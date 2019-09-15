【台中雲林】純樸古坑小鎮5大景點1日遊　全副武裝體驗養蜂人奇趣

提到台灣農業之都雲林，大家往往會聯想到幽靜樸實的田園風光、以及引以為傲的在地農產品。然而，人文薈萃的雲林不僅有村落景致可欣賞，更蘊藏了許多文化地標等着被探訪。 在雲林，除了到人氣景點「劍湖山遊樂世界」與「北港朝天宮」觀光外，編輯今天要帶大家認識另外的「大眾」玩法：搭上「台灣好行斗六古坑線」的路線公車深入雲林古道，讓你愜意地漫遊純樸的古坑小鎮。

1. 雲中街

雲中街（facebook@YunzhongStreet）

從台鐵斗六站出發，率先抵達的是一處環繞濃厚歷史氛圍的日式建築，在2005年時雲林縣政府將其申請登錄為歷史建築，此地結合了雲林當地特色與文化創意，成功將老屋轉型成為文青必訪的生活聚落。

聚落內除了常駐的店鋪，更會不時舉辦市集，共邀攤商與大家一同玩樂。悠閒雲林之旅的第一站，從雲中街生活聚落開始是個好選擇。

+ 7 + 6 + 5

2. 綠色隧道

綠色隧道（source：雲林文化旅遊網）

在雲林斗六有座全長約兩公里的綠色隧道，兩旁種植着已有50年歷史的芒果老樹。沿途還有台糖的小火車經過，無論是鐵軌、車廂、車站都別具特色，當地鄉公所更計畫將綠色隧道與小火車結合，帶動地方觀光。

除了欣賞綠蔭蔽天的美麗景色，也可以到一旁的公園野餐，或逛逛販賣著各式雲林農產品、咖啡和當地特色小吃的「綠色市集」。邊散步邊填飽肚子，還能順手帶幾樣手信，不虛此行。

3. 蜜蜂故事館

蜜蜂故事館（facebook@honeymuseums）

參訪完宜人的綠色隧道，下一站來到已傳承 70 年的養蜂事業──蜂蜜故事館。被譽為「亞洲最專業養蜂場」，偌大的園區結合了養蜂場導覽、蜜園咖啡屋，以及能在上面奔跑的寬闊大草皮；館內則有 DIY 活動體驗與蜜蜂周邊產品可供選擇，產品旁邊還附有文字說明呢！是一座結合休閒、教育、養生和親子同遊的「尋蜜樂園」。

貼心的蜜蜂故事館也有提醒大家，到戶外養蜂場的時候不要搽香水、噴髮膠髮臘、蚊怕水，否則可是會被蜜蜂「親吻」的！

+ 3 + 2

4. 福祿壽觀光酒廠

福祿壽觀光酒廠 （facebook@fortunebrewery）

結束適合闔家觀賞的蜜蜂故事館，是時候去一遍觀光酒廠，為這趟旅程增添一點「大人味」！擁有源自玉山雪水的天然釀酒環境，酒廠的酒以傳統工藝製造，屢獲世界大獎肯定，藉由酒博物館的開放，讓遊客了解製酒過程及酒文化。

廠內總共分成 7 館，提供導覽服務、DIY 體驗，但其實讓編輯最期待的，是酒廠門市能免費試喝各種酒類產品。坐公車去的話，就完全沒有酒駕的問題了，還可以購買好酒當做手信。

5. 永光故事屋

永光故事屋（facebook@Casual0314）

既然來古坑玩，當然要認真找間Cafe，享受濃淳的咖啡香。行程的最後，來到了永光故事屋，這裡原是日治時期的派出所宿舍，因為當時古坑少有巡查部長宿舍，故深具歷史意義，在 2008 年登記為古坑第一個歷史建築。

此地目前由「隨興沖咖啡」營運，以咖啡、餐點與故事的結合，成為古坑首家故事屋。這家咖啡館的咖啡豆大有來頭，使用的是日治時期自然播種至今的咖啡果樹，讓顧客喝所喝的每一口咖啡，都充滿古坑最悠久的原味。

+ 4 + 3 + 2

有別於都市的華麗，雲林的景點不走奢華鋪張路線，取而代之的是信手拈來的人文氣息。若常被繁忙的生活壓到喘不過氣，或許能到雲林搭上台灣好行來趟田野小徑之旅，用愜意的步調燙平妳被平日瑣事弄皺了的靈魂。

【本文獲「女子學」授權轉載】