博物館裡頭更有常態性的西洋藝術、兵器與動物標本等展覽，若細心品味，會發現花兩個小時也觀賞不完啊！除了展覽活動外，戶外的雕像也是民眾必打卡的取材之一，不管是奧林帕斯橋上的眾神，還是阿波羅噴泉的水舞秀，滂礡的場面令人為之振奮。

第九名：台南奇美博物館。宛如歐洲宮廷的奇美博物館一直是旅客絡繹不絕的台南景點之一。（Ig@a.wei_jw)

第八名：九份老街

九份老街不僅是台灣人週末常去的後花園，也是許多外國遊客指名尋訪的地點，除了有名的芋圓外，古色古香的老街、遠眺的海景與寧靜的山林茶樓，都成了吸引旅客前往的特色。有一說表示日本知名動畫家宮崎駿的經典作品《千與千尋》曾在九份取景，雖然吉卜力工作室出面說明，但相似的外貌與如夢似幻的氛圍仍讓粉絲瘋狂的朝聖——不過就算不是《千與千尋》的取材景點，許多到此一遊的旅客們也都被九份的美景震懾住，是值得探訪的景點。

第八名：九份老街。除了有名的芋圓外，古色古香的老街、遠眺的海景與寧靜的山林茶樓，都成了吸引旅客前往的特色。（Ig@drosyysord)

第七名：台北中正紀念堂

中正紀念堂是台北著名的地標之一，廣大的空地也時常舉辦各種藝文活動與展覽，國外知名藝術家KAWS曾將10層樓高的巨型「KAWS」公仔帶到中正紀念堂，吸引許多民眾合影打卡。而除了經常性舉辦活動外，不管是文化意義或是雄偉的建築，都吸引了台灣人與外籍旅客前來朝聖、瞭解有關台灣的歷史，是一個寓教於樂的好去處。

第七名：台北中正紀念堂。吸引了台灣人與外籍旅客前來朝聖、瞭解有關台灣的歷史，是一個寓教於樂的好去處。（Ig@iamyutafuji）

第六名：台北西門町

台北西門町是北部最大的商圈，各式街頭、潮流文化形成青少年次文化的聖地，連外國旅客都指定要來西門町體驗這熱鬧的活力，刺青街或是美國街，特色商圈吸引了不同類型的族群，只要點開在社群軟體上西門町的hashtag，就可以看見各式打卡照。來到西門町不是只有購物行程而已，在夜深的時候來到紅樓的酒吧小憩，可以體驗到西門町不同的魅力。

第六名：台北西門町。台北西門町是北部最大的商圈，各式街頭、潮流文化形成青少年次文化的聖地（Ig@sleepycat715）

首5位「迷網美」必去的驚豔打卡點是哪些？快按圖看看，你是否都已去過？👇👇👇

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月17日至2019年09月14日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『打卡夯點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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