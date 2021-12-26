【美國旅遊】波特蘭打卡勝地盤點　必影燈塔、舊城區19世紀建築

來到北美東岸旅遊，紐約不再只是唯一的旅遊景點，很多人會選擇租台車往北開，首先到達紐黑文的耶魯，接下來再往北開到波士頓旅遊，別以為這樣就差不多了，因為很多人不知道，其實再往北開一些些，將近兩個小時內的車程，就可以立刻到達東岸目前最熱門的旅遊景點——緬因州的「波特蘭（Portland）」了！



被National Geographic Traveler評選為2018美國最佳小鎮的波特蘭是「龍蝦的家鄉」，位於緬因州的它提供了全美80%的龍蝦產源；緯度高再加上靠海的關係，波特蘭的海鮮格外鮮甜可口，因此這也成為美東人近年來的旅遊首選，更不用說Instagram上的hastag和打卡數量，這個小城的一切可以說是非常的上相呢！

三天兩夜的時間正適合漫步在這個充滿歐式氛圍的小城鎮，因為令人垂涎三尺的不只是各式各樣的海鮮，波特蘭的舊城區（Old port）保留了19世紀的建築，來到了這裡，彷彿有種來到歐洲的錯覺；一幢幢磚紅色的老房子和步道構成了濃厚的歐式氛圍，夏天到這邊避暑旅遊（氣溫接近台灣的秋天），選擇一家最愛的餐廳坐在戶外享受陽光，一整個下午都不閒浪費！Old port除了有許多知名美食及餐廳進駐外，也有許多手工藝品店、書店、特色禮品店和冰淇淋店，大多數的遊客真的都會花上一個下午到晚上的時間在這閒逛呢！更不用說拍照，不管是白天還是晚上，哪個角度拍都美！

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來到波特蘭當然不能錯過美食及海鮮！這樣一個小城市，聚集了230家的餐廳，是美國餐廳密度最高的城市，因此除了要大啖整隻龍蝦，龍蝦捲（lobster roll）、蛤蠣巧達湯外、生蠔也是不可錯過的選擇。靠海的波特蘭盛產海鮮，因此龍蝦的價格當然也比台灣便宜許多，待在這的三天兩夜，至少有三餐都少不了龍蝦，餐餐當然都是以海鮮為主呢。另外，來到了波特蘭，絕對少不了啤酒！這個小城鎮也盛產啤酒，因為有大量的精釀酒廠的關係，許多人也會來這裡參觀酒廠以及品酒的行程，當然，買上一打的當地的特色啤酒也是必備的伴手禮之一。

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選擇一天在波特蘭搜集燈塔吧！在這裡，有許多美國相當知名的燈塔，每一個都像電影中的場景一樣，相當浪漫和壯觀，像是Portland Head lighthouse、Spring Point Ledge Lighthouse等六座燈塔，都是非常有指標性的旅遊景點，也是明信片上常出現的風景之一；其中，Spring Point Ledge Lighthouse更是在大學校園中的燈塔，而且也是少數可以靠近的燈塔之一，走在筆直的石頭提防上、兩側皆是清澈的海水，向著燈塔往前邁進，畫面可說是相當浪漫！

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如果還有多餘的時間，許多遊客更喜歡租腳踏車環繞這個浪漫的小城鎮，除了海岸線、湖畔、欣賞不同的岩石外，還有博物館可以到此一遊，中間累了還可以隨處找一家咖啡店坐下來喝杯手沖咖啡。除此之外，當然也有許多遊客會搭乘帆船欣賞夕陽，如果時間還允許的話，可以花其中一個上午或下午搭渡輪到小島Peaks Island走走，這裡有漂亮的海灘、木頭小屋、咖啡店和早餐店等，同樣也是許多美國人選擇結婚的浪漫景點呢！

下次來美東玩，紐約、波士頓不再是唯二的首選，位於緬因州的波特蘭，不僅氛圍相當美，海鮮和美食也相當好吃呢！只不過請記得選擇夏天的時候來，冬天旅遊固然美麗，可以欣賞雪景，但可能會冷到你抓狂的地步呢。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：instagram美國熱門景點！美東波特蘭、避暑、吃龍蝦、搜集浪漫燈塔！】