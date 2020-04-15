【日本青森】津輕、南部6大必去景點！3大美食、手信特產全攻略

青森縣位於日本本州最北邊，不僅有以生產蘋果聞名，大間的鮪魚、八戶地區的花枝及鯖魚、陸奧灣的干貝、還有許多當地的傳統蔬菜等種類豐富的美食。到了夏天還有東北三大祭之一、每天都有非常多旅客造訪的「青森睡魔祭（ねぶた祭り）」，各地也有其他充分展現當地色彩的祭典。另外，週邊有被選為自然世界遺產的「白神山地」，被指定爲國家公園的「奧入瀨（おいらせ）」、「十和田八幡」、「八甲田」四季都呈現不同的大自然景色，不論來幾次都有不同的體驗。 現時香港去青森縣並無直航機。若從台灣或首爾出發，都有定期航班可以搭乘，若是搭乘新幹線可以在新青森站或八戶下車。日本國內線青森機場和主要都市東京、大阪、名古屋等皆有連結交通非常的方便。

青森縣是個什麼樣的地方呢？

青森縣的地形被一千公尺的八甲田山脈從中央一分為二。大致分為西半部的「津輕地區」、東半的「南部地區」。最大的特徵就是位在同一個縣內，各處的文化與美食卻都有所不同，各有各的特色。青森縣擁有的土地面積在日本47個都道府縣中是排名第8，一天想要把青森縣逛完是非常困難的，而且如果只是踩點式的旅遊，會非常可惜！想要縮短移動時間的話，可以租車自駕，不過最推薦的還是利用當地的列車或巴士，慢慢體驗當地的風情，或許還會遇到有趣的異國風俗跟文化。

青森縣（Getty Images）

津輕地區有些什麼觀光景點？

以弘前城為中心的津輕地區，街道上有許多西洋的建築及和式的寺院，可以在此觀賞和洋折衷的景觀。還有「岩木山神社」有名的能量點、津輕半島最北端的「龍飛岬」等觀光地，其他也有美術館等藝術景點。用稻穗的顏色做成「田地藝術」的田舍館村，也吸引非常外國朋友們來此參觀。

1. 白神山地

擁有世界最大櫸木原生林的白神山地，與九州屋久島同時被登入到日本的自然世界遺產。森林佔地跨越了秋田縣兩地，區域內有「青池」、「暗門瀑布」等有名的景點。而在「白神山地遊客中心」有簡單又詳細說明白神山地的起源及它的魅力，並有導遊解說自然生態。

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白神山地遊客中心 白神ビジターセンター 地址：青森県中津軽郡西目屋村神田61-1 聯絡電話：0172-85-2810 營業時間：4月～10月 08:00～17:00 11月～3月 09:00～16:30（最後入場為30分鐘前） 入場費：免費 （若是觀賞大型電影需另外付費） 公休日：4月～12月第2個週一（遇國定假日，則為隔日休） ※其中，8月為第4個禮拜一休 1月～3月毎週一和四（遇國定假日，則為隔日休） 國曆新年 12月29日～1月3日

2. 青森縣立美術館

位於日本國內最大規模的繩文遺跡的隔壁，以挖掘遺跡為主題、白色建築物造型非常有特色的「青森縣立美術館」。在這裡可以觀賞到版畫家棟方志功，以及現代美術家奈良美智等青森縣出身的藝術家的作品。還有特別企劃、展示作品、咖啡廳等，許多有趣的都等着你來參觀。

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青森縣立美術館 青森県立美術館 地址：青森県青森市安田近野185 聯絡電話：017-783-3000 營業時間：10月～5月9:30～17:00；6月～9月9:00～18:00（最後進場為30分鐘前） 入場券：大人510日圓、高中生300日圓、國小／國中生100日圓 公休日：毎月第2、第4週一、年底年初

3. 睡魔之家 「WARASSE」

津輕地區的夏季限定祭典「睡魔祭（ねぶた・ねぷた）」，在這裡隨時都可以觀賞得到，就算是夏天抽不出空的朋友們也可以來此體驗到睡魔的魄力。

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睡魔之家 「WARASSE」 ねぶたの家 ワ・ラッセ 地址：青森県青森市安方1-1-1 聯絡電話：017-752-1311 營業時間：5月～8月9:00～19:00；9月～4月9:00～18:00 入場券：大人600日圓、高中生450日圓、國小／國中生250日圓 公休日：8月9日、10日、12月31日、1月1日

南部地區有些什麼觀光景點？

面對太平洋的南部地區，因為有新幹線停靠的關係交通非常方便，除了主要的都市八戶及十和田外，因為美軍基地的關係整個城鎮飄著異國風情的「三澤」、利用種植大蒜讓整個城鎮再度繁榮起來的「田子」等地方。北方的下北半島還有日本三大靈山的「恐山」、神秘的海岸線岩壁的「佛浦（仏ヶ浦）」，以及可以耐住東北寒冷冬天的「寒立馬」放牧區。

1. 八食中心

以漁港而繁榮的八戶。於每年3月～12月的週日，日出時間舉辦日本最大規模的早市「館鼻岸壁朝市」。不只有新鮮的海鮮，還有各種稀有的美食會在此集合。而「八食中心」則是可以一年四季在此吃到各種美食，非常受到觀光客的喜愛。

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八食中心 八食センター 地址：青森県八戸市河原木字神才22-2 聯絡電話：0178-28-9311 營業時間：9:00〜18:00 ※孟蘭盆節、年底年初的營業時間會有所變更 入場費： 免費 公休日：週三

2. 十和田現代美術館

將整個十和田市都捲入的大型藝術企劃而建造的「十和田現代美術館」。獨立的白色方塊展示間裡擺滿現代藝術作品也是另一個受矚目的景點。

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十和田現代美術館 十和田市現代美術館 地址：青森県十和田市西二番町10-9 聯絡電話：0176-20-1127 營業時間：9:30～17:00（最後入場為30分前） 常設展入場費：大人510日圓、高中生以下免費 公休日：週一（遇國定假日則順延一天）、年底年初

３. 奧入瀨溪流館

奧入瀨溪流、十和田湖等國家公園的自然匯集而形成，不同季節自然生態呈現的表情也很不同。以保護景觀而建造的國道是絕佳步道，在此可近距離觀賞很有特色的瀑布。「奧入瀨溪流館」裡面有周圍的散步地圖可以拿，還有關於這裡的歷史及大自然解說，並提供租借腳踏車服務。

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奧入瀨溪流館 奥入瀬渓流館 地址：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保183 聯絡電話：0176-74-1233 營業時間：9:00～16:30 入場費：免費

從水果到海鮮，有各式各樣鄉土料理的青森縣

青森縣被3個海洋包圍著，不光只是海產，農業也非常盛行，因此山珍海味、各種食材應有盡有。因土地、氣候、歷史、文化等影響而創造出自己的一套飲食文化，這些使用當地特產品及當地食材的料理至今仍在各地區流傳。

1. 蘋果

蘋果的盛產期是10月～12月。每到這個時節，青森縣內的市場或產品直銷中心都會開始販賣。青森縣的蘋果種類有50種以上，酸味與甜味每個都不同，光是互相比較試吃也是一件很有趣的事。其他如蘋果派、果汁或蘋果酒等也因為種類不同而有各種製法。還有其他像採蘋果體驗等有趣的活動。

蘋果（IG@aomori_ringo_official）

2. 各式各樣的海鮮

說到青森縣就一定會提到有名的「大間鮪魚」。當地市場定期還會舉辦鮪魚解體秀、還可以吃到「漁夫丼」及充分使用當地特產的「海鮮丼」。青森市還有個「青森魚菜中心」，最有人氣的就是可以從約30間店舖中選喜歡的配料來製作世界唯一屬於自己的「海鮮丼」。另外推薦的「鶴龜屋食堂」的鮪魚丼絕對是一個絕佳的熱門打卡美食。

大間鮪魚（IG@amagasakinotabibito）

青森魚菜中心 青森魚菜センター 地址：青森県青森市古川1-11-16 聯絡電話：017-763-0085 營業時間：7:00～16:00 公休日：週二

鶴龜屋食堂 鶴亀屋食堂 地址：青森県青森市浅虫蛍谷293-14 聯絡電話：017-752-3385 営業時間：9:00～18:00

3. 八戶的仙貝湯

將肉或魚、蔬菜放到湯中後，最後再加入當地特產南部仙貝的八戶地區鄉土料理「八戶仙貝湯（八戸せんべい汁）。因為屬於一般的家庭料理，在作法、調味、甚至仙貝的選用方面都有所不同，八戶市內就有將近200家的仙貝湯可以享用，到處比較味道應該也是非常有趣的喔。

八戶的仙貝湯（IG@takasada4310）

想要購買手信的話，推薦可以在青森車站附近購買

青森車站附近有許多觀光設施、要前往其他地區都需要從這裡出發，是青森縣裡重要的交通要衝。若是要購買手信的話，很建議可以在這附近選購。旁邊有從前的傳統市場、海邊附近還有2個代表青森的觀光設施。若是睡魔祭的祭典期間，還會建造小屋來擺放祭典的山車，讓祭典氣氛更加熱絡。

1. 若是一般手信就來「青森縣觀光物產館ASUBAMU(アスバム）」

以三角型建築物為特徵的青森縣觀光物產館ASUBAMU，集合了青森縣內的人氣手信，例如，需要一層一層將漆重複塗製的特殊技法的「津輕漆器」、在雪國誕生的編織物「津輕小巾刺繡」，及「南部刺繡」等傳統工藝品。

青森縣觀光物產館ASUBAMU(アスバム）（IG@aomorijibaselect）

青森縣觀光物產館ASUBAMU 青森県観光物産館アスパム 地址：青森県青森市安方1-1-40 聯絡電話：017-735-5311 營業時間：4～10月9:00～19:00、11～3月9:30～18:00 入場費：入場免費（展望館需要付費） 公休日：12月31日

2. 若是想買些稀有的手信就到「A-Factory 」

連結青森車站位於海岸部的「A-Factory」，可以在這裡找到許多只有在青森才能買到的工藝品及土產。另外，裡面還設有餐廳，可以吃到使用當地特產的美食及甜點。

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A-Factory 地址：青森県青森市柳川1-4-2 聯絡電話：017-752-1890 營業時間：商店9:00〜20:00、餐廳11:00〜20:00 入場費：免費

觀光的主題是「四季」

春天的弘前城，在日本國內是非常知名的賞櫻景點。除了櫻花之外，還有日式城門、城壕等城跡可以參觀，每年大約有200萬的觀光客來此遊玩；夏天時，縣內到處都會舉辦「睡魔祭」、「三社祭」等傳統的祭典；秋天則有八甲田山跟奧入瀨溪流的紅葉季節；冬天則是被稱為「世界上最會積雪的都市No.1」，滑雪、雪上活動都非常盛行。

另外，還可以到八甲田山觀賞被稱為「ICE MONSTER」的樹冰、體驗在強風中的雪地行走的「地吹雪體驗」、跟著設有暖爐的火車移動遊玩的「暖爐列車」等。青森縣四季不同的觀光行程，也是這個縣最大的特徵、最有魅力的地方。

青森縣四季不同的觀光行程，也是這個縣最大的特徵、最有魅力的地方喔。（Getty Images）

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