【台中旅遊】植栽咖啡館、浮誇系美食…13個質感系打卡景點推薦！

來台中玩就是不用怕無聊！因為好吃好玩的地方實在太多，VOGUE幫大家盤點近期不能錯過的熱點與美食，跟著走不用做功課！

1. 堅果小巷 Heynuts Alley Café

挑高至二樓的牆面，彩繪超大幅的鸚鵡壁畫，玻璃結構結合半毀紅磚牆，加上庭院綠地與造型樓梯等，搭配空間內大量的綠色植栽，呼應屋頂上方老樹伸枝展葉的濃綠，頗有韓系咖啡館的風格，這間「堅果小巷Heynuts Alley Café」見證了一棟六十年老宅的大膽新生。

堅果小巷Heynuts Alley Café 地址：台中市西區大仁街33號

2. Zebra Apartment Cafe 斑馬公寓咖啡

Zebra Apartment Cafe斑馬公寓咖啡外觀為全棟透天翻新為乾淨的白建築，將老房子把造成綠意盎然的玻璃溫室，地面鋪上斑馬圖騰的黑白馬賽克，加上天花板則垂掛大量蕨類，置身其中便完全融入氛圍感，瞬間忘記自己人還在台灣。

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Zebra Apartment Cafe 斑馬公寓咖啡 地址：台中市西區精忠街36號

3. 樂樂書屋

有著「奢華系森林圖書館」之稱的樂樂書屋，在落羽松與巨大貓頭鷹雕塑的隱藏下，成為適合與自己獨處的第三方空間，是連台中人都不曉得的秘密景點，推薦想要和自己獨處的你。

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樂樂書屋 地址：台中市西屯區玉成路6號

4. 港動吃鍋

這間店彷彿一秒走進60年代港劇場景，台中「港動吃鍋」賣的不是叉燒菠蘿，而是台灣人最愛的火鍋！主打台、港、中、越式風味的15種湯頭，並以寶島落湯雞鍋、剝皮辣椒雞鍋，或是胡椒豬肚雞、濠江卜卜蜆鍋、西寧酸辣鍋等特色火鍋為號召，吸引愛嚐鮮的饕客。

港動吃鍋有限公司 河南店 地址：台中市西屯區河南路三段120號（老虎城2F） 時間：11:00-22:00(星期五六延至23:00) 崇德店 地址： 台中市北屯區崇德路二段200號 開放時間： 11:00-22:00 玉門店 地址：台中市西屯區玉門路370巷8號 營業時間：11:00-22:00

5. 工家美術館

近期超紅的打卡熱點「工家美術館」堪稱十組設計團隊的創意結晶，保留基地原有的「老樹」作為在地情感與象徵的意義，並將建築融合老樹的樹冠創造出不完全封閉的空間，讓行走之間同時享受榕樹的綠意。圍籬部分將推行綠植認養計畫，讓民眾打造自己的微型都會農場，讓工地不再只是工地，而是與生活有了更直接的連結。

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工家美術館 地址：台中市西區館前路71號 時間：上午11時開始販售工地便當、下午2時開始販售特調。 周二~五下午5點結束營業；周六~日下午5點半結束營業。每日數量有限，售完為止。周一公休停工。

6. 星巴克歐風鐘樓新門市

Starbucks迷一定要來朝聖，「星巴克鐘樓門市」，燈樓尖塔上掛上星巴克經典logo，加上室內挑高超過13公尺的空間搭配以獨特八角形設計的吧台，天花板還有不同特色的吊燈串聯起來，照亮整個異國風情的咖啡空間，宛如置身在義大利的街頭咖啡廳般浪漫優雅。

麗寶Outlet Mall二期 地址：台中市后里區福容路201號

7. 薰衣草森林

大片的紫色花海，每年都吸引著來自各地的旅人來到這片森林。懷抱著善待自然與大地的初心，秉持著守護「自然的藝術」， 今年薰衣草森林特別與鮮乳坊合作，讓可愛的乳牛立板穿梭於紫色大地與親子互動，同時也將鮮乳坊的鮮乳結合園區的餐點，此外透過富有教育意義的鮮乳手作教室課程等活動。

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薰衣草森林 新社店：台中市新社區中和里中興街20號 尖石店：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號 緩慢尋路 新社香草House民宿 地址：台中市新社區中和里中興街20號 服務時間：9:30-12:00、13:00-18:30

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：48小時玩到翻／質感小旅行，台中13+「植栽咖啡館、浮誇系美食、隱藏版IG打卡點。」】