美國女子吃生蠔咬到硬物　下秒吐出12顆珍珠　餐廳老闆：難以置信

好幸運！近日美國有名女子前往一處高級海鮮餐廳用餐，在享用生蠔美食的當下，卻意外地咬碎了某樣硬物，困惑地她也隨即將異物吐出來，沒想到一看才驚覺自己嘴內的是「珍珠」！而檢查完後才發現，自己享用的生蠔中，居然包含了12顆超美珍珠，如此結果更是讓餐廳老闆相當震驚。



根據《鏡報》報導，一位名叫基莉（Keely Hill）的女子先前至紐奧良一間高級海鮮餐廳，當時正在用餐的她，在享用生蠔時卻突然感覺到自己咬碎了某樣不明的硬物，於是也急忙將之吐出來。

點擊圖片放大看，Keely Hill是如何在生蠔中發現12顆珍珠：

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怎料基莉仔細看才發現，剛剛咬到的硬物竟是一顆珍珠，讓她相當驚訝地指出「我一邊吃飯一邊把生蠔吞下去，才意識到自己咬碎了一顆珍珠，但幸運地是剩下的並沒有被我吞下。」

該間餐廳的老闆喬登（Jordan Gallet）也對此感到十分訝異，並指出自己一天約會處理2500個生蠔，不過每週平均也只會找到1、2顆珍珠，而至今最高的紀錄也僅有9顆。然而基莉一下子就發現12顆珍珠的結果，更是令喬登不可置信，且訝異地表示「我在數完她咬到的珍珠數量後，我真的驚呆了。」

而針對這意外獎品的用途，基莉透露會將數顆珍珠製成一個戒指，以紀念自己的已逝的姑姑凱茜。她指出自己與姑姑的關係就如同母女般，相當親密。基莉也清楚的記得凱茜曾對她說過的獎勵話語「姑姑告訴我『世界是你的生蠔』（The world is your oyster）代表著全世界都是我的舞台，我可以隨心所欲地發揮自己的潛能並做我想做的事情」。

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