岩手花卷溫泉鄉周邊小旅行！觀光重點、4大特色美食、手信攻略

位於東北地區北部的岩手縣，它的大小僅次於以日本第一面積的北海道。由於各個市町村都有不同的特色，所以在一個縣中可以體驗到各種各樣的享受方式也是特色之一。內陸地區有盛岡市和平泉町等歷史悠久的街景，此外還有北上山地等美麗的山林樹木，是自然環境優渥的地區。臨近太平洋的沿岸地區，因海產豐富，到處都能品嚐到當地美食。在這裡有許多有魅力的觀光地。

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岩手是一個怎樣的地方？

在岩手縣，除了有岩手山和嚴美溪（genbikei）、淨土浜（浄土ヶ浜）等可以欣賞景色的地方，以及可以接觸到平泉町･中尊寺等歷史文化的景點。另外，還有很多可以緩解旅行疲勞的溫泉鄉，所以一定能找到符合自己喜好的住宿場所。除此之外，新鮮的海鮮和蔬菜等食材豐富也是其特徵之一。可以品嚐到由海、山、河自然豐富的環境所孕育出的美味佳肴。

岩手的觀光重點是什麼？

從東京站到縣廳所在地的盛岡市，乘坐JR東北新幹線大約需要2小時15分鍾。因為當地有花卷機場，所以可以利用飛機從國內各地來訪。縣內的移動方式為，JR東北本線等電車或巴士，但周遊多個景點時推薦使用租借汽車會比較方便。

1. 中尊寺金色堂

11〜12世紀作為東北地區的政治據點，持續發展了約100年的平泉町。2011年町內的「中尊寺」和「毛越寺」（Moutsuzi）等作為「平泉文化遺產」被登記為世界遺產。中尊寺是奧州藤原氏的第一代清衡（Kiyohira）興建的寺院，擁有包括「金色堂」在內的約3,000件文化財產。

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中尊寺金色堂 地址︰岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202 營業時間：3月1日〜11月3日／8:30〜17:00、11月4日〜2月底／8:30〜16:30 入場費：成人800日圓、高中生500日圓、國中生300日圓、小學生200日圓（有團體優惠票） 公休日：無

2. 小岩井農場

從JR盛岡站出發，車程約30分鍾。位於與盛岡市相鄰的雫石町的「小岩井農場」。以小岩井品牌的牛奶和果汁、乳製品等的生產農場聞名，同時作為觀光地也是很受歡迎的景點。可以和動物接觸，享受遊樂設施和自然散步。

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小岩井農場 地址︰岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 營業時間： 9:00〜17:00（※依時期而有所變動） 入場費：成人（國中生以上）800日圓、孩童300日圓 公休日：無（有臨時休園）

3. 花卷溫泉鄉

櫻花行道樹和赤松林、宮澤賢治設計的設有時鐘花壇的玫瑰園等，格調高雅且舒適的氛圍為其特徵的「花卷溫泉鄉」。岩石露天浴池、檜木露天浴池和女性限定玫瑰浴池等，因為有多樣豐富的溫泉，可以逛遍許多溫泉尋找喜歡的溫泉，享受一趟愉快溫泉之旅。

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花卷溫泉鄉（花巻温泉郷） 地址︰岩手県花巻市湯本1-125 營業時間：依照不同浴池而有所不同。詳情請查詢官方網頁。 入場費：依照不同浴池而有所不同。詳情請查詢官方網頁。 公休日：無

岩手美食大揭秘

同一縣內每個市町村擁有不同飲食文化的岩手縣。盛岡市有椀子蕎麥麵（わんこそば）、炸醬麵（じゃじゃ麺）、盛岡冷麵三大麵.。沿岸地區盛產海鮮。縣北部和縣南部則是有品牌牛和新鮮的蔬菜等。可以根據想吃的東西，選擇想去的地方也很不錯。

按圖看岩手縣4大必試美食名物：

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岩手的推薦手信

在岩手，有三陸海產、前澤牛和短角牛的加工產品，以及當地酒等特產，除此之外還有老字號名牌糕點和人氣甜點等，種類豐富的名產。

按圖看岩手縣3大必買經典手信：

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推薦之旅

以《無懼風雨》（雨ニモマケズ）和《銀河鐵道之夜》（銀河鉄道の夜）等作品廣為人知的詩人、童話作家宮澤賢治，賢治出生與成長的花卷市和盛岡市裡，有著散布著綠色之地和以童話為主題的地方。

1. 宮澤賢治童話村

重現了宮澤賢治的童話世界「宮澤賢治童話村」。設施內的「賢治的學校」分為「夢幻大廳（ファンタジックホール）」、「宇宙」、「天空」、「大地」、「水」5個區域，可以在這裡體驗到賢治所描繪的「IHATOV烏托邦」世界。另外，在小木屋展示設施「賢治的教室」中，還分別展示有在童話中登場的「植物」、「動物」、「星星」、「鳥」、「石頭」。

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宮澤賢治童話村（宮沢賢治童話村） 地址︰岩手県花巻市高松26-19 營業時間： 8:30〜16:30 入場費：成人350日圓、高中大學生250日圓、中小學生150日圓 公休日：12月28日〜1月1日

2. 宮澤賢治紀念館

可以了解環境、信仰、科學和藝術等賢治的豐富多彩的活動的設施。展示著賢治愛用的大提琴和親筆原稿等與賢治有關的東西。是能夠深入了解宮澤賢治的經歷和豐功偉業等的地點。

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宮澤賢治紀念館（宮沢賢治記念館） 地址︰岩手県花巻市矢沢第1地割1番地36 營業時間： 8:30〜17:00 入場費：成人350日圓、高中大學生250日圓、中小學生150日圓（有團體優惠票） 公休日：12月28日〜1月1日

3. 光原社

光原社出版了宮澤賢治生前的童話集「要求特別多的餐廳」（注文の多い料理店）。現在作為民藝店販賣傳統工藝品，以及有著名的核桃餅幹咖啡館「可否館」、以核桃餅幹為中心的食品特產店「Morio」（モーリオ）等多種設施。

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光原社 地址︰岩手県盛岡市材木町2-18 營業時間： 10：00〜18：00（1月5日〜3月15日為17：30止） 入場費：免費 公休日：每月15日（15日為週末或國定假日時，改為隔一天休假）

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