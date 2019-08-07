【日本祭典】東北夏日必訪三大祭、六大祭　住宿交通路線全攻略

日本各個城市在夏季都會舉辦許多祭典，最知名的莫過於每年八月初舉行的東北三大祭，以及由此延伸出來的東北六大祭，想知道哪個城市的祭典最好玩，如何一週制霸六大祭，交通該怎麼安排，住宿訂在哪最方便，繼續往下看就對了。

東北的夏天非常熱鬧，在八月初這段期間，多個著名的祭典紛紛在不同城市接力展開，從原本秋田、仙台、青森舉辦的東北三大祭，再加入山形、盛岡、福島組成東北六大祭。（GettyImages）

東北的夏天非常熱鬧，在八月初這段期間，多個著名的祭典紛紛在不同城市接力展開，從原本秋田、仙台、青森舉辦的東北三大祭，再加入山形、盛岡、福島組成東北六大祭，許多人為了參與一年一度的盛會，都會湧入東北地區，因為祭典主要都位於城市的JR站附近，交通方便，很適合自由行，如果想在八月初體驗不一樣的日本行，推薦來趟東北祭典之旅，除了六大城市，還能順道玩宮城、岩手等景點，唯一要注意的是，這些祭典每一年都在固定日期舉辦，住宿總是好幾個月前就被訂滿，想湊熱鬧一定要及早安排唷。

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢。

東北六大祭巡禮地圖

夏天到東北，絕不能錯過的六大祭典

夏天到東北，絕不能錯過的六大祭典（Instagram@meltyk_0）

最初的東北三大祭以「青森ねぶた祭（青森睡魔祭）」、「秋田竿燈まつり（秋田竿燈祭）」、以及「仙台七夕まつり（仙台七夕祭）」組成，後來再加入「山形花笠まつり（山形花笠祭）」、「盛岡さんさ踊り（盛岡三颯舞祭）」和「福島わらじまつり（福島草鞋祭）」變成六大祭，每年都吸引滿滿人潮湧入，是八月初到東北旅行必去的祭典活動。另外，在2011年東日本大地震後，為了振興居民的士氣，重新引入觀光客到東北旅行，東北六個地方政府聯合舉辦「東北六魂祭」，象徵大家齊心協力復興的決心，該祭典每年六月輪流在不同城市舉行，並於2017年更名為「東北絆祭り（東北牽絆祭）」，就像是為八月的東北六大祭前導暖身，以遊行方式，一次濃縮介紹六大祭典，讓大家大飽眼福。

一次搞清楚東北交通

一次搞清楚東北交通（Instagram@hidekitakahashi5）

從台灣到東北，主要交通可分成兩種方式。一種是搭乘虎航飛仙台花卷，或是先飛成田機場或北海道新千歲機場，再從東京或北海道搭乘新幹線前往東北，因為飛成田或新千歲的班機選擇多，時間也比較彈性，加上日本將海外遊客設為可購買JR PASS鐵路周遊券的限定銷售對象，首推走這條路線較方便且划算。從東京出發，推薦購買使用範圍包含東京廣域的「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」或「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」，除了包含東京到東北的新幹線，也能順道遊東京周邊近郊，如輕井澤、箱根等。若從北海道出發，可購買「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，即可一路從札幌搭新幹線往南，玩遍東北地區。如想一路從東京玩到札幌，則可購買「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」，任選六天搭乘，搭飽搭滿。

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」使用範圍為「東京」到「青森」的JR鐵路及部分公車，可在購買開通後14天內任選5天使用，票券範圍包含東京廣域周遊區域，很適合想要看完東北祭典，回東京衝輕井澤或伊豆的朋友。

價格：【國外購買】大人（12歲以上）19,000日圓、兒童（6歲～11歲）9,500日圓。 【日本購買】大人（12歲以上）20,000日圓、兒童（6歲～11歲）10,000日圓。 ■有效期間：任選5天（自購買後發行日起14天內任選5天使用） ■使用區間：免費地區內可無限次免費乘坐以下包括新幹線在內的特快列車、快速列車和普通列車⇒JR東日本線全線（含BRT公車捷運系統）、伊豆急行線全線、青之森鐵路全線、IGR岩手銀河鐵路全線、東京單軌電車全線、仙台機場鐵道線全線。JR東日本線與東武鐵道線相互過軌的特快普通車廂指定座席如下所示：「日光號」、「SPACIA日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA 鬼怒川號」。東武鐵道線下今市～東武日光以及東武鐵道線下今市～鬼怒川溫泉間的普通列車（含快速）亦可搭乘。「栗橋～下今市間」僅可乘坐與東武鐵道互通直達的特快車。 ■注意事項：東海道新幹線不屬於JR東日本，因此無法使用、GALA湯澤站僅於冬季～春季期間對外開放、部分區間及列車受東日本大震災等影響而停駛。

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）（jreast.co.jp）

JR東北・南北海道鐵路周遊券

「JR東北・南北海道鐵路周遊券」可乘坐「仙台新白河」到「北海道札幌」的JR鐵路及部分公車系統，於開通14天內任選5天使用，如果從台北飛札幌，可擅用這張票券，同時玩遍東北及北海道。

價格：【國外購買】大人（12歲以上）19,000日圓、兒童（6歲～11歲）9,500日圓。 【日本購買】】大人（12歲以上）20,000日圓、兒童（6歲～11歲）10,000日圓。 有效期間：任選5天（自購買後發行日起14天內任選5天使用） 使用區間：無限次免費乘坐以下特急(含新幹線)、急行列車、普通列車(含快速)的普通車廂指定席⇒JR北海道線（道南地區）、JR東日本線（東北地區）（含BRT公車捷運系統）、青之森鐵路線全線、IGR岩手銀河鐵路線全線、仙台機場鐵道線全線。 注意事項：只能乘坐普通車廂。不能乘坐綠色（頭等）車廂、GranClass（超高檔車廂）、私人車廂、專線列車LINER、臥舖車廂。（欲乘坐須另付費）

JR東北・南北海道鐵路周遊券（官網截圖）

JR東日本・南北海道鐵路周遊券

「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」是眾多JR PASS中的無敵票卷之一，可一路從「東京」搭到「北海道札幌」，於發行2週內任選6天使用，想要從南玩到北，買這張周遊券就對了。

價格：【國外購買】大人（12歲以上）26,000日圓、兒童（6歲～11歲）13,000日圓。 【日本購買】大人（12歲以上）27,000日圓、兒童（6歲～11歲）13,500日圓。 有效期間：任選6天（自購買後發行日起14天內任選6天使用） 使用區間：無限次免費乘坐以下特急(含新幹線)、急行列車、普通列車(含快速)的普通車廂指定席⇒JR北海道線（道南地區）、JR東日本線（東北地區）（含BRT公車捷運系統）、青之森鐵路線全線、IGR岩手銀河鐵路線全線、仙台機場鐵道線全線。 注意事項：只能乘坐普通車廂。不能乘坐綠色（頭等）車廂、GranClass（超高檔車廂）、私人車廂、專線列車LINER、臥舖車廂。（欲乘坐須另付費）

靠著JR PASS玩遍祭典和城市重要景點

靠著JR PASS玩遍祭典和城市重要景點（Instgarm@ito_szkngs）

在行程安排上，可分成一星期制霸東北六大祭的主題旅，或同時參加祭典並走訪城市景點的輕鬆遊，因為JR PASS可自行在兩週內挑選5天或6天無限搭乘，建議選擇較遠程的交通日使用較划算。因為東北祭典每年的時間都是固定的日期，許多人一年前就開始搶訂住宿，如果沒辦法訂到祭典城市的飯店也不用擔心，推薦可住在各大祭典的中點城市「盛岡」，每天搭乘JR移動，也可免去一直搬行李的困擾，盛岡同時也是新幹線的必經之處，無論往南往北都非常方便。如果希望能在看祭典的同時，順道玩東京或北海道，也能利用JR PASS走訪北海道道南地區或東京近郊，安排七天的充實行程，無論是城市的必訪景點，或特色祭典，兩個願望都能一次滿足。

擠進日本人群中，一睹東北三大祭盛況

從前夜祭玩到花火大會，穿上傳統服飾一起圍繞燈籠起舞｜青森睡魔祭

「青森睡魔祭」據傳是源於8世紀時由中國傳入的「七夕祭」，人們會將燈籠放於河流、大海中，祈求整年健康平安，這個祭典活動過去在東北稱為「眠流(ねぶりながし)」，同時也有驅走因夏季農作活動而引起的倦意的意味，在代代相傳之後，就變成今天的睡魔(ねぶた)祭。「青森睡魔祭」主要以中國傳說或歷史人物為主題，製作成大型燈籠上街遊行，每一座燈籠旁都會有500至2000人圍繞在四周隨音樂起舞，只要穿著規定的傳統服飾，即可加入跳舞的行列，從觀眾變成大家注目的表演焦點，能看又能玩。活動從8/1的「前夜祭」開始展開，8/2~8/3是小朋友睡魔燈籠及大型燈籠的遊行活動，8/4~8/5則以大型燈籠為主，每年這段期間總是吸引成千上萬名遊客到青森，讓「青森睡魔祭」常年位居日本最想參加的夏日祭典榜首。因為人潮眾多，可選擇提早到場佔位，或購買觀賞席座位，祭典的最後一晚還會巡遊至海上運行，並結合青森花火大會，是整個睡魔祭的最高潮。

舉辦時間：8/2～8/7

到仙台感受浪漫繽紛的彩色裝飾｜仙台七夕祭

仙台不只有許多令人一吃難忘的美食，如牛舌、牡蠣等，最有名的莫過於東北三大祭之一的「仙台七夕祭」。仙台七夕祭歷史悠久，起源大約可追溯到四百年前，當時的仙台藩主「伊達政宗」曾歌詠有關七夕的和歌，可推知在那個年代即有七夕的相關活動，一直到1947年，漸漸發展成大規模的七夕裝飾和祭典活動，現在於每年的8/6~8/8舉行。仙台七夕祭是一個色彩鮮豔的慶典，在車站周邊的商店街，都會裝上絢爛的彩色裝飾，依不同的象徵，總共分為七種裝飾，包含短冊、紙衣、折鶴、巾著、投網、屑籠、吹流等，巨大的彩球掛在長竹竿上，用五顏六色的和紙或千羽鶴，做成長流蘇狀，從高處傾瀉而下，隨風擺盪，非常浪漫。在七夕祭展開前的晚上，仙台市的廣瀨川河岸都會舉行「仙台七夕花火大會」，以前夜祭的身份，為七夕祭揭開序幕。

舉辦時間：8/6～8/8

在燈火搖曳間近距離體驗竿燈的震撼｜秋田竿燈祭

+ 2

「秋田竿燈祭」源於260多年前，最早是為了除去夏季的病魔和邪氣，於江戶時代開始執行的傳統祭典，現在於每年的8/3~8/6展開。巨大的竿燈垂掛著如米袋般的燈籠，整體看起來有如稻穗一般，象徵祈求五穀豐饒。最大的竿燈高達12公尺，重達50公斤，舉竿人需要有十足的技術，才有辦法讓如此龐大又有份量的竿燈順利舉起，並自由地在額頭、肩、腰間移動。當夜晚到來，竹哨響起，280根竿燈同時被舉起的剎那，瞬間將城市點亮，也將整條街道渲染成一片橘黃，行列壯觀，非常震撼。在遊行表演結束後，還能近距離與竿燈互動、試玩，總是吸引許多人到場。想參加秋田竿燈祭，可以購買觀賞席，也能提早到周邊佔位觀看，如果想有最佳視野，記得提早預約觀賞席座位喲。

舉辦時間：8/3～8/6

延伸的六大祭一次順便看飽玩滿

在夏季一起上街翩翩起舞｜山形花笠祭（山形）

每年於8/5~8/7舉辦的山形花笠祭，是從為了推廣山形縣觀光而舉辦「藏王夏祭」所延伸出來，在藏王夏祭中有一個「花笠音頭巡遊」的表演，「花笠音頭」原為德良湖築堤時工人們所哼唱的歌曲，到了今天演變成不同舞群以同一首音樂，展開五花八門的舞蹈。山形花笠祭會在山形市公所前向祭神「藏王大權現」祈禱後，於「花笠太鼓保存會」的祈願太鼓之下正式開始，上萬名身穿鮮豔服飾的舞者，如同翩翩起舞的蝴蝶般，跟著隊伍一隊又一隊的前進，好不熱鬧。遊客除了可以在觀賞區欣賞以外，也能加入遊行隊伍尾端的「臨時參加單元」，跟著大家一起跳舞，充分體驗日本祭典的活潑與熱情。

舉辦時間：8/5～8/7

盡情舞動呼喚幸福吧｜盛岡三颯舞祭（岩手）

+ 2

「盛岡三颯舞祭」最初是為了擊退在岩手縣南部盛岡城內作亂的惡鬼，人們向三石神社求助，在神明收服惡鬼後，惡鬼發誓不再前來搗蛋，並在巨岩上留下了手印，也因而得來「岩手縣」的縣名，百姓為了慶祝惡鬼不再侵擾，便跳起三颯舞慶祝，成為盛岡三颯舞祭的由來。盛岡三颯舞祭的主要活動會場為中央通，舞團由公司、學校或市民團體等組織構成，大家會一邊跳舞，一邊配合太鼓及笛聲遊行前進，在跳三颯舞時，眾人會邊喊「SAKKORA CHOIWA YASSE」，SAKKORA寫成漢字是「幸呼來」，象徵「呼喚幸福」的意味，是一個人聲鼎沸的祭典，祭典最後一天，在「世界第一太鼓大遊行」結束之後，則開放所有人都能入場，進行「大輪舞」的活動，如果有機會來參加盛岡三颯舞祭，一定能感受盡情熱舞擺動的熱鬧氛圍。

舉辦時間：8/1～8/4

用12公尺的巨型草鞋祈求平安與豐收｜福島草鞋祭（福島）

+ 2

福島草鞋祭是唯一沒有固定日期的東北六大祭之一，每年皆在八月的第一個週末舉行，該祭典始於1960年代中期，當時在羽黑神社供奉長達12公尺、重2噸的日本第一大草鞋，是為了祈願健腳與旅途安全，直至今日為了凝聚當地人的意識，也將祭典擴大舉行，祈願範圍也從原本的旅途平安，延伸至無病息災、收穫豐收，生意興隆等。祭典中，隊伍會扛著巨大的草鞋上街，許多舞團也會穿上傳統服飾，以舞蹈的方式慶祝，近年也有許多舞團會COSPLAY，以誇張的服裝，吸引眾人目光，在傳統祭典上加入許多嘻哈、現代的元素，十分有趣。除此之外，也加入拉草鞋山車的競走活動，看哪個隊伍能在最短的時間內將大草鞋拖過指定距離，大家奮力一搏的樣子實在很可愛。

舉辦時間：8月上旬

如果有時間別忘了順道造訪這些祭典

到五所川原體驗直立型的巨大燈籠｜立佞武多祭（青森）

青森在八月總共有三個睡魔祭，除了最知名的「青森睡魔祭」以外，還包含「弘前睡魔祭」及「立佞武多祭」，在睡魔祭的活動中，最大的主角莫過於山車燈籠，青森睡魔祭以橫向具有張力的燈籠設計為主，弘前睡魔祭主要則將燈籠製作成扇形瑰麗的造型，而位於五所川原的立佞武多祭，是屬於直立型的巨型燈籠，每個燈籠高達23公尺，重量高達19公噸的，非常驚人，在祭典時也需要大量的人力才能抬動。立佞武多祭每年於8/3~8/4舉行，在平日沒有祭典的時候，可以到「立佞武多の館」參觀，許多燈籠擺放在館內，可沿著階梯從不同角度拍照、觀看，體驗睡魔祭的震撼。

舉辦時間：8/3～8/4

與神轎一起祈求國泰民安｜八戶三社大祭

+ 2

「八戶三社大祭」源自1721年「法靈山龗神社」的神轎遊行，現融入神明宮及長者山新羅神社的神轎隊伍，組成八戶三社大祭，於每年7/31~8/4展開。最一開始是源於有權勢的商人，購買人偶、轎子及舞龍舞獅上街遊行，後來才逐漸演變成祈求國泰民安的大規模祭典。擁有約300年歷史的八戶三社大祭，是日本國家重要無形民俗文化財，直到今天都有許多高貴華美的彩車神轎參與，為八戶的街道帶來滿滿活力。活動總共可以分成幾個階段，7/31和8/4為前夜祭及後夜祭，會進行山車展示，8/1~8/3三天則是主要的活動進行的日子，會有神社隊伍及山車共同遊行，為寧靜的夜晚帶來熱鬧非凡的氣氛。

舉辦時間：7/31～8/4

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東北三大祭】日本夏日必訪祭典！絕對不能錯過的東北三大祭、六大祭