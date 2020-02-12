【日本東北】秋田不只秋田犬！新幹線直達　景點美食手信懶人包

秋田縣位於日本北部，山區有許多的溫泉勝地和賞櫻花的景點，可以在此盡情享受大自然的洗禮。另外，在日本國內是日照時間最短，在東北地區也是降雪量最多的地區。因此，冬天時在各地會舉辦許多與雪相關的活動。 豐富的飲食文化也是其魅力之一，白米和當地產的蔬菜與肉、新鮮的魚類等有名的道地美食也很豐富。

秋田是一個什麼樣的地方？

從東京站到秋田站，利用秋田新幹線「小町號列車（こまち）」，4小時左右便能抵達。想要到秋田的觀光人氣地區角館的話，乘坐「小町號列車」從東京站出發大約3小時。縣內整個區域有著許多觀光地，所以推薦以秋田車站為起點利用鐵路和計程車移動。秋田市內有秋田機場，機場與秋田車站之間有接駁巴士運行。

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秋田三大景點推介： 1. 武家屋敷街（武家屋敷通り） 2. 男鹿的生剝鬼節（男鹿のなまはげ） 3. 乳頭溫泉鄉

秋田的美食有什麼呢？如何享受其樂趣？

若想品嚐秋田美食，推薦前往秋田車站周邊的飲食店。特別是在中通和大町區，有許多提供秋田鄉土料理的居酒屋之外，還有從秋田特產稻庭烏龍麵（稲庭うどん）專賣店等種類繁多。

另外，在秋田車站並設的商業設施「Topico&ALS（トピコ＆アルス）」裡，有可以品嚐到秋田的地產酒與珍貴日本酒類的站著喝酒吧「AKITA KURASU（あきたくらす）」。

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秋田的土產伴手禮

用杉木和檜木製作的木製品土產很受歡迎。有飯盒和馬克杯等。說到伴手禮的美食，除了有烤米棒和稻庭烏龍麵之外，燻製的白蘿蔔用鹽醃製成的「蘿蔔漬物（いぶりがっこ）」，日本酒是最典型的伴手禮選擇。另外，在櫻花勝地的角館，以櫻花為主題的商品也很有人氣。

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秋田其他景點

如果想在秋田購物，推薦大型商業設施林立的秋田車站周邊十分便利。選擇特產自不必說，也可以在百貨商店購買食品和在藥妝店購買必需品等。另外，在從秋田車站徒步15分鍾以內的地方，也有能見到被指定為國家天然紀念物的秋田犬的設施。

與秋田站直接連接的「Topico&ALS（トピコ＆アルス）」是擁有許多飲食店和各類商店的商業設施。館內分為ALS館和Topico館，特產的販賣店集中在Topico館。ALS館聚集了時尚服飾和雜貨的店鋪。

Topico&ALS トピコ＆アルス 地址：秋田県秋田市中通7-2-1 聯絡電話：018-834-1911 營業時間：8：00～20：00 公休日：無

與秋田犬拍紀念照

在秋田車站周邊的「秋田犬車站（秋田犬ステーション）」和「秋田犬交流處in千秋公園（秋田犬ふれあい処in千秋公園）」，可以隔著籠子參觀秋田犬。紀念攝影也OK。開放參觀的日期和時間詳請在官網確認。

秋田犬車站（秋田犬ステーション）（IG@akitainudogsakura）

秋田犬車站 秋田犬ステーション 地址：秋田県秋田市中通1-4-1 エリアなかいち 聯絡電話：018-807-2535 營業時間：週二、四、六、日的11：00～15：00（週四只有開放商品的販賣） 費用：入場免費 公休日：週一、三、五

秋田犬交流處in千秋公園 秋田犬ふれあい処in千秋公園 地址：秋田県秋田市千秋公園1-1 二の丸 電話：018-824-8686（秋田觀光convention協會） 營業時間：5～10月、11：00～15：00 費用：入場免費 公休日：營業期間無休

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