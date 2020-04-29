【日本東北】13大必訪絕景：浪漫橫手雪屋、鶴之舞橋、藏王樹冰

美麗的景色能成為旅途中不可或缺的美好回憶。日本東北自然景觀豐富，有翡翠綠湖水的火口湖，或是看似龍眼睛的神祕沼澤等，在這裡有著許多神秘的自然美景。另外，在一定的氣候條件下才有的樹冰，還有當地傳統活動、雪屋等，透過日本才有的四季與文化創作出的景色，也是東北獨特的魅力。這回為大家介紹的是參觀完後會感到無限感動，到東北旅行時絕不能錯過的嚴選絕景。

1. 青森：如琉璃般清澈透明的宇曾利山湖

「宇曾利山湖」位在青森縣日本三大靈場之一的「恐山」。經由火山噴發而形成的火口湖，有著如琉璃般清澈透明的湖水為其特色。

從四周荒涼的岩石曠野中赫然現出的神秘湖泊，其優美景色自不在話下，加上湖畔為一整片的白色沙灘，此景亦被稱為「極樂濱」。因為此處的湖水是強酸性水質，只有能耐酸的珠星三塊魚棲息於湖中。每年10月中旬能眺望滿山遍野的楓葉圍繞著透藍的宇曾利山湖，一睹豔麗景色。

+ 6 + 5 + 4

宇曾利山湖 地址: 〒035-0021 青森県むつ市大字田名部字申曽利山 營業時間：5～10月、6:00～17:00 參觀費用：500日圓 公休日：開放期間無休

2. 青森：夏秋必去絕景－奧入瀨溪流

奧入瀨川是以青森縣的十和田湖為源頭，「奧入瀨溪流」是十和田湖的子之口與燒山之間約14公里的溪流。沿著溪流有設置遊覽步道，溪流周邊能欣賞許多豐富的自然美景，像是彷彿能將岩石粉碎的激流「阿修羅之流」，或是高約7公尺、寬約20公尺的「銚子大瀑布」等。

最佳賞景季節是展露初夏新綠的5～6月，與10月中旬～下旬左右的賞楓季節。空氣清新的早晨，人潮較少時能輕鬆自在的散步欣賞景色。要走完奧入瀨溪流整個範圍需要花上半天的時間，搭乘路線巴士或是租借隨處都可放置的自行車，安排個約2～3個小時左右的散步行程吧！

+ 4 + 3 + 2

奧入瀨溪流 奥入瀬渓流 地址: 〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬 電話號碼：0176-75-2425（十和田湖綜合介紹所） 營業時間：自由參觀 參觀費用：免費

3. 青森：愛拍絕景照的看這裡－鶴之舞橋

位於青森縣的「鶴之舞橋」是建設在津輕富士見湖上，全部用青森檜木製成的木造三連太鼓橋。全長300公尺，是日本最長的木造三連太鼓橋。

每100公尺的半圓形拱橋間，都有設置一座平台，看上去彷彿是一隻鶴張開翅膀往天空飛去的模樣。主要的拍攝地點有兩處，可從鶴之舞橋停車場旁正面眺望橋的全景，或是從丹頂鶴自然公園望去，以橋後方有岩木山為背景。

另外雖然一整年有不同季節的景色，但陽光照映在雲層上的早晨與黃昏，或是四周被雪覆蓋12～2月左右的冬季，最能欣賞到夢幻的景色！

+ 6 + 5 + 4

鶴之舞橋 鶴の舞橋 地址: 〒038-3542 青森県北津軽郡鶴田町廻堰大沢81-150 電話號碼：0173-22-2211（鶴田町役場 企劃觀光課） 營業時間：自由參觀（氣候不佳如積雪時，會禁止通行） 參觀費用：免費

4. 岩手、秋田：運氣好就會讓你看見－八幡平龍眼

「八幡平龍眼」是位在橫跨秋田縣與岩手縣的八幡平市，運氣好的話才能看到這稀有的絕景。八幡平山頂遊覽步道有一座「鏡沼」，堆積在「鏡沼」上的雪如甜甜圈狀般漸漸融化，因看上去彷彿是龍的眼睛，而擁有此名。

直徑約50公尺左右。只有在5月中旬到6月中旬，開始溶雪的極少時期才能看到的罕見美景。隨著每年的融雪時期與氣候條件不同，眼睛的顏色、形狀的變化皆不同。能清楚看到藍與白的界線呈現鮮明對比時，是剛開始融雪的時期。因為需要爬到雪山才能看見，到此地旅遊時別忘記準備好防寒措施與耐走的鞋子。

+ 4 + 3 + 2

八幡平龍眼（鏡沼） 八幡平ドラゴンアイ（鏡沼） 地址: 〒014-1205 秋田県仙北市田沢湖玉川 電話號碼：0195-78-3500（八幡平市觀光協會） 營業時間：八幡平山頂遊步道為4月中旬～11月上旬，自由參觀 參觀費用：免費

5. 岩手：日本三大鍾乳洞之一的龍泉洞

岩手縣的「龍泉洞」是日本三大鍾乳洞之一，能看到盈滿藍色湖水的地底湖，或是震撼力十足的鐘乳石。目前明確測出洞內全長為4088公尺，其中能參觀的範圍為700公尺左右，而實際的總長度推測高達5公里以上。

洞內有許多值得參觀的景點，例如在鐘乳石上打上燈光散發夢幻氣氛的「月宮殿」，或是世上數一數二水質透明的地底湖等。其中有三個呈現燦爛深藍色的地底湖，彷彿要被吸進去般的透明湖水，其美景令人感動不已。特別是水深98公尺的「第三地底湖」，水與燈光交織出令人不禁屏息的漸層藍色美景。

+ 4 + 3 + 2

龍泉洞 地址: 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字神成1-1 聯絡電話: 0194-22-2566 營業時間：8:30～17:00（5～9月為8:30～18:00） 參觀費用：1000日圓、國中國小生500日圓※於2020年4月起會更改票價 公休日：無

6. 秋田：夜晚的雪屋燭光最暖心－橫手雪屋

「橫手雪屋」是在秋田縣橫手市約有450年歷史的傳統活動。所謂的雪屋是將雪堆積成橢圓形，將中間挖空的小房子，在東北地區的猛雪地區，雪屋是孩子們最基本的雪上遊戲。

每年2月15日、16日會舉辦「橫手雪屋」，絕不能錯過的景點是以橫手南小學校園與蛇之崎川原為會場，所舉辦的「迷你雪屋」點燈活動。在潔白的雪原上製作出的迷你雪屋竟約有2000個！於雪屋中點上蠟燭，到了晚上四周都被溫暖的燈光包圍。

+ 4 + 3 + 2

橫手雪屋 横手のかまくら 地址: 〒013-0017 秋田県横手市蛇の崎町2（蛇の崎川原） 電話號碼：0182-33-7111（橫手市觀光協會） 營業時間：2月15日、16日，18:00～21:00 參觀費用：免費

7. 秋田：神聖氣氛滿溢－元瀧伏流水

「元瀧伏流水」是位在秋天縣仁賀保市的獨立山峰的鳥海山中，「元瀧伏流水」是伏流水從佈滿苔蘚的綠色山坡分成好幾道流下的幽深瀑布。高度約5公尺、寬度約30公尺，雖然不是大規模的瀑布，但白色纖細的瀑布水流加上綠色苔蘚的映襯，呈現出罕見的美景。推薦的參觀時期是從5月下旬到6月上旬的初夏時期，特別是上午的空氣清涼，能讓人感受到神聖的氣氛！從停車場步行約10分鐘左右，輕鬆就能到達也是魅力之一。

+ 4 + 3 + 2

元瀧伏流水 地址: 〒018-0133 秋田県仁賀保市象潟町関 電話號碼：0184-43-6608（仁賀保市觀光協會） 營業時間：自由參觀

8. 宮城：日本三景之一的松島

被列為日本三景之一的「松島」是代表宮城的風景勝地。在平穩的松島灣有260座左右的岩石島嶼，隨著眺望場所不同，能欣賞到松島各式各樣的樣貌。

經典的眺望位置是位在從JR松島海岸站，搭車約5分鐘左右的「西行戾之松公園」。「西行戾之松公園」作為賞櫻的知名景點廣為人知，從4月中旬到5月上旬的期間是最佳賞櫻時期，粉色櫻花的後方就是一望無際的松島灣，令人感受到滿滿的旅遊氣氛！被陽光染成一片紅色的早霞與晚霞的松島灣風景也非常美！

+ 3 + 2

松島 地址 : 〒0981-0213 宮城県宮城郡松島町松島犬田２（西行戻しの松公園）

9. 宮城、山形：在這裡就能感受到大自然的巧手－御釜

「御釜」是橫跨宮城縣與山形縣的藏王連峰象徵性的景點。強酸性的火口湖，因呈現出彷彿釜鍋般的形狀，而被命名為御釜。

最吸引人的是呈現翡翠綠的湖水，湖水的顏色會隨著陽光的角度與氣候變化而有所不同，非常的有神秘感。周長約1公里，直徑約330公尺，御釜的大小絕對會讓參觀民眾為之驚艷。要眺望全景的話建議可至眺望台，但也可以徒步走到御釜的附近，近距離感受一下它的魄力吧！

+ 5 + 4 + 3

御釜 地址: 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林内 電話號碼：0224-34-2725（藏王町觀光介紹所） 營業時間：4月下旬～11月上旬，自由參觀 公休日：1月中旬～4月中旬禁止進入

10. 宮城、山形：藏王樹冰

在橫跨山形縣與宮城縣的藏王，能看到冬天才有的自然景象－樹冰。最佳欣賞時期是1月下旬到2月底的期間，無邊無際的樹冰就是藏王最經典的景色。

宮城縣的「澄川冰雪公園」有舉辦搭乘雪地汽車前往樹冰高原的旅行團（需預約）。另外，能在山形縣的「藏王溫泉滑雪場」盡情享受單板或雙板。也可搭乘「藏王空中纜車」，從上空眺望樹冰也不錯喔！另外也別錯過觀賞夜晚打上燈光的樹冰旅行團（需預約）喔！

+ 4 + 3 + 2

藏王樹冰 蔵王の樹氷 地址 : 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉

11. 山形：內行人才知道的丸池樣

山形縣遊佐町的「丸池樣」是內行人才知道的祕密景點。此水池的水源是來自代表東北高山的鳥海山中湧出的泉水。在繁密茂盛的樹林中，突然出現的深藍色湖面，神秘又帶有高雅的優美景色，給人超乎現實的神秘氣氛。其乾淨清澈的湖水，就連樹幹倒在湖中也不會腐爛，因而成為當地民眾信仰的對象。

從6月中旬到7月上旬，是梅花藻的花季，這種花只有在清澈水源的地方才會開花。就一起欣賞神秘的水池與梅花藻相互映襯的美景吧！

丸池様 地址: 〒999-8525 山形県飽海郡遊佐町直世荒川57 電話號碼：0234-72-5666（遊佐町觀光協會） 營業時間：自由參觀

12. 福島：宛如進入仙境的霧幻峽渡船

「霧幻峽渡船」就是竹筏在被霧氣包圍的深山河川上行駛，霧幻峽是橫跨福島縣的金山町與三島町，只見川的溪谷的俗稱。從6月到9月的早晨與下過雨後的傍晚，此處就如同這霧幻的俗稱般，會籠罩著濃濃的河霧，讓人不禁懷疑這片美景是不是幻想出來的。

想拍照的話推薦到乘船處，從4月下旬到11月下旬的白天都可搭乘竹筏。乘船時間約1個小時，能夠一邊眺望山谷的風景一邊享受遊河的樂趣。在乘船處的附近有「鶴之湯（つるの湯」溫泉，前往搭乘竹筏時可以此溫泉為指標。

霧幻峽渡船 霧幻峡の渡し 地址: 〒969-7406 福島県大沼郡三島町大字早戸 電話號碼：0241-42-7211（金山町觀光物產協會） 營業時間：自由參觀，竹筏航行期間為4月下旬～11月中旬，日出～日落之間（需要提前5日預約） 乘船費用：3人5000日圓、4～19人一人1500日圓、20人以上一人1300日圓 公休日：11月下旬～4月中旬

13. 福島：福島版的合掌村－大內宿

「大內宿」是從江戶時代（1603年～1868年）在福島縣會津若松市的山谷間留存至今的宿場町（宿驛小鎮）。有30個以上的茅草屋頂鱗次櫛比的景觀，在日本國內也是非常珍貴的文化資產，此景點很適合想看看從前日本景觀的朋友。

因為會津若松市是縣內數一數二的猛雪地區，因此比較容易觀光的時期是春天到秋天，但如果不介意交通上的不便，冬天的雪景也非常值得一看。能欣賞到在積雪的宿場町點點的橘色燈光，就讓這美景映照在眼中吧。

+ 3 + 2

大内宿 地址: 〒969-5207 福島県南会津郡下郷町大字大内山本 電話號碼：0241-68-3611（大內宿觀光協會） 營業時間：按照店家各個的營業時間 公休日：按照店家各個的營業時間

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

日本山形縣夢幻景點―銀山溫泉！交通方式、住宿、最推薦季節、免費足湯、必吃美食全指南！

【東北藏王】快到「藏王狐狸村」與可愛的狐狸們來場近距離接觸吧